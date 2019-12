Mit dem Zeitreisemobil in die eigene Vergangenheit 

Greifswald

Es müssen nicht immer die weiten Reisen sein, manchmal liegt die Erfüllung von Wünschen ganz nahe. Der 76-jährige Peter Plath wohnt seit seinem Schlaganfall im Jahr 2017 im Haus Sonneneck des Greifswalder Pflegedienstes Heinrich und Heinrich. Seit seiner Erkrankung fällt ihm das Gehen schwer und die Gedanken fließen nicht mehr so schnell. Als ihm die Pflegedienstleitung vorschlug, eine Reise mit dem Zeitreisemobil zu unternehmen, überlegte der Rentner nicht lange. „Ich bin froh, wenn ich auf diese Weise noch einen schönen Tag erleben kann.“ Sein Wunsch ist sehr naheliegend für einen gelernten Gärtner und Landschaftsbauer wie ihn: „Eine Fahrt in die herrliche Natur und, wenn es keine Umstände bereitet, nach Dersekow. Dort bin ich geboren. Dort ist das Grab meiner Eltern.“

Fahrt in die Natur ruft Erinnerungen wach

Klaus-Dieter Hoddow, der als ehrenamtlicher DRK-Helfer das Zeitreisemobil lenkt, lächelt. „Dieser Wunsch lässt sich erfüllen.“ In den vergangenen Wochen legten Hoddow und seine Kollegen viele Kilometer zurück, um Menschen wie Peter Plath einen Herzenswunsch zu erfüllen. Klaus-Dieter Hoddow steuert mit dem Zeitreisemobil nach Lubmin. Die Sonne strahlt, kalter Wind treibt Tränen in die Augen und Peter Plath lächelt. Beim Gang über die Seebrücke erinnert er sich an seine früheren Besuche in Lubmin, an seine Gärtner-Lehre in Karlsburg. Und er schaut den Küstenschutzbaumaßnahmen zu, die gerade an der Seebrücke durchgeführt werden. „In Trassenheide haben wir auch mal Dünen bepflanzt“, erinnert er sich. Sein Blick gleitet über den Bodden nach Stralsund: „Ist das ein schönes Fleckchen Erde. Wir sind hier beschenkt worden von der Natur.“

Nach seinem Schlaganfall vor zwei Jahren zog Peter Plath, dessen Frau vor einigen Jahren starb und der seit 1971 in Stralsund lebte, ins Haus Sonneneck nach Greifswald. In Stralsund habe er viele Leute gekannt, erzählt er. Man traf sich auf der Straße, beim Einkauf. „Hier in Greifswald fällt mir die Kontaktaufnahme schwerer.“ Für selbstständige Ausflüge reicht die Kraft nicht mehr.

„Mann oh Mann, was macht ihr nur mit mir?“

Mit dem Zeitreisemobil geht es weiter in die Greifswalder Innenstadt. Eine kleine Überraschung wartet dort auf Peter Plath, der zu den ersten Aktivisten des vor knapp 20 Jahren gegründeten Vereins Pommerscher Greif e.V. gehört. Im Verein ist der Hobbygeschichtsforscher seit seiner Erkrankung nicht mehr aktiv. Aber das Interesse an Geschichte ist geblieben. Maik Wittenbecher, Chef des Stadtmarketings, empfängt Peter Plath vor der Stadtinformation. „Mann oh Mann, was macht ihr nur mit mir“, staunt der Rentner. Schnell lenken beide das Thema auf Caspar David Friedrich. Wittenbecher zeigt die Apotheke, von der der berühmte Maler sein bekanntes Marktplatz-Aquarell zeichnete und verwies auf das große Jubiläum, den 250. Geburtstag des Malers im Jahr 2024. „Wenn die Galerie der Romantik öffnet, müssen Sie mir versprechen, dass Sie kommen.“

Stadtführer kommen auch in Betreute Wohneinrichtungen

Wittenbecher berichtet, dass Menschen, die in Pflegeheimen oder Einrichtungen für Betreutes Wohnen leben und nicht mehr mobil sind, nicht auf interessante Vorträge zur Stadtgeschichte verzichten müssen. „Ein Stadtführer hat sich darauf spezialisiert, in die Einrichtungen zu virtuellen Stadtrundgängen zu kommen.“

Vom Marktplatz geht die kleine persönliche Stadtführung über die Knopfstraße zum Museumshafen. Greifswald sei eine sehr schöne Stadt, aber etwas mehr Grün würde er sich wünschen, so der ehemalige Landschaftsbauer Plath. „Weißdorn und Rotdorn, diese beiden Baumarten würden gut zu Greifswald passen.“ Am Hafen hat Maik Wittenbecher noch ein kleines Überraschungsgeschenk parat: einen Uni-Stadt-Kalender für 2020 mit Ansichten vom Markt, Uni-Gebäuden und dem Museumshafen. Peter Plath, ein Mensch der Kategorie bescheidener Pommer, ist baff. „Der Kalender ist wirklich für mich?“, fragt er ungläubig.

Wunderbares Gefühl, anderen zu helfen

Der Ausflug geht weiter. Klaus-Dieter Hoddow steuert das Zeitreisemobil aus der Stadt heraus. Zeit für die Frage, warum sich der Ehrenamtler für das Projekt engagiert? „Das ist mein Herzblut“, sagt er und klopft mit der linken Hand auf die Brust. „Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn man weiß, dass man anderen Menschen eine Freude bereitet hat.“

Peter Plath ist unterwegs mit dem Zeitreisemobil Quelle: Martina Rathke

Vor der Kirche in Dersekow stoppt Hoddow den Wagen. Peter Plath geht auf den Friedhof, liest auf den Grabsteinen Namen, die er aus seiner Kindheit kennt, dann bleibt er vor dem Grab seiner Eltern stehen. Zehn Geschwister seien sie gewesen, die Kindheit auf dem Dorf mit Indianer- und Räuber- und Gendarm-Spielen, aufopferungsvolle Eltern – Erinnerungen an seine ersten 15 Lebensjahre sprudeln aus Peter Plath. Dann wird er still. „Schön, dass ich meinen Eltern Guten Tag sagen konnte“, sagt er später. Weihnachten wird Peter Plath im Haus Sonneneck feiern. „Meine Schwester hat mich zwar eingeladen, aber sie hat ja auch viel zu tun.“

Einsamkeit ein Problem bei Älteren

Viele Bewohner in Heimen werden zu Weihnachten von Angehörigen abgeholt. Doch einige wie Peter Plath bleiben in den Einrichtungen, wo dann auch Angebote über die Festtage auf die Bewohner warten. „Einsamkeit ist ein Problem bei älteren Menschen“, sagt Annekathrin Köster, Prokuristin im Pflegedienst Heinrich und Heinrich. Wenn der Ehepartner verstorben ist, dann brechen soziale Kontakte weg. „Kinder und Angehörige wohnen oftmals nicht am selben Ort oder haben kaum Zeit, weil sie von ihrem Job so beansprucht sind.“ Hinzu komme die typisch pommersche Bescheidenheit, die ihnen zustehende Leistungen nicht in Anspruch nehmen zu wollen. Ihr Tipp: „Man sollte sich, so wie Herr Plath, auch im hohen Alter die Bereitschaft erhalten, etwas Neues entdecken und ausprobieren zu wollen.“

Von Martina Rathke