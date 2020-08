Minister Pegel zu Greifswalder Hansering: „Es gibt keine Reserven mehr“

Greifswald

Der Umbau des Hanserings in Greifswald soll vorangetrieben werden. Denn die Zeit drängt. Die OZ hat mit Infrastrukturminister Christian Pegel über der Projekt gesprochen. Im Interview verrät er, ob eine Erhöhung der Fördermittel möglich ist und was jetzt passieren muss, damit der Umbau noch bis 2023 realisiert werden kann.

Das Infrastrukturministerium vergibt die EU-Fördermittel für den Hansering, ein Bauprojekt, dessen Umsetzung inzwischen wegen der Kosten und des Zeitrahmens kritisch gesehen wird. Wie sehen Sie die Chancen, dass das Projekt noch im Abrechnungszeitraum bis 2023 realisiert werden kann?

Die Chance ist da. Es kommt jetzt darauf an, ob die Ausschreibung zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen gekommen ist. Das Zeitfenster ist allerdings extrem eng. Da braucht es eine sehr gute Bauüberwachung und einen perfekten Bauablauf. Bei der Fischer-Schule als Komplementärprojekt zum Hansering hat die Stadt mit dem beauftragten Architekturbüro bewiesen, dass sie es kann und ist punktgenau gelandet.

Eine erste Ausschreibung ist gescheitert, weil das Angebot weit über dem kalkulierten Rahmen von 7,4 Millionen Euro lag. Ist das Land bereit und in der Lage, über die bislang bewilligten 4,24 Millionen Euro zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen?

Definitiv nein. Wir haben keine Mittel, die in diesem Bereich noch verfügbar sind. Dies ist ja nicht die erste Kostenerhöhung für das Projekt, auf die wir reagiert haben. Nach den Ursprungskalkulationen durch die Stadt haben wir die Kalkulation bereits nach oben angepasst. Die Mittel, die in dem Efre-Fonds noch als Puffer zur Verfügung standen, haben wir auf die Projekte verteilt, die noch Bedarf hatten. Es gibt keine Reserven mehr, auf die wir zurückgreifen können.

Die Baupreissteigerung ist ein Riesenproblem für die Kommunen. Was sollte sich zur ersten Ausschreibung mit einem überzogenen Angebot geändert haben?

Wir haben mit unserer Straßenbauverwaltung sehr klare Signale erhalten, dass die Corona-Situation dazu geführt hat, dass private Bauinvestitionen zurückgestellt wurden. Es gab überraschend viele Angebote, die sich ziemlich nahe am ursprünglich kalkulierten Rahmen orientierten. Die Bauwirtschaft verschafft sich offenbar mit einem solventen öffentlichen Auftraggeber Planungssicherheit über einen gewissen Zeitraum. Davon könnte auch Greifswald profitieren.

Die Bürgerschaftsfraktion der SPD will das Projekt stoppen und durch ein kleineres ersetzen. Wie sehen Sie als Infrastrukturminister diese Forderung ihrer Parteigenossen, ein Projekt für das bereits millionenschwere Vorarbeiten – unter anderem mit Landesmitteln – umgesetzt wurden, jetzt noch auszubremsen?

Nach meiner Information ist die Kabelumverlegung durch die Stadtwerke notwendig geworden, weil die Spundwand erneuert werden musste.

Und die Spundwand-Erneuerung, weil man den Hansering umbauen will …

Das sehe ich anders. Die Spundwand hat sich in die Wasserfront hinein bewegt. Wenn eine Spundwand abgängig ist, hätte die Stadt auch ohne den Hansering-Umbau reagieren müssen. Diese Kosten sind keine Vorkosten für den Hansering, sondern wären sowieso entstanden.

Und was halten Sie von dem Vorschlag, das Projekt durch ein kleineres zu ersetzen?

Ich habe immer dafür geworben, zu unterscheiden, was Pflicht und was Kür ist. Der Hansering, so schön und sinnvoll er ist, gehört aus meiner Sicht in die Kategorie Kür – auch vor dem Hintergrund anderer Projekte, die sich die Stadt auf die Fahnen geschrieben hat. Aber wir sind an einem Zeitpunkt, wo ein Umsteuern immer schwieriger wird. Auch ein kleineres Projekt muss in diesem Zeitraum geplant, ausgeschrieben und gebaut sein. Der Zeitrahmen der Förderperiode bleibt derselbe.

Apropos andere Projekte: Theater-Sanierung, Stadtarchiv, Plasma-Life-Science-Zentrum, Schulzentrum Ellernholzstraße, Hansering … Hat sich die Stadt bei der Vielzahl der Vorhaben übernommen?

Überall, nicht nur auf kommunaler Ebene, sondern auch im Land sind die Investitionsvolumina deutlich hochgefahren worden. Zum Glück bauen alle öffentlichen Hände wieder deutlich mehr. Allerdings ist der Personalkörper in den Baubehörden nicht entsprechend mitgewachsen. Das führt zu enormen Mehrbelastungen auf allen Ebenen.

Schaut man auf die Zahlen (siehe Infobox), steht Greifswald beim Abgriff von EFRE-Fördermitteln wie auch Städtebaufördermitteln im Vergleich zu anderen kreisfreien und ehemals kreisfreien Städten ganz gut da?

Ja, die Stadt hat sich sehr bewusst mit dem Land immer gut abgestimmt. Es braucht aber auch eine Stadtverwaltung, die die Kofinanzierung abbilden kann. Das ist Greifswald mit einer soliden Haushaltspolitik immer gut gelungen.

Warum haben Greifswalder dennoch den Eindruck, dass andere Kommunen inzwischen besser aufgestellt sind?

Greifswald hat in den 1990er-Jahren eine ungeheure Entwicklung hingelegt. Da hat Stralsund den Eindruck gemacht, dass es nicht so richtig aus den Startlöchern kommt. Inzwischen vernehme ich Stimmen, die den Eindruck haben, dass Stralsund mit seinem tollen Weltkulturerbe und einer rasanten Entwicklung der Fachhochschule nach außen hin deutlich dynamischer wirkt als Greifswald. Das sehe ich als Greifswalder natürlich mit Sorge und glaube, dass wir in Greifswald vor allem auch besser kommunizieren müssen, was alles passiert.

So steht Greifswald im Vergleich da Efre-Programm: Den kreisfreien und ehemals kreisfreien Städten wurden in der laufenden EFRE-Förderperiode jeweils städtebauliche Hilfen zwischen 4,2 und 31,7 Millionen Euro gewährt. Greifswald erhielt 14,5 Millionen Euro für den Ersatzneubau der IGS „ Erwin Fischer“ und den Hansering. Wohnungsbau Sozial: Aus der Förderung im 2017 aufgelegten Programm Wohnungsbau Sozial wurden landesweit Zuschüsse in Höhe von 34,5 Millionen Euro für den Bau von 718 Wohneinheiten gewährt. Bauherren in Greifswald erhielten davon rund 6,6 Millionen Euro für die Schaffung von 145 Sozialwohnungen. Ein Antrag der WVG für weitere 48 Sozialwohnungen wird geprüft. Städtebauförderung: Zwischen 2016 und 2019 erhielt Greifswald 28,6 Millionen Euro von Bund und Land als Städtebauförderung. Zum Vergleich: Den anderen kreisfreien und ehemals kreisfreien Städten in MV wurden Hilfen von jeweils 7,5 Millionen bis 49,4 Millionen Euro gewährt. In diesem Jahr sieht das Ministerium 10,5 Millionen Euro für Greifswald vor, im Wesentlichen für den Grundschulbau, das Hortgebäude und die Sporthalle des Schulzentrums „Am Ellernholzteich“.

Erstmals seit 2011 hat Greifswald Einwohner verloren, das Umland gewinnt. Es fehlen Wohnraum und Bauflächen in der Stadt. Wie sehen Sie Greifswald bei der Entwicklung von bezahlbarem wie auch hochpreisigem Wohnraum aufgestellt?

Auch Rostock, ebenso wie Greifswald Universitätsstadt mit vielen Studenten, tut sich schwer, dem Bedarf entsprechend mit schneller Hand neue Bauflächen auszuweisen. Eine große Rolle spielt sicherlich, dass Umwelt- und Bürgerinteressen heute viel stärker berücksichtigt werden als früher. Man muss für alle jene, die individuellere Einheiten bevorzugen, und für die, die vor allem preiswertes Wohnen suchen, Angebote schaffen. Ich finde die hart geführte Diskussion in Greifswald, entweder bezahlbar oder Eigenheim, unglücklich. Unser Wunsch auf Landesseite ist, dass möglichst viele Viertel wirklich sehr durchmischt bewohnt werden und die verschiedenen Wohntypen abbilden.

Sie denken jetzt an die Studie des Wissenschaftszentrums Berlin, der zufolge in Greifswald eine sehr starke soziale Entmischung herrscht? Festgemacht wird dies an der im bundesweiten Vergleich sehr hohen Ballung von ALG II-Beziehern in Schönwalde.

Greifswald gehört deshalb zu den fünf Modellprojekten des Landes, in denen die Rahmenbedingungen für bezahlbares und gutes Wohnen verbessert werden sollen. Die Stadt hat überzeugende Konzepte für Schönwalde vorgelegt, wie sie der Entmischung entgegenwirken will, indem sie die beiden Stadtteile attraktiver macht. Wir hatten die Stadtverwaltung gebeten, diese Konzepte im politischen Raum abstimmen zu lassen. Das hat sich mit Corona nun etwas verzögert. Für Greifswald haben wir momentan acht Millionen Euro an Wohnraumförderung für dieses Modellprojekt in Schönwalde im Blick.

Von Martina Rathke