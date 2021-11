Mitarbeiter der Greifswalder Unimedizin im Warnstreik: „Applaus ist nicht genug“

Greifswald

Beschäftigte der Universitätsmedizin Greifswald (UMG) sind am Montag in den Warnstreik getreten. Sie demonstrierten für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Nachdem der Protest in den frühen Morgenstunden in der Nähe des Haupteinganges der Klinik begonnen hatte, ging es am Vormittag in Richtung Innenstadt. Über 200 Angestellte zogen nach Schätzung der Gewerkschaft Verdi vom Krankenhaus aus über die Anklamer Straße bis hin zum Marktplatz, auf dem eine Kundgebung stattfand.

Derzeit finden Tarifverhandlungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder statt. Dazu zählen neben den Mitarbeitern in den Kliniken auch Lehrkräfte oder Angestellte im Verwaltungsbereich. Verdi und der Beamtenbund DBB fordern unter anderem für die 29 000 Arbeitnehmer und 15 000 Beamten in MV fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro monatlich. Im Gesundheitswesen werden 300 Euro mehr verlangt.

Lage in den Kliniken spitze sich weiter zu

In der zweiten Verhandlungsrunde zwischen Verdi und der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) hatte es keine Einigung gegeben. Das sei zwar enttäuschend, aber auch zu erwarten gewesen, sagte Friedrich Gottschewski, Leiter des Warnstreiks. Bundesweit spitze sich die Lage in den Kliniken weiter zu. Rund 20 Prozent der Intensivbetten seien nicht mehr verfügbar, führte Gottschewski aus.

„Aber nicht, weil kein Bedarf da ist, sondern weil Intensivpflegende fehlen. Es gibt mittlerweile viele Beschäftigte, die nach der Pandemie die Station wechseln wollen. Das betrifft häufig die Intensivstationen“, so der Warnstreikleiter weiter. Deshalb sollen auch Ausbildende nicht nur 100 Euro im Monat mehr erhalten, sondern vor allem auch übernommen werden.

Verdi-Streikleiter Friedrich Gottschewski freute sich, dass so viele Beschäftigte am Montag an dem Streik teilgenommen haben. Quelle: Christin Lachmann

Patienten gehe Qualität wegen Personalmangel verloren

Schon vor der Pandemie sei die Arbeitsbelastung groß gewesen. Doch Corona habe die Situation für die Beschäftigten in den Kliniken noch verschärft. So herrsche fast überall Unzufriedenheit, sagte der Krankenpfleger Fred Domin. „Es gibt viele Stationen, wo es immer weniger Personal gibt. Wenn dann jemand krank wird, wird gesagt, dass es ja auch so funktioniert. Das pendelt sich dann irgendwann ein“, so der 34-Jährige weiter.

Im Resultat gehe dann die Qualität an den Patienten verloren, fügte Stefan Gross ein, ebenfalls Krankenpfleger. Der Arbeits- und der Mehraufwand sei durch die Pandemie eine belastende Situation, sagte der 33-Jährige. „Wenn man dann hört, dass sie das Gehalt nicht mal inflationsmäßig angleichen wollen, kann ich das gar nicht nachvollziehen.“

Der Druck sei wegen Corona weiter gestiegen, sagte ein 48-jähriger Stationspfleger. „Zum einen ist man diesem Risiko ausgesetzt, zum anderen müssen wir vermehrt Hygienemaßnahmen einhalten. Es kann auch immer sein, dass wir falsch-positiv getestet werden, was sich dann natürlich auch auf das Gemüt niederschlägt.“

Viele Einschränkungen in den vergangenen Monaten

Während der Pandemie hätten alle Mitarbeiter der UMG Einschränkungen hinnehmen müssen, sagte Anne Schäfer, die seit über zehn Jahren an der Klinik beschäftigt ist. „Die einen mussten auf der schwarzen Station arbeiten und kamen stundenlang nicht aus der Schutzkleidung heraus. Die anderen hatten Einschränkungen dadurch, dass die Kinder nicht betreut werden konnten. Es war für alle ein extremer Aufwand“, so die OP-Schwester.

„Uns geht es sogar noch ganz gut“, meinte Simone Schröder, die in der Ambulanz tätig ist. „Anders sieht es auf den Stationen aus. Aber auch wir fordern bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld“, fügte sie an.

Während der Kundgebung auf dem Marktplatz sagte Warnstreik-Leiter Friedrich Gottschewski, dass Applaus nicht genug sei und kritisierte den niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), der die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) vertritt. Dieser drohe sogar mit Personalabbau und spiele die Situation in den Kliniken herunter. Gottschewski forderte die UMG auf, sich für die Beschäftigten einzusetzen. Enden sollte der Warnstreik am Montag laut Gewerkschaft mit den letzten Spätschichten.

Von Christin Lachmann