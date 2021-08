Greifswald

Allein mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren, ist ein großer Schritt in die Selbstständigkeit für Kinder und erleichtert Eltern die Organisation des Familienalltags. Trotzdem warnt die Landesverkehrswacht Mecklenburg-Vorpommern davor, Kinder zu früh allein auf das Rad steigen zu lassen. „Kinder sollten erst nach Beendigung der vierten Klasse und Absolvieren der Fahrradprüfung allein mit dem Rad zur Schule fahren“, sagt Andrea Leirich, Geschäftsführerin der Landesverkehrswacht.

Fahren und Verkehrsregeln beachten sind noch zu schwierig

Vorher seien die Mädchen und Jungen in aller Regel noch nicht dazu in der Lage, sich gleichzeitig auf das Fahren und den Verkehr zu konzentrieren. „Die Jungen und Mädchen sind aufgrund ihrer Entwicklung und wegen der vielen Verkehrsregeln, die sie beherrschen müssen, in unübersichtlichen, komplizierten und brenzligen Situationen oft noch überfordert“, so Leirich. Und weiter: „Da wir in MV oft lange Schulwege haben, ist es am weitesten verbreitet, dass Kinder mit dem Schulbus oder mit dem Elterntaxi zur Schule kommen.“ Dass Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren, ist auch ihrer Sicht die bessere Variante als das Fahren allein mit dem Rad.

Ein Drittel der Krullschüler fährt Rad

Doris Müller-Hayer, Leiterin der Karl-Krull-Grundschule in Greifswald, weist darauf hin, dass etwa ein Drittel der Krullschüler mit dem Fahrrad zur Schule kommt, allerdings die meisten von ihnen in Begleitung der Eltern. Da es im Umfeld der Schule keine Radwege gibt, nutzen die Kinder in der Regel den Gehsteig. „Alle Verkehrsteilnehmer haben sich arrangiert. Zum Glück hat es noch keinen Unfall gegeben im Zusammenhang mit dem Schulweg“, sagt Müller-Hayer.

Sicherheitstraining startet nach Coronapause wieder

Damit das so bleibt und sich die Schülerinnen und Schüler möglichst sicher im Straßenverkehr bewegen können, bietet die Schule nach einem Jahr Coronapause wieder ein Sicherheitstraining für alle vierten Klassen an. Im Sachunterricht lernen die Kinder die notwendigen Verkehrsregeln und das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Dafür nutzt die Schule die Unterrichtsmappe der Landesverkehrswacht „Sattelfest in MV“. Diese kann von allen Grundschulen als Klassensatz angefordert werden.

Theo Kliefoth aus der Klasse 4b an der Karl-Krull-Schule in Greifswald beim Verkehrstraining. Quelle: Katharina Degrassi

Prüfung zum Ende der vierten Klasse

Auch das praktische Fahrtraining wird von der Landesverkehrswacht organisiert. Die Krullschüler können sich bei mehreren Terminen über das Schuljahr verteilt im Radfahren auf einem extra aufgebauten Fahrradparcours ausprobieren. Die theoretische und praktische Fahrradprüfung sind für das Schuljahresende geplant.

Verkehrswacht spendiert Lehrmaterialien

„Bei der Radfahrausbildung in der dritten und vierten Klasse lernen die Schülerinnen und Schüler, worauf sie im Straßenverkehr achten und wie sie sich verhalten müssen“, sagt Hans-Joachim Hacker, Präsident der Landesverkehrswacht beim Pressetermin an der Greifswalder Krullschule. Dort wurde der Auftakt zur landesweiten Schulaktion begangen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nachholbedarf bei Radwegen in Greifswald

„Kinder sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer“, sagt der hiesige Polizeidirektor Gunnar Mächler. Im Jahr 2019 seien in MV 680 Kinder an Verkehrsunfällen beteiligt gewesen, 230 Mal hätten die Kinder als Radfahrer am Straßenverkehr teilgenommen. „In der Regel ist dem Verkehrsunfall das Fehlverhalten eines Radfahrers vorangegangen“, betont Mächler. In Sachen fahrradfreundliche Bedingungen und Radwege sieht Mächler großen Nachholbedarf in der Hansestadt. An vielen Stellen fehlen Radwege. Für Kinder seien die Bedingungen damit besonders erschwert.

Von Katharina Degrassi