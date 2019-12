Mit diesen Methoden nahm ein Greifswalder Paar gemeinsam 165 Kilo ab

Greifswald

Das Getuschel hinter ihrem Rücken, die Scham beim Einkaufen: Schon zu Schulzeiten waren Christoph Jochens und seine Freundin Katja Rahn dicker als die anderen Kinder. Hänseleien gehörten zum Alltag. Die Waage zeigte indes mit jeder Woche immer mehr Kilos an. Zum Schluss brachte es Christoph Jochens bei einer Körpergröße von 1,86 Meter auf 213 Kilogramm.

Irgendwann reichte es Christoph Jochens, die Pfunde mussten runter. Nach einigen Diätversuchen, die allesamt erfolglos blieben, suchte sich der heute 33-Jährige professionelle Hilfe beim Adipositaszentrum der Unimedizin. „Mein Arzt meinte damals zu mir, dass es nicht fünf vor, sondern eine Minute vor zwölf ist.“

Dieses Foto stammt noch aus schwergewichtigen Zeiten. Quelle: privat

Nach einem halben Jahr schmolzen die ersten 50 Kilo

Vor zwei Jahren ließ er sich einen Magenballon einsetzen. Der mit Flüssigkeit oder Luft gefüllte Ballon, der durch den Mund eingeführt wird, nimmt so viel Raum im Magen ein, dass der Träger schneller satt wird und somit weniger isst. Es dauerte kein halbes Jahr da hatte Jochens bereits die ersten 50 Kilo verloren. Der Ballon, der nach sechs Monaten entfernt werden muss, war für ihn der Beginn eines neuen Lebens. „Mir wurde geraten, ohne Magenband oder eine operative Magenverkleinerung weiter zu machen.“

Christoph Jochens begann mit Aqua-Fitness und stellte seine Ernährung um. Obwohl der Greifswalder danach mit über 150 Kilo noch immer zu den Schwergewichten gehörte, stieg sein Selbstbewusstsein. „Klar, beim Schwimmen galt ich noch immer als fett, weil ja niemand wusste, dass ich bereits abgenommen habe, aber ich freute mich darüber.“

Nach und nach schmolzen die Pfunde weiter. Jochens verwandelte sich vom Stubenhocker zu einem gesundheitsbewussten Menschen. Mittlerweile geht er drei mal die Woche ins Fitnessstudio, verzichtet beim Essen auf fettige Fertiggerichte sowie Zucker, isst gesünder und vor allem weniger. „Früher habe ich mir als Zwischenmahlzeit einen Döner gegönnt. Das mache ich heute nicht mehr.“

Katja Rahn ließ sich den Magen verkleinern

Wenige Monate nachdem Christoph Jochens die ersten Kilos verloren hat, zog auch seine Freundin nach. Katja Rahn brachte bei einer Größe von 1,70 Metern 165 Kilo auf die Waage. Die Greifswalderin griff zu einer anderen Methode und ließ sich den Magen operativ verkleinern. Fast ein Jahr musste sich die heute 35-Jährige auf die Operation vorbereiten, wurde psychologisch und körperlich währenddessen durchgecheckt.

Seit der OP passen nun gerade einmal zwischen 150 bis 200 Millilitern in den Magen. Auch sie setzt mittlerweile auf eine gesunde Ernährung und geht ebenfalls gemeinsam mit ihrem Partner ins Fitnessstudio. „Ich habe mir sogar ein Mountainbike gekauft. Damit sind wir zuletzt fast 70 Kilometer gefahren. Das wäre vorher undenkbar gewesen.“

Mittlerweile hat sich das Paar fast halbiert. Quelle: Christin Lachmann

Fast halbiert: Von XXXXXXXL zu XL

Heute wiegt Christoph Jochens 112 Kilo, Katja Rahn bringt knapp 100 Kilo auf die Waage. Gemeinsam haben sie insgesamt 165 Kilogramm abgenommen. Die Couch, sagt Katja Rahn, sei früher einer ihrer besten Freunde gewesen. Heute ist das Paar, das sich 2014 online kennenlernte, aktiver, verbringt die Freitagabende nicht mehr mit Chips und Schokolade auf dem Sofa, sondern geht zum Sport.

Gemeinsam schmieden sie Pläne für die Zukunft. „Ich habe meiner Chefin immer gesagt, dass ich ein Kleid tragen möchte, das es in einer normalen Größe in einem normalen Laden zu kaufen gibt“, sagt Rahn und spielt damit auf eine Hochzeit an. Damals sei es unmöglich gewesen, passende Kleidung für die beiden in hiesigen Modegeschäften zu bekommen. „Ich habe 7 Mal XL getragen. Das gab es nur online. Heute trage ich eine XL“, sagt Christoph Jochens stolz. Es scheint, als könne er es selbst kaum fassen, wie er sich in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt verändert hat.

Zwei Ziele hat sich Jochens für das kommende Jahr gesetzt: Zum einen will er sein Gewicht halten, zum anderen möchte er sich die überschüssige Haut am Bauch entfernen lassen. „Das wird auch noch mal eine Herausforderung, weil ich mich erst erkundigen muss, ob das die Krankenkasse übernimmt.“ Doch der größten Herausforderung haben sich beide bereits gestellt, in dem sie gemeinsam abgespeckt und somit ihr ganzes Leben verändert haben. Die beiden sind sich sicher, was sie können, können andere auch. „Man darf es nur nicht von heute auf morgen schieben“, sagt Jochens und nimmt einen Schluck von seinem zuckerfreien Kaffee.

