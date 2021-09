Misdroy

Bei einem Anfang 30-jährigen Einwohner von Misdroy wurde das extrem giftige Bakterium Vibrio vulnificus nachgewiesen. Die Infektion zog sich der Mann beim Schwimmen in der Ostsee zu. Er verspürte starke Schmerzen in seinem Bein, das im Oberschenkelbereich stark angeschwollen war. Der Mann rief daraufhin einen Krankenwagen. Zunächst wurde er ins Krankenhaus in Swinemünde transportiert. Dort stellte sich schnell heraus, dass die Sache sehr ernst war.

Das Bakterium „fraß“ sich schnell in die Beinmuskeln des Mannes. Nach genaueren Untersuchungen stellte sich heraus, dass im Bein letztlich keine Muskeln mehr vorhanden waren. Nur eine Flüssigkeit wurde von den Medizinern nachgewiesen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verlagerung in ein Spezialkrankenhaus

Der Patient musste so schnell wie möglich nach Stettin in ein Spezialkrankenhaus transportiert werden. Leider verfügten die Ärzte nicht über die entsprechende Ausrüstung, um dem Mann zu helfen. Aus diesem Grund wurde der Patient umgehend in eine Spezialeinrichtung in Gdingen verlegt. „Der Patient kam zu uns und wurde nach Gdingen ins Zentrum für Maritime und Tropenmedizin verlegt, weil sie dort über eine Überdruckkammer verfügen“, sagt Dr. Joanna Woznicka, Sprecherin des Krankenhauses an der Unii-Lubelskiej-Straße in Stettin.

Dieses Bakterium wird oft als „fleischfressend“ bezeichnet, greift aber tatsächlich gern Menschen mit Wunden an. Ärzte betonen, dass Fälle von Vibrio-vulnificus-Infektionen in Vorpommern sehr selten seien. Dies könne sich jedoch ändern. Eine Ausbreitung des Bakteriums hänge stark vom Tempo des Klimawandels und der Erwärmung der Ostsee ab. „Vibrio vulnificus sind Bakterien, die sich hauptsächlich in warmen Meeren vermehren. Früher waren sie in unserem Land sehr selten, aber durch die Erwärmung des Meerwassers haben sie bessere Möglichkeiten, sich zu vermehren, um eine Infektion zu verursachen“, sagt Dr. Joanna Jursa-Kulesza, Leiterin des Teams für nosokomiale Infektionen im Landeskrankenhaus an der Arkonska-Straße in Stettin.

Mann wird immer noch beatmet

Der Patient aus Misdroy konnte inzwischen, weil die Behandlung angeschlagen hat, wieder zurück nach Swinemünde ins Krankenhaus verlegt werden. Dennoch, so sagen Mediziner, sei die Lage des Anfang 30-Jährigen ernst und er werde noch längere Zeit in der Klinik bleiben müssen. Wegen der durch die Vibrionen zugezogenen Sepsis (Blutvergiftung) muss der Mann nämlich noch immer beatmet werden.

Ärzte erklärten unterdessen, dass die Vibrionen-Ansteckung auf zwei Wegen erfolgen könne. Der erste sei das Trinken von kontaminiertem Wasser oder der Verzehr kontaminierter Austern. Auf diese Weise gelange Vibrio vulnificus in den Magen-Darm-Trakt und könne dann zu einer tödlichen Sepsis führen. Im zweiten Fall könnten die Bakterien durch Wunden, Geschwüre oder auch einfache Kratzer in den Körper gelangen. Dann komme es sehr schnell zu Gewebenekrose.

Patienten mir Risikofaktoren anfällig

Am anfälligsten für schwere Infektionen sind Patienten mit zusätzlichen Risikofaktoren: Immunschwäche, Lebererkrankungen, hämatologische Erkrankungen und chronische Nierenerkrankungen.

In dieser Sommersaison wurde in Swinemünde glücklicherweise nur ein Fall von Wasserverschmutzung festgestellt. Mehrere Tage lang war eine Badestelle wegen Colibakterien im Wasser geschlossen.

Von Radek Jagielski