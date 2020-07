Mit der Ferien-Nachhilfe in Greifswald besser ins Schuljahr starten

Greifswald

Mathe büffeln, während sich Gleichaltrige am Strand aalen. Für Marleen Timm aus Greifswald geht das vollkommen in Ordnung. „Ich komme nach den Ferien in die 11. Klasse und möchte mich jetzt noch mal intensiv auf die Sekundarstufe II vorbereiten“, begründet die 16-jährige Greifswalderin ihre Teilnahme am Ferienkurs des Nachhilfeinstituts Genius. Der coronabedingte Unterrichtsausfall habe zu Lücken geführt. „Jetzt Wissen auffrischen zu können, ist daher sehr gut“, erklärt das Mädchen. Zumal der Ferienkurs in der Kleingruppe für sie kostenlos ist.

Unser Bundesland macht’s möglich: Am vorletzten Schultag kündigte das Schweriner Bildungsministerium an, nach der schwierigen Zeit der Schulschließungen zusätzliche Lernangebote in den Sommerferien mit einer Million Euro fördern zu wollen. Pro Schüler fördert das Land 30 Stunden a 45 Minuten. „Die Angebote sollen dazu beitragen, erarbeitete Lerninhalte zu festigen und so eine gute Ausgangsbasis für den Start in das neue Schuljahr zu erlangen“, erklärte Bildungsministerin Bettina Martin in einem Brief an alle Schüler und Eltern. Doch nicht etwa die Schulen waren gefordert, diese Angebote in den sechs Ferienwochen zu unterbreiten, sondern die privaten Lerninstitute, die quasi per Pressemitteilung erst am 18. Juni davon erfuhren.

Förderangebote spät bekannt gegeben

„Viel zu spät“, sagt Diana Rümmler von der Geschäftsführung des Genius-Nachhilfeinstituts in Greifswald, die auch für die Koordination der Kurse verantwortlich zeichnet. Manche Familien seien schon im Ferienmodus gewesen, hätten die Wochen verplant. Andere Kinder und Eltern erreichte die Nachricht gar nicht mehr, weil Schulen vorfristig die Zeugnisse ausreichten.

Dennoch ging Diana Rümmler mit Zuversicht ans Werk und brachte innerhalb kürzester Zeit Schüler und Lehrkräfte zusammen. Denn die Nachfrage sei trotz der Kurzfristigkeit groß. „Wir konnten bereits mehrere Kurse abschließen und haben am Montag fünf neue begonnen, darunter auch zwei in der Mole. Dorthin kommen zwölf Kinder mit Migrationshintergrund“, berichtet sie. Bislang seien insgesamt 125 Schüler gemeldet. „Am Tag treffen ein bis zwei, manchmal auch vier Neuanmeldungen ein“, sagt sie. Im Fokus stehen die Hauptfächer Mathematik, Deutsch und Englisch. Bei Genius absolvieren die Schüler pro Fach jeweils zehn Einheiten a 45 Minuten in Kleingruppen mit maximal sechs Teilnehmern. In der Regel laufe der Kurs damit über zwei Wochen.

Berechtigungsschein und Zeugniskopie

Wer Interesse an den Lernangeboten habe, müsse beim Landesförderinstitut (LFI) einen Berechtigungsschein anfordern. Auf der Internetseite gibt es dazu einen E-Mail-Link. Mit diesem Schein und einer Zeugniskopie können Schüler, die im vorigen Schuljahr eine allgemeinbildende Schule in MV besuchten und das auch im neuen Schuljahr tun werden, das Förderangebot bis zum 31. Juli wahrnehmen. Heißt: Wer die Schule im Juni beendete und ein Studium aufnehmen möchte, kommt nicht in den Genuss des kostenlosen Angebots.

Abdullah Albarm (vorn) besucht einen Förderkurs in der „Mole“. Er kommt wie die anderen Kursteilnehmer ab August in die 7. Klasse und freut sich, jetzt noch mal sein Wissen vertiefen zu können. Quelle: Petra Hase

Also alles paletti? Nicht wirklich. „Das Land zahlt pro 45 Minuten nur 12,50 Uhr, für eine Doppelstunde also 25 Euro. Bei uns kostet eine Doppelstunde aber 68 Euro, weil wir nur Einzelnachhilfe zu Hause anbieten“, sagt Holger Liß. Er leitet das Abacus-Nachhilfeinstitut in Greifswald, das Gruppenförderung grundsätzlich ablehne. Nur mit einer Einzelbetreuung sei eine qualifizierte und erfolgreiche Nachhilfe möglich, erklärt er auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG. Die Folge: Eltern müssen einen erheblichen Schein zuzahlen, wollen sie ihrem Kind diese Förderung ermöglichen. „Einige Eltern tun das. Aber wir haben sowieso immer Sommerkurse, die genutzt werden“, sagt Liß.

Andere Lerninstitute geschlossen

Andere Lerninstitute in Greifswald sehen das anders: Der Studienkreis Nachhilfe etwa hat bis Ende Juli geschlossen, macht offenbar Sommerurlaub. Womöglich gibt es auch deshalb keine Förderangebote, weil die Lernanbieter die entstehenden Kosten erst einmal vorschießen müssen. Das kann bei einer großen Teilnehmerzahl teuer werden. Erst am Ende rechnet dann jedes Institut mit dem Land über das LFI ab. Deshalb habe das Ministerium zurzeit auch keine Kenntnis darüber, wie viele Schüler die Lernkurse in MV überhaupt besuchen, erklärte Sprecher Christian Moeller auf OZ-Anfrage. Auch beim Duden-Institut für Lerntherapie gibt es aktuell keine Kurse, dort sind laut Anrufbeantworter vom 6. bis 17. Juli Betriebsferien.

Diana Rümmer vom Genius-Institut ist davon weit entfernt. Täglich telefoniert sie mit Eltern, um den passenden Kurs für deren Kinder zu finden. „Auch wir sind eigentlich auf Einzelunterricht spezialisiert. Gruppennachhilfe steht nur in besonderen Zeiten an, etwa als Crashkurse, wenn sich Schüler zum Beispiel intensiv aufs Abitur vorbereiten“, erklärt sie. Da die Nachhilfe nach dem coronabedingten Schulausfall derzeit jedoch gefragt sei und das Land nur die 12,50 Euro pro Stunde zahle, habe sich das Institut für diese Option entschieden. „Aber die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel pro Schüler entsprechen nicht dem Marktwert von Bildung“, kritisiert auch Rümmler.

Lernen in der Mole kommt an

Für die Kinder mit Migrationshintergrund, die derzeit mit Hilfe von Genius-Lehrkräften im Begegnungszentrum „Mole“ in Schönwalde I Mathe, Deutsch und Englisch lernen, ist das Gruppenangebot trotzdem eine Bereicherung. Das Kreisdiakonische Werk Greifswald (KDW), Träger der Einrichtung in der Gustebiner Wende, kooperiert nicht zum ersten Mal mit dem Institut. Wie KDW-Sprecher Jan Holten erklärt, habe die Migrationsarbeit in der Mole mit den Corona-Beschränkungen sehr gelitten. Doch die offene Begegnungsstätte soll nun wieder mehr mit Leben erfüllt werden.

Die Nachhilfekurse für Jamen Alhussein, Abdullah Albarm, Mohamad Al Hamdan und weitere Kinder seien jetzt ein Neubeginn und enorm wichtig, damit sie den Anschluss nicht verpassten. Die 13-jährige Asma Saleh etwa freut sich schon sehr auf die Schule. „Wegen Corona waren wir ja lange genug zu Hause“, sagt die künftige Siebtklässlerin, die aus Syrien stammt. Sie nutze das Kursangebot daher gern, um ihr Wissen in den drei Hauptfächern zu vertiefen. Auch Shadi Rizk Ibrahim hat kein Problem damit, in den Ferien die Schulbank zu drücken: „Ich hatte in Englisch eine Zwei und bin wegen Corona abgerutscht“, begründet er seine Motivation. Fürs neue Schuljahr habe er sich einiges vorgenommen.

