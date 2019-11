Mit den Lucia-Sängern durch die Greifswalder Innenstadt

Greifswald

Diese Einstimmung auf die Vorweihnachtszeit ist zur hansestädtischen Tradition geworden: An diesem ersten Adventswochenende tritt der Musikschulchor „Lunds Ungdmskör“ in Greifswald auf.

Im Chor singen 24 Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahre. Sie verfügen über ein breites Repertoire aus den Bereichen Klassik, Folklore, Pop, Moderne Musik sowie Kirchenmusik. Die Sängerinnen und Sänger werden von Victoria Söderberg geleitet.

Am Sonnabend, 30. November um 17 Uhr, geht es für die Mädchen und Jungen auf den Weihnachtsmarkt. Im Anschluss folgt ein singender Spaziergang durch die Innenstadt. Am Sonntag um 10:00 Uhr tritt der Chor während des Gottesdienstes im Dom St. Nikolai auf. Außerdem singen Lucia und ihr Gefolge im Café Marimar, im Hospiz der Universitätsmedizin sowie in der Johanna-Odebrecht-Stiftung. Diese Veranstaltungen sind jedoch nicht öffentlich.

Von OZ