Mit dem Zeitreisemobil ins Ozeaneum

Andreas ist aufgeregt: Überpünktlich steht er mit geröteten Wangen vor dem Haus Waldesruh der Hauskrankenpflege Edith Müller in Freest. Gleich wird das Zeitreisemobil des DRK Uecker-Randow vorfahren und ihm einen Herzenswunsch erfüllen: Gemeinsam mit Fahrer Klaus-Dieter Hoddow soll es zum Ozeaneum nach Stralsund gehen. „Dort wollte ich schon so lange hin, aber allein schaffe ich es nicht“, erzählt er etwas schüchtern.

Dann heißt es einsteigen: Andreas hat ein breites Lächeln im Gesicht, als er es sich bequem macht. Man sieht, dass er sehr gespannt ist, was ihn wohl in der Stadt am Strelasund erwartet. Zunächst einmal eine dicke Überraschung: Das Ozeaneum hat durch die OSTSEE-ZEITUNG von diesem besonderen Ausflug gehört und sponsert den Aufenthalt von Andreas und Klaus-Dieter Hoddow. „Das ist ja ein Ding“, murmelt der Ehrenamtler, der bereits 7.30 Uhr in Ferdinandshof losgefahren ist, „dabei ist doch Freitag, der 13.“. Wahrscheinlich ist es ein Glückstag ...

Andreas wird im Haus Waldesruh seit vielen Jahren liebevoll betreut und fühlt sich wohl. Er ist hilfsbereit gegenüber seinen Mitbewohnern und dem Pflegepersonal und liest auch gern mal Geschichten in der OZ, in denen es um Hilfe für andere geht. Die OZ-Weihnachtsaktion in diesem Jahr findet er gut, weil Herzenswünsche erfüllt werden. Und genau aus diesem Grund hat Pflegefachkraft Sandra Lüder an ihn gedacht. „Er wird von diesem Ausflug lange zehren“, ist sie überzeugt.

In Stralsund angekommen, pfeift den Männern zunächst ein eisiger Wind um die Nase. Doch Andreas lacht übermütig, blickt zur „ Gorch Fock“, zur Rügenbrücke und dann zum Gebäude des Ozeaneums. „Ziemlich groß“, meint er. Größe scheint ihn generell zu beeindrucken: Die riesigen Walskelette betrachtet er ehrfürchtig. Auch während des Rundgangs bleibt er immer wieder stehen, wenn es um große Dinge – Fische, Aquarien, Räume – geht.

„Natur interessiert mich sehr“, sagt der 48-Jährige und zeigt auf eine Tafel. Darauf ist von den Hunderten Millionen Tonnen Fisch zu lesen, die jedes Jahr weltweit aus den Ozeanen geholt werden. Auch die kurzen Videos zu den verschiedenen Fischarten und ihren Lebensräumen bewegen ihn sehr. Leise spricht er sich das Gehörte noch einmal vor. „Ich schaue gerne Tierfilme. Ich finde das sehr schön hier“, meint er dann und hat wieder dieses umwerfende Strahlen im Gesicht.

Egal, ob Haifisch, Hering oder Krabbe, ob Schwarm oder Einzeltier, für den Freester sind vor allem auch die Namen der Fische interessant. Von manchem hat er – da geht es ihm wie Klaus-Dieter Hoddow – noch nie gehört. Besonders der Fisch-Tunnel hat es ihm angetan: Über Andreas’ Kopf schwimmen Dorsche, links und rechts neben ihm auch ... Ein tolles Gefühl, deshalb geht er gleich mehrfach durch den Tunnel. „Ich finde es berührend zu sehen, mit welcher Neugier er all diese Fülle an Informationen aufsaugt“, sagt Hoddow.

Der Ehrenamtler hat schon viele Wünsche mit dem Zeitreisemobil erfüllt, aber ein so genügsamer Fahrgast wie der Freester sei ihm fast schon unheimlich, bemerkt er. Andreas hat den Wink verstanden: Als es nach einer Stärkung – treppauf,treppab macht schließlich hungrig – auf die Rücktour geht, hat Andreas eine Idee. Über einen Zwischenstopp in Greifswald würde er sich sehr freuen. Also wird Greifswald-Wieck angesteuert. Dort geht es auf die historische Klappbrücke. „Direkt auf der Brücke war ich ganz lange nicht“, freut er sich und atmet tief durch.

Pünktlich zum nachmittäglichen Kaffee steigt Andreas am Nachmittag aus dem Zeitreisemobil. „Das war meine schönste Fahrt. Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte“, sagt er zu Klaus-Dieter Hoddow beim Abschied mit leuchtenden Augen. Der Ehrenamtler weiß, dass es genau diese herzerwärmenden Momente sind, die ihm zeigen, wie wertgeschätzt sein Engagement wird.

