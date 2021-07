Mit dem größten Doppeldecker der Welt Usedom entdecken

Zirchow

Sie ist der größte Doppeldecker der Welt und ein echter Hingucker: Die Antonow An-2. Jetzt dreht das Flugzeug wieder seine Runden über der Insel Usedom. Vom Flughafen Heringsdorf in Zirchow aus startet der Luft-Taxi-Service Berlin-Brandenburg mit der Antonow zu zwei verschiedenen Rundflügen. Die Dauer beträgt 20 oder 35 Minuten und wird von Berufspiloten durchgeführt. Mitfliegen können jeweils neun Personen (89 Euro pro Person) – wer gewillt ist, tiefer in die Tasche zu greifen, darf sogar im Cockpit Platz nehmen.

Die Insel Usedom kann man bei einem Rundflug mit der Antonow An-2 aus der Vogelperspektive erleben. Quelle: LTS Berlin-Brandenburg

Angeboten wird ein 20-Minuten-Rundflug über Usedom ab Flughafen Heringsdorf: Die Flugroute führt entlang der malerischen Ostseeküste der Insel. Unmittelbar nach dem Abheben erblicken die Gäste unter sich die weiten Felder und Wälder, die kleinen Ortschaften und Seen des Achterlandes der Insel. Anschließend geht es in drei Kaiserbäder Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin sowie nach Swinemünde. Weiter geht es Richtung Ückeritz, wo die Antonow mit einer Schleife über dem Achterwasser wendet und zurückfliegt.

Abflugzeiten bis 18. Juli: jeweils 11.15 Uhr; danach bis Mitte September jeweils Fr. bis So. 11.15 Uhr

Gut 35 Minuten dauert der große Rundflug über Usedom mit der An-2. Diese Flugroute führt bis nach Wolgast und Peenemünde. Zunächst geht es über das Usedomer Achterland mit seinen Feldern, Wäldern, kleinen Seen und Ortschaften bis zum Wasserschloss Mellenthin. Dann geht es über den Lieper Winkel und den Gnitz Richtung Wolgast. Schon von Weitem ist die Peene-Werft zu erkennen, ebenso die St.-Petri-Kirche. Die nächsten Highlights sind der Überflug des Peenestroms und der nördlichsten Gemeinde der Insel Usedom, Peenemünde. Von hier aus geht es über Karlshagen entlang der Ostseeküste Usedoms zurück in den Inselsüden. Überflogen werden die Bernsteinbäder. Von dort ist man in wenigen Minuten in den drei Kaiserbädern Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin sowie in Swinemünde. Vorbei an Gothensee und Wolgastsee ist es nur noch ein kurzer Flug zum Flughafen Heringsdorf, dem Endpunkt des Rundfluges. Auch bei dieser Tour können neun Personen mitfliegen (jeweils 149 Euro), der rechte Cockpitplatz kostet entsprechend mehr.

Abflugzeiten bis 18. Juli: jeweils 12.45 Uhr sowie danach bis Mitte September jeweils Fr. bis So. um 12.45 Uhr.

Buchungsmöglichkeit: www.classic-antonow.de oder telefonisch unter 0 33 41 / 31 22 77 oder 0160 / 4 71 75 46. Zahlungsmöglichkeit vor Ort: EC-Karte oder bar.

Aufgrund der Corona-Landesverordnung ist es derzeit auf den Flügen erforderlich, eine FFP2-Maske ohne Ventil zu tragen.

Von Cornelia Meerkatz