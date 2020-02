Mit angezogener Bremse: Greifswalder Fischer starten  in Heringsfang

Greifswald-Wieck

Auf einen Bissen hoffend kreisen die Möwen erwartungsvoll über der Kaikante an der Klappbrücke in Wieck. Seit wenigen Tagen landen die Greifswalder Fischer den Frühjahrshering an. Doch die Fänge sind bescheiden. „Heringssaison? Wir haben keine Heringssaison mehr“, schüttelt Fischer Ulrich Drews den Kopf. „Wir sind doch eigentlich nur noch hobbymäßig unterwegs.“

Nicht, dass nicht mehr aus dem Bodden zu holen wäre, sagt Fischer Björn Michalak, der mit etwa 300 Kilogramm Hering von der morgendlichen Tour zurückgekehrt ist. Aber die erneut drastisch abgesenkten Fangquoten zwingen die Fischer zu einer neuen Strategie: „Wir versuchen, den Fisch möglichst direkt zu vermarkten, um damit höhere Preise zu erzielen“, so die Geschäftsführerin der Fischereigenossenschaft, Ilona Volkwardt. Dazu soll die Fangsaison so lange wie möglich gestreckt werden – und das bei Fangmengen, die sich auf einem historischen Tiefstand bewegen.

Dänen nehmen keinen Hering mehr

Fischer erwarten Umsatzrückgänge

Nach Jahren kontinuierlicher Fangmengenreduzierungen ging es 2020 für die Fischer nochmals kräftig bergab. Durften die sieben Fischer der Wiecker Genossenschaft im vergangenen Jahr noch 170 Tonnen Hering aus dem Bodden holen, sind es in diesem Jahr 60 Tonnen. „Wenn wir den Fisch im Laden statt über einen Händler verkaufen, können wir die dreifachen Preise erzielen“, so Volkwardt. Ein Kilogramm ausgenommener und küchenfertiger Hering kostet in Wieck inzwischen 5,90 Euro. Die Kunden gehen die Preisentwicklung mit. Das, was nicht über die Gaststätte in Wieck oder über zwei Läden der Genossenschaft abgesetzt werden kann, geht nun an regionale Händler und nicht nach Dänemark. „Wir werden in diesem Jahr deutliche Umsatzrückgänge hinnehmen müssen“, ist sich Volkwardt sicher. Nicht nur den Fischern fehlen die Fänge, sondern auch im Laden am Verkaufstresen. Zudem bleiben die Gastfischer aus Ueckermünde weg, für die sich ein Umsetzen der Kutter bei den niedrigen Fangquoten nicht mehr lohnt.

Kosten werden reduziert

Fischer setzen auf maritimen Saisonauftakt

Über drei Monate soll nun der Heringsfang gestreckt werden, um dann am 18. April den maritimen Saisonauftakt in Wieck mit dem Auftakeln der „Greif“ auch mit frischem Hering feiern zu können. Die Veranstaltung hat sich für die Fischer als wichtiger Marketingerfolg etabliert. „Für uns ist der maritime Saisonauftakt viel schöner als das Fischerfest mit dem ganzen Rummel“, so Michalak.

Stadtmarketing plant Ortstouren durch Wieck

Das Stadtmarketing will in diesem Jahr noch einen besonderen Stadtrundgang für Wieck konzipieren, bei dem auch die Fischer angelaufen werden sollen. Wie Stadtmarketing-Chef Maik Wittenbecher sagte, soll der Rundgang durchs Sperrwerk unter dem Ryck führen. „Das könnte dann natürlich auch interessant für Schulklassen und technisch interessierte Menschen werden.“ Über die Realisierung müsse nun mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt gesprochen werden, das für die Küstenschutzanlage verantwortlich ist. Die Greifswald Marketing Gesellschaft erhofft sich mit einem Sperrwerksdurchgang eine größere Nachfrage an Ortsrundgängen im Fischerdorf. Die Fischer hoffen, dass damit auch mehr Kunden den Weg in den Laden finden.

