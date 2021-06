Mit Gewinnspiel für OZ-Leser: Urlauberinsel Usedom feiert 75 Jahre Bikini

Insel Usedom

Das wird eine Augenweide: 75 Jahre Bikini – und die ganze Insel Usedom feiert. Denn schließlich ist die Insel eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen. Bikinis gab und gibt es also in allen nur denkbaren Farben und Zuschnitten. Und genau diese Vielfalt will Usedom als eine der Tourismushochburgen präsentieren. Außerdem ist auf Usedom einer der bekanntesten Modemoden-Sammler mit einem riesigen Fundus zu Hause.

Auch die Kurverwaltungen der Seebäder haben sich etwas Originelles einfallen lassen: Allwöchentlich präsentiert ein Model einen Bikini – von den Anfängen bis in die heutige Zeit. Den Anfang macht Lisa Eckart, Auszubildende im Eigenbetrieb Kaiserbäder. Sie präsentiert an der Heringsdorfer Seebrücke einen historischen Bikini aus den 1960-er Jahren.

Die OSTSEE-ZEITUNG als Heimatzeitung steuert nicht nur Geschichtliches bei, sondern ruft Einheimische und Gäste auf, tolle Bikini-Fotos mit den dazugehörigen Geschichten an die Redaktion zu schicken: zinnowitz@ostsee-zeitung.de. Warum gehören für Sie der Bikini und Usedom zusammen? Unter den Einsendern verlosen wir allwöchentlich eine Überraschung.

Von Cornelia Meerkatz