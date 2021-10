Missglücktes Überholmanöver: Zwei Frauen bei Unfall nahe Bandelin schwer verletzt

Bandelin

Zwei Frauen sind bei einem Unfall am Donnerstag auf der L35 bei Bandelin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 15 Uhr zwischen der Ortsdurchfahrt Bandelin und der Einmündung K14.

Was war passiert? Den Beamten zufolge befuhr eine Frau (52) gemeinsam mit ihrer 16-jährigen Beifahrerin die L35 aus Richtung Bandelin kommend in Richtung Greifswald mit ihrem Skoda. Vor ihr fuhr ein Traktor mit zwei Anhängern. Kurz vor der Einmündung nach Kammin setzte die Skoda-Fahrerin zum Überholen an. Gleichzeitig wollte der Fahrer des Traktors (17) nach links auf den dort befindlichen Acker abbiegen. Eine Kollision konnte nicht mehr verhindert werden.

Frauen kommen ins Krankenhaus – erheblicher Schaden

Die beiden Frauen wurden bei dem Unfall schwer verletzt – und kamen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden von rund 18 000 Euro. Die Straße musste eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Von OZ