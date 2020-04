Miteinander der Generationen: So wird dem Coronavirus in Hinrichshagen getrotzt

Greifswald

Wie sehr sich das Coronavirus nicht nur auf die Gesundheit, sondern auch auf das soziale Zusammenleben auswirkt, zeigt sich derzeit in ganz Deutschland. Zum Schutz vor möglichen Ansteckungen mit der Lungenkrankheit heißt es in generationsübergreifenden Einrichtungen wie in der Gemeinschaftseinrichtung „Montessori Pädagogik im Dialog der Generationen“ Hinrichshagen Abstand halten, um bald wieder beieinander sein zu können.

Senioren fehlt der lebendige Alltag

Vor der Corona-Krise befanden sich zehn Senioren in der Tagespflege des Hauses, das vor etwa einem Jahr eröffnet wurde. Manche von ihnen waren fünf Tage vor Ort, manche nur zwei oder drei Tage. Von den über 50 Kita-Plätzen sind derzeit eine Handvoll der Notbetreuung zugeordnet. In dem einst so belebten Haus, wo Senioren und Kinder tagsüber viel Zeit miteinander verbrachten, herrscht nun Stille.

Besonders die Senioren würden den lebendigen Alltag mit den Kindern vermissen, sagt Kathrin Schulz-Jokiel vom Seniorenhaus. Während die älteren Herrschaften vor einigen Wochen noch gemeinsam tagsüber mit den Kleinen gebacken, gesungen oder gebastelt haben, befinden sie sich heute den ganzen Tag über im betreuten Wohnen oder zu Hause. „Wir halten regelmäßig telefonischen Kontakt zu ihnen, auch die Kinder telefonieren mit den Senioren“, erklärt Schulz-Jokiel, die derzeit im Homeoffice von zu Hause aus arbeitet.

Kleine Kunstwerke für die ältere Herrschaft

Ein Lichtblick in der Krise sind die kleinen Aufmerksamkeiten, die die Kinder derzeit anfertigen: „Es wird gebastelt und gemalt, die Mitarbeiter schreiben Karten und sorgen für Verteilung der kleinen Kunstwerke. Die Kinder machen das nach dem Montessori-Prinzip, also freiwillig, und sind mit großem Eifer dabei.“ Damit werde den Senioren nicht nur eine Freude, sondern auch Mut gemacht, so Schulz-Jokiel weiter. Zu Ostern gibt es dann noch eine weitere Überraschung für die Senioren, verrät die 54-Jährige.

Auf Papier verewigten sich die Kinder mit ihre Handabdrücken für die Senioren Quelle: Montessori- Kinder- und- Seniorenhaus

Es ist auch die Hoffnung, dass der lebendige Alltag der Einrichtung so schnell wie möglich wieder in den Normalzustand kommt, die die Mitarbeiter, Kinder und Senioren während der Krise ermutigen. Wann die Einrichtung wieder in diesen Zustand zurückkehren wird, ist fraglich.

Keine gemeinsame Tagesgestaltung

„Es wird seine Zeit brauchen“, sagt Schulz-Jokiel. Zunächst müsse geschaut werden, wie das Kinder- und das Seniorenhaus unabhängig voneinander funktioniert, die baulichen Voraussetzungen seien gegeben. Auf gemeinsame Tagesgestaltung müsste dann womöglich vorerst verzichtet werden. Dennoch sei es für die Senioren immer schön, die Kinder beim Spielen zu beobachten: „Der Schutz geht momentan vor.“

Träger der Gemeinschaftseinrichtung in Hinrichshagen ist die „ Aktion Sonnenschein M-V“, die auch für das Mehrgenerationenhaus in der Greifswalder Makarenkostraße zuständig ist. Bei der Bewältigung der aktuellen Situation hat sich der Träger zudem mit der Caritas und der Nachbarschaftshilfe der WGG vernetzt.

Mehr zum Thema:

Über die Autorin

Von Christin Lachmann