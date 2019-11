Ludwigslust

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw auf der Weselsdorfer Kreuzung sind am Samstagvormittag insgesamt fünf Personen zum Teil schwer verletzt worden.

Rettungshubschrauber fliegt Unfallopfer in Klinik

Der Fahrer des Unfallfahrzeugs missachtete die Vorfahrt des anderen Autos – der Zusammenstoß konnte nicht verhindert werden. Eine Frau wurde im Auto des Unfallverursachers eingeklemmt – sie wurde schwer verletzt. Die Feuerwehr musste sie befreien. Ein Hubschrauber flog sie in ein Krankenhaus in Hamburg. Der Rettungsdienst brachte die anderen Verletzten in das Klinikum Schwerin.

20.000 Euro Schaden

Die Landstraße war durch die Vorgänge zeitweise voll gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Von RND/fmp