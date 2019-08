Greifswald

Dass die Studentin Chistiane Prächter vor vier Jahren nach Schönwalde 2 zog, war eher Zufall. „Ich wusste nichts vom schlechten Ruf, die günstige Miete und die schöne Wohnung haben mich überzeugt“, sagt sie. Ihre Entscheidung bereut sie nicht. „Mit dem Fahrrad ist man überall in kürzester Zeit, ob zum Einkaufen, in die Uni oder am Wasser“, nennt sie einen der Vorteile. „Mit dem Fahrrad kann man hier sehr gut fahren, die Radwege könnten aber vor allem im Ernst-Thälmann-Ring besser sein.“ Mit den Bussen ist die 24-Jährige zufrieden. „Man kommt zügig in die Innenstadt, im Winter ist das eine gute Alternative zum Rad“, sagt sie. Jedoch sind ihr die Fahrkarten meistens zu teuer. Auch Parkplätze seien ihrer Meinung nach genügend vorhanden – zumindest für Anwohner. „Vor jedem Wohnblock gibt es Parkplätze, die meistens von den Anwohnern gemietet sind. Wenn meine Mutter zu Besuch kommt, müssen wir immer Parkplätze suchen, auf denen sie stehen kann“, erklärt die Studentin.

Bushaltestellen: Makarenkostraße, Wohnheime, Schönwalde II, Richtung Schönwalde I, Innenstadt, Eldena (Linie 2) oder Richtung Südstadt, Ostseeviertel und Elisenhain (Linie 3)

Von Stefanie Ploch