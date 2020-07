Missbrauch von Kindern: Sechseinhalb Jahre Haft für Greifswalder gefordert

Stralsund/Greifswald

Im Prozess wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern hat die Staatsanwaltschaft Stralsund eine Haftstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten für einen 43-jährigen Greifswalder gefordert. Staatsanwältin Lisa-Marie Reinhardt sah es als erwiesen an, dass der ehemalige Gleisbauer seine Tochter ab dem 11. Lebensjahr über mehrere Jahre und ein zur Tatzeit sieben Jahre altes Mädchen in dessen Wohnung insgesamt neun Mal schwer sexuell missbraucht hat.

Staatsanwaltschaft : Keine Zweifel an den Aussagen der Opfer

Es gebe keinerlei Zweifel an den Aussagen der heute neun- und 16-jährigen Opfer, so die Staatsanwältin am Montag vor dem Landgericht Stralsund. Strafverschärfend wirke sich nicht nur der massive Vertrauensbruch gegenüber seiner Tochter und der ihm anvertrauten Siebenjährigen aus. „Er ist in seinem Handeln auch äußerst manipulativ vorgegangen“, so Reinhardt.

Anzeige

Als Erklärung für seine sexuellen Handlungen habe er seiner elfjährigen Tochter vorgegaukelt, dass dies alle Töchter mit ihren Vätern machen würden. Die Kinder würden lange unter den psychischen Folgen der Taten leiden.

Weitere OZ+ Artikel

Tochter zeigte Vater an

Der Mann war im Dezember 2019 festgenommen worden, nachdem ihn seine in Süddeutschland lebende Tochter angezeigt hatte. Mit ihrer Anzeige, so die Aussage der 16-Jährigen zum Prozessauftakt, habe sie verhindern wollen, dass er sich weiter an dem jüngeren Mädchen und später auch an dem zu diesem Zeitpunkt noch ungeborenen Kind seiner Freundin vergeht.

Vater sieht sich als Opfer

Der Angeklagte, ein mutmaßlicher Reichsbürger, wollte sich auch am letzten Verhandlungstag nicht zu den Vorwürfen äußern. „Was soll ich dazu sagen, mir fehlen die Worte“, so der Angeklagte. Sein Verteidiger René Neumeister forderte einen Freispruch. „Warum soll mein Mandant etwas einräumen, was er bestreitet“, so der Anwalt.

Es gebe keinerlei objektive Beweise für die Taten. Das neunjährige Mädchen habe sich in Widersprüche verstrickt. An ungewöhnliche Details wie die Benutzung einer Peitsche in der Badewanne habe sie sich vor Gericht nicht mehr erinnern können. Angebliche Videos mit Nacktaufnahmen seien nicht gefunden worden.

Angeklagter bettelt um Zuneigung

Vor den Plädoyers hatte Richterin Birgit Lange-Klepsch ausführlich aus den Sprachnachrichten zitiert, die sich Tochter und Vater seit 2017 zusandten. Demnach bettelte der Vater regelrecht um die Zuneigung seiner Tochter, die er in unregelmäßigen Abständen sah. „Ich bin dein Diener. Ich werde handzahm sein“, so seine Worte.

Über das Verhältnis zu dem jüngeren Mädchen schrieb er seiner Tochter: „Sie möchte am liebsten mit mir nur knutschen, will mich heiraten.“ Die 16-Jährige flehte ihren Vater an, die Finger von dem Mädchen zu lassen. „Lass deine dreckigen Finger von ihr.“ Im Frühjahr 2019 brach sie den Kontakt zu ihrem Vater ab.

„Verfahren besonders abscheulich“

Die Anwälte der beiden Opfer schlossen sich der Forderung der Staatsanwaltschaft an. „Dieses Verfahren ist besonders abscheulich“, argumentierte Claudia Meng, Nebenklagevertreterin der 16-Jährigen. „Der Angeklagte hat das besondere Vertrauensverhältnis ausgenutzt, das ein Vater mit seiner Tochter hat.“ Als besonders fatal wertete sie, dass der Angeklagte den gesamten Prozess über schwieg. „Mit seinem Schweigen stellt er seine Tochter als Lügnerin dar.“

Rechtsanwalt Christian Miraß, der die inzwischen Neunjährige vertritt, bezeichnete das Verhalten des mutmaßlichen Täters als „perfide“. Er habe sich das Vertrauen der Mutter erschlichen, um an das Mädchen heranzukommen. Mit Drohungen, ein Video an die Mutter zu geben, habe er erheblichen psychischen Druck ausgeübt. „Seine intrigante und manipulative Art geht einher mit einer erheblichen Feigheit.“ Das Urteil wird am 17. Juli verkündet.

Von Martina Rathke