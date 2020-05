Mit Axt, Gewehr und Kettensäge: So erobert Lotti Blohm Instagram

Altenpleen/Poggendorf

„Baum fällt!“, ruft Lotti Blohm. Ein letztes Mal heult ihre Kettensäge auf. Dann knackt und kracht es im Wald bei Abtshagen. Nach einem dumpfen Aufprall wird es still. Das Sonnenlicht fällt durch das dünne Blätterdach auf eine gefällte Fichte.

Die junge Frau schreitet in den neonfarbenen Arbeitssachen der Landesforstanstalt den 30 Meter langen Baum ab, hebt das Visier des Schutzhelmes, zückt ihr Handy, macht ein Foto, knipst dann ein Selfie. Wieder eine Momentaufnahme im Kasten, die moderne Technik, fragile Natur und blonde Locken verbindet. Kostenlose Werbung für das vorpommersche Waldleben.

Waldmädel hat mehr Fans als Lippi und die Miss MV

So schön wie „ Lotti“ kann in Vorpommern wohl sonst niemand einen Baum fällen. Die 23-Jährige aus Altenpleen bei Stralsund, die mit vollem Namen Charlott Blohm heißt, hat die naturnahe Forstwirtschaft mit Axt, Kettensäge und Harvester ( Fahrzeug für die Holzvollernte) auf ein neues ästhetisches Level gebracht – jedenfalls auf ihrem eigenen Instagram-Kanal.

Unter dem Namen „Nature_Check“ erobert die angehende Forstwirtin, die derzeit eine Ausbildung beim Landesforstamt in Poggendorf macht, die Herzen der Wald- und Wildgemeinschaft. Fast 10 000 Abonnenten hat sie bereits. In der Region kann sie damit zu den aufstrebenden Instagram-Sternchen gezählt werden.

Auf Instagram unterwegs mit Axt, Kettensäge und Jagdgewehr: Das ist Waldbotschafterin Charlott Blohm aus Altenpleen bei Stralsund. Derzeit macht sie eine Ausbildung am Forstamt Poggendorf. Quelle: Nature_Check

Ein Vergleich zeigt: Auf dem Foto-Netzwerk ist „Waldmädel Lotti“ deutlich bekannter als die aktuelle Miss Mecklenburg-Vorpommern, Diana Herdt. Die schönste Frau des Landes kommt lediglich auf rund 4765 Fans. Deutlich abgehängt hat Lotti die Seite des Rügener Entertainers Wolfgang Lippert (1130 Fans).

Blohm stellt sogar die Uni Greifswald in den Schatten, die 6324 Fans hat. Auf Instagram ist die junge Jägerin sogar fast so beliebt wie die bekannte Radiomoderatorin Andrea Sparmann (11 700 Fans). Gegen überregional bekannte Sternchen wie den Stralsunder Showmaster Sebastian Kempin, der auf fast 27 000 Fans kommt, hat sie zwar noch das Nachsehen. Doch die Reichweite ist Blohm eher zweitrangig. Ihr geht es um die Botschaft, um die Darstellung des eigenen Lebens mit und in der Natur, im Wald, im Feld, auf der Pirsch mit Jagdhund Camillo oder beim Angeln auf dem Strelasund.

Wer im Wald arbeitet, braucht kein Krafttraining

Das erste Motiv ihres Profils stammt aus der Zeit, in der sie zusammen mit ihrem Vater vor rund drei Jahren den Jagdschein ablegte. Es zeigt Wildschweine im Wildpark Güstrow. „Dort habe ich den Schein gemacht“, sagt sie. Das zweite Bild zeigt den niedlichen Fuchs einer Freundin, erst auf dem dritten ist Lotti selbst zu sehen, auf einer Lichtung. Sie guckt über die Schulter in die Kamera und trägt ein Jagdgewehr in den Wald.

Mit dem Schutzhelm auf Einsatz im Wald für die Landesforst MV. Quelle: Nature_Check

„Fotos mit mir funktionieren am besten“, sagt sie. Diese Erfahrung habe sie in den vergangenen zwei Jahren gemacht. Dabei setzt sie auf Authentizität. „Es gibt viele Fotoblogs“, sagt sie. „Ich wollte was Eigenes machen. Meine Erzählung funktioniert über meine Person, darüber, wie ich die Natur erlebe.“ 95 Prozent der Arbeit als Forst-Azubi im 2. Lehrjahr findet draußen statt.

Meist körperliche, schwere Arbeit mit der Kettensäge, die rund 15 Kilo wiegt. „Krafttraining brauche ich nicht mehr“, sagt sie. „Anfangs war es hart. Aber der Körper gewöhnt sich dran.“ Auch in der Freizeit ist sie in der Natur unterwegs, trägt mit Freunden Schrott und Sondermüll von anderen Menschen aus dem Wald – oder sucht die Felder nach Rehkitzen ab, bevor die kleinen Tiere von Mähdreschern zerhackt werden.

Es geht um eine Poetisierung der Natur

Bei ihren Bildern geht es dabei eher um eine Poetisierung der Natur. Ihre jagdlichen „Erleger-Fotos“ – also Fotos mit selbst geschossenen Wildtieren und Jagdwaffe – wirken dabei nahezu harmlos. „Ich achte darauf, dass die Bilder nicht blutig oder brutal aussehen“, sagt sie.

„Mir war von Anfang an klar, dass nicht alle Menschen meine Motive mögen werden“, sagt sie. Doch für tote Tiere bekomme sie weniger negative Resonanz als für gefällte Bäume. „Ich schäme mich nicht dafür, sondern stelle mich der Diskussion“, sagt sie. „Viele Menschen essen Fleisch. Wenn sie nicht sehen wollen, woher es kommt, sollten sie es nicht essen.“

Mit Jagdhund Camillo auf der Pirsch. Quelle: Nature_Check

Ihr Wild verarbeite sie auch selbst bei der Landfleischerei in Prohn. Dass sie für die Forstbilder insgesamt kritischer angegangen wird, hätte sie jedoch überrascht. „Ich versuche fachlich und ruhig zu erklären, warum wir Bäume fällen. Holz ist ein wichtiger und von der Ökobilanz auch sehr guter Rohstoff. Woraus sollen denn sonst Dachstühle gebaut werden? Und woher kommt unser Klopapier?“, fragt Blohm.

Frauen verändern die Mischung des Forst-Kollektivs

Die Waldwirtschaft ist mit den Jahren immer ökologischer geworden. „Schwere Maschinen dürfen nur durch Rückegassen fahren, damit der Waldboden nicht verdichtet wird“, sagt Blohm. „Wir pflanzen auch nur noch heimische Baumarten – so wie hier in Abtshagen. Die Nadelbäume werden durch Laubbäume ersetzt, die Monokultur zum Mischwald“, sagt sie und zeigt auf den von ihr gefällten Baum.

Ralf Sodmann, Ausbilder von Azubi Lotti Blohm. In diesem Wagen lagern die ganzen Kettensägen der angehenden Forstwirte. Quelle: Kay Steinke

„Diese Fichte ist vom Borkenkäfer befallen“, sagt die 23-Jährige. Der Specht hätte die Rinde entfernt, um an die Larven zu kommen. Noch bevor diese als Käfer wieder ausschwärmen, muss der Baum raus. „Sonst wird er zu einem Infektionsherd für den ganzen Wald.“

Sie nimmt ihre Kettensäge, trennt zuerst die Äste ab. Beim Zerkleinern bekommt sie Unterstützung von weiteren Azubis, denn die Fichte liegt auf einer Gasse. „Jeder geht eigentlich allein durch den Wald“, sagt Forstwirtschaftsmeister Ralf Sodmann, der Lotti Blohm derzeit als Lehrausbilder betreut. „Jeder sucht sich einen Baum im entsprechenden Waldstück, fällt diesen und nimmt ihn auf. So arbeiten wir uns Stück für Stück voran“, erklärt er.

Neben Lotti betreut er aktuell noch sechs Jungs. Die Auszubildende Charlott ist jedoch längst kein Einzelfall mehr. Trotz der körperlich intensiven Arbeit wird diese bei vielen jungen Frauen immer beliebter. „Aktuell haben wir in der Ausbildung einen Frauenanteil von rund 10 Prozent“, sagt Sodmann. „Ich finde die Entwicklung gut. Die Mischung des Kollektivs wird anders. Die Jungs reißen sich mehr zusammen, für mich als Lehrer ist der Job interessanter geworden. Die Jungs sind kräftiger, aber ich achte bei jedem darauf, dass er seine eigenen Stärken kennenlernt.“

So entstand der Name „Nature_Check“

Sodmann selbst ist nicht auf Instagram, aber Lottis Account „Narure_Check“ ist im Forstamt natürlich bekannt. Unbekannt für viele ist jedoch der Ursprung des Namens. Lotti klärt auf: „Früher bin ich viel Skateboard gefahren“, sagt sie. „Wenn man etwas wie einen Sprung geschafft hat, gibt man sich gegenseitig einen ,Check’. Meine Leute haben mich irgendwann nur noch , Lotti Check’ genannt.“ Das hätte sich verselbstständigt.

Noch steht die Fichte. Charlott Blohm guckt, wohin der Baum fallen wird. Ihr Lieblingsbaum ist die Buche, ein Lieblingstier hat sie nicht. „Ich mag alle Tiere“, sagt sie. Quelle: Kay Steinke

Später hätten fast alle ihre Accounts im Internet den Zusatz „Check“ bekommen. „Da ich das komplette Thema Umwelt aufgreifen wollte, fand ich ,Nature’ dazu passend.“ Natürlich auf Englisch – so kann die ehemalige Schülerin des Stralsunder Goethe-Gymnasiums von Vorpommern aus Wald-Liebhaber in der ganzen Welt erreichen.

Keine Influencerin, sondern „Waldbotschafterin“

Als Influencerin, also als eine Person, die in sozialen Netzwerken mit ihrer Reichweite als Träger für Werbung fungiert, sieht sie sich jedoch nicht. „Zu mir passt eher der Begriff ’Waldbotschafterin’“, sagt sie. „Er wurde an mich ran getragen und hat mir gefallen.“ In der Regel testet sie auch keine Produkte. „Wenn ich doch angeschrieben werde, checke ich, ob es in meine Erzählwelt passt.“

Eines ihrer beliebtesten Bilder: Am Feldrand mit Hund Camillo. Lotti bekommt oft mehr Likes, als ihr kleiner Münsterländer. Poggendorf. Quelle: Nature_Check

Handcreme würde man auf ihren Fotos nicht finden. Kettensäge, Ferngläser oder Wildkameras seien da passender. „Eine Waldbotschafterin sollte die Leute mit auf die Reise durch den Wald nehmen“, sagt Blohm. „Das mache ich. Fachlich, landschaftlich und mit Jagdhund Camillo an der Seite.“

Von Kay Steinke