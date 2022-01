Greifswald

Auf dem Gelände des Grundstücks Stralsunder Straße 47/48 befand sich bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges der Friedhof des Greifswalder Heilgeistspitals. Die AIM-V Archäologie in Mecklenburg-Vorpommern GmbH hat im Boden Gräber und Skelette gefunden. Auch Reste historischer Baulichkeiten konnten nachgewiesen werden.

Damit kommt in die schon 2020 angekündigte Investition für ein neues großes Wohnhaus mit Tiefgarage am Anfang der Steinbeckervorstadt Bewegung. Die Ausgrabungen an fünf Tagen im November waren Voruntersuchungen im Auftrag des Eigentümers, der Braun & Fehlhaber GbR. Sie dienen zur Entscheidung über den Umfang der archäologischen Grabungen, die vor einer Gründung des Gebäudes gesetzlich vorgeschrieben sind. Jetzt liegt der Bericht über die Funde in den sechs Sondierungsgräben vor.

Das im 13. Jahrhundert gegründete Heilgeistspital, heute besser als Hospital St. Spiritus bekannt, wurde 1330 aus hygienischen Gründen aus der Langen Straße auf die nördliche Ryckseite auf das heutige Grundstück Stralsunder Straße 47/48 verlegt. Zu so einem Hospital gehören in aller Regel eine Kirche, ein Friedhof und Gebäude für die Unterbringung Armer, Alter und Kranker sowie Reisende und Pilger. Die Archäologen Janin Zorn und Frank Pethke fanden Reste der Spitalgebäude, auch einen mit Klosterformatziegeln gepflasterten Fußboden. Der Friedhof befand sich wahrscheinlich im nördlichen Teil des Geländes. Vier Gräber, zum Teil mit Holzresten der Särge, wurden freigelegt. Es dürften viel mehr sein. Gefundene Keramikreste verweisen die Gräber ins 16. und 17. Jahrhundert. In einem Fall ermöglicht eine 1622 in Franzburg geschlagene Silbermünze eine genauere Datierung. Im Dreißigjährigen Krieg kam das Ende des Spitals.

Nach dem Ende der schwedischen Großmachtzeit 1720 verlor Greifswald seinen Festungsstatus, das Gelände, die Wiesen und Wälle, wurden als Weideland verpachtet. Spätestens um 1800 entstand die Gaststätte „Zur Flora“ mit Tanzsaal an der Stralsunder Straße, Teile waren in dem früher hier stehenden Autohaus erhalten. Gebäudereste der „Flora“ wurden im Boden gefunden.

Die Postkarte zeigt das historische Aussehen der Gaststätte „Zur Flora“ Quelle: OZ-Archiv

Wie Investor Christian Fehlhaber mitteilte, erstellen die Archäologen nun ein Angebot für die Grabungen. Um diese zu ermöglichen, müssen vorbereitende Arbeiten zur Gründung laufen. Der Wasserstand ist hoch, eine Absenkung ist nötig.

Von Eckhard Oberdörfer