Mit Kunst und Origami: Greifswalder Professor kämpft für besseres Mathe-Verständnis

Prof. Jürgen Flachsmeyer will Schülern helfen, die Angst vor dem „Horrorfach“ Mathematik zu verlieren. Unter diesem Motto steht eine geplante Origami-Ausstellung in der Greifswalder Stadthalle. Origami, also traditionelle japanische Papierfalttechniken, und Mathematik gehören zusammen. Sie sind eine gute Möglichkeit der Veranschaulichung, bringen Freude am Lernen: Davon ist Flachsmeyer überzeugt. Der 85 Jahre alte gebürtige Stettiner war über 30 Jahre Professor für Geometrie und Topologie an der Greifswalder Universität. In der Hansestadt ging er zur Schule und hier hat er bis zu seinem Abschluss 1959 studiert, promovierte bei Willi Rinow (1907 bis 1979).

Mathematik öffnet geistige Türen

„Die Schüler sind ja nicht dumm“, so Flachsmeyer. Bei den meisten Menschen sei mehr Verständnis für das Fach erreichbar, ist er überzeugt. Damit müsse man aber frühzeitig beginnen. Mathematik öffne viele geistige Türen und Welten, weiß der vielseitig interessierte Mann aus eigener Erfahrung. Flachsmeyer war Jahrzehnte Mitglied eines religionsphilosophischen Kreises um Friedrich-Wilhelm Krummacher (1901 bis 1974, ab 1955 Bischof) und der letzte Senior des Seminars des großen Greifswalder Philosophen Günther Jacoby (1881 bis 1969).

Origami könne auch für heutige Mathematikstudenten interessante wissenschaftliche Herausforderungen bieten. Auf dem letzten Weihnachtskolloquium des Institutes hat Jürgen Flachsmeyer Qualifizierungsarbeiten zu Origami und Baukunst angeboten. Er ist ein ausgewiesener Experte. 2008 erschien sein Buch „Origami und Mathematik - Papier falten - Formen gestalten“.

Findet Ausstellung in der Stadthalle statt?

Angesichts der Corona-Krise ist allerdings noch nicht klar, ob die von dem Professor und seinen Mitstreitern organisierte Origami-Ausstellung wie geplant im Mai/Juni stattfinden kann. Zu der Exposition wird ein Begleitheft erscheinen.

Flachsmeyers im Eigenverlag erschienenes Buch „Über Kunst und Mathematik“ ist gewissermaßen auch ein Opfer dieses Virus. Die avisierte Vorstellung der Schrift auf der Leipziger Buchmesse musste deshalb ausfallen. „Man kann das Buch auch mit Gewinn lesen, wenn man die Mathematik beiseitelässt“, schätzt der Autor ein. In den fünf Kapiteln geht es unter anderem um das auf Elementargeometrie beruhende gotische Maßwerk und den Bildaufbau des berühmten Bildes der Mona Lisa.

Das Hexeneinmaleins das Schildkrötenquadrat

Goethes im Faust abgedrucktes Hexeneinmaleins hat Jürgen Flachsmeyer schon seit seiner Schulzeit fasziniert. „Es war die Art zu allen Zeiten. Durch Drei und Eins, und Eins und Drei Irrtum, statt Wahrheit zu verbreiten. So schwätzt und lehrt man ungestört; Wer will sich mit den Narr’n befassen“, sagt Mephistopheles darin beispielsweise zu Faust. „Aus Eins mach Zehn und Zwei lass gehn und Drei mach gleich, so bist Du reich ....“, das Hexeneinmaleins gibt viel Anlass zum Nachdenken.

Was kann er damit gemeint haben, dass man durch Drei und Eins und Eins und Drei Irrtum statt Wahrheit zu verbreiten pflegte, fragte sich Flachsmeyer. „So richtig habe ich das als Pennäler in Greifswald nicht hinbekommen.“ Schließlich fand er doch eine, wie er sagt, befriedigende Lösung aus mathematischer Sicht. „Ich habe seit 1999 darüber mehrfach in Deutschland und Österreich vorgetragen.“

Seine Deutung als Umwandlung in ein Schildkrötenquadrat habe einen Bezug zur im Mittelalter als Gesundheitszauber gebräuchlichen Zahlensymbolik und stelle außerdem eine Verbindung zu einer altchinesischen Legende her. Wer es genauer wissen will: Dem Hexeneinmaleins ist ein eigenes Kapitel gewidmet.

Geometrie in Dürer-Bild

„Das zweite Kapitel „ Albrecht Dürers ,Melancholie’ Denkbild“ hat mich die meiste Kraft gekostet“, erzählt Jürgen Flachsmeyer. Das Bild sei ein Musterbeispiel des Zusammenwirkens zwischen Kunst und Mathematik, heißt es im Buch. Der Leser staunt, wieviel Geometrie gewissermaßen in dem Gemälde steckt.

Jürgen Flachsmeyer hofft, dass sein Buch nun zumindest Eingang in viele Schulbibliotheken findet. In Projektwochen in Grimmer und Greifswalder Schulen sollen gemeinsam mit Lehrern Veranstaltungen zu Kunst und Mathematik angeboten werden.

