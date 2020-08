Greifswald

Die Erleichterung und Freude über den Startschuss zum Historienspektakel im Museumshafen ist den Schaustellern anzumerken. Für die meisten von ihnen ist es die erste Veranstaltung, die nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie ermöglicht wurde.

„Dass wir noch nicht an riesige Umsätze denken können, ist klar. Wichtig ist aber, dass es irgendwie weiter geht. Für uns Schausteller ist es schwer. Zu Hause sieht uns keiner. Es geht ums Gesehen werden und sich auch wieder in Erinnerung bringen“, sagt Mittelalter-Böttcher Heino Glantz. Er bietet nicht nur seine Bottiche zum Verkauf an, sondern ermöglicht es Groß und Klein auch, sich selbst in dem alten Handwerk zu versuchen.

Handbetriebenes Karussell als Kinderhighlight

Der fünfjährige Elias aus Greifswald wollte unbedingt das Karussell ausprobieren, das nach historischem Vorbild noch per Hand betrieben wird. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Zum Start des Bummels über den mittelalterlichen Platz muss der fünfjährige Elias jedoch erst mal das historisch anmutende Karussell erobern, das Pavel Malinsky noch per Hand zum Kreisen bringt. „Im Februar stand ich zum letzten Mal auf solch einem Fest“, beschreibt der Gewerbetreibende aus Tschechien, der sonst in ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg unterwegs ist. Der kleine Greifswalder Elias ist sein erster Fahrgast nach monatelanger Zwangspause. „Wir sind Mittelalterfans“, sagt seine Mutter Katharina Berthe. „Da das Klosterspektakel ausfallen musste, freuen wir uns, dass dies hier nun stattfinden kann“, meint die Greifswalderin. So verbrachte der Sohn die halbe Nacht schlaflos vor Vorfreude. „Er hat sich aufs Karussell gefreut, ich mag die Kostüme und die Musik.“

Astrid Wittkopp kann man bei der Arbeit an ihrem 300 Jahre alten Eichenwebstuhl über die Schulter schauen. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Die passenden historischen Gewänder hat Astrid Wittkopp dabei. Aus eigenem pflanzengefärbten Garn spinnt, webt und näht sie Teppiche und Kleider. Wolle, Leinen und Ramie – eine asiatische Nessel, die sich besonders dünn spinnen lässt und dabei aber von hoher Reißfestigkeit ist – werden bei ihr verarbeitet. Die Handwerkerin ist froh, wieder an ihrem 300 Jahre alten Eichenwebstuhl zu sitzen und mit neugierigen Gästen ins Gespräch über ihre Arbeit kommen zu können.

„Im letzten Jahr besuchte mich dann sogar eine Dame, die ein Kleid trug, das ich vor 20 Jahren gemacht habe“, erklärt die Fretzdorferin die Haltbarkeit alter Handwerkskunst. Auch für sie ist es der erste Einsatz nach monatelanger Pause. „Die Absage großer Feste fand ich verständlich. Aber solche kleinen, netten Feste wie hier hätten stattfinden können“, meint Astrid Wittkopp.

Kiepenkasper und Puppenspieler Hummlerus unterhalten große und kleine Gäste mehrmals täglich mit Geschichten vom Kasperl und der Hexe. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Einheimische und Urlauber dankbar für Veranstaltung

Die Greifswalderin Christiane Neumann ist gerne auf den Veranstaltungen in ihrer Heimatstadt unterwegs. „Ich finde es toll, dass das Fest genehmigt wurde und so stattfinden kann. Die Zugangsbeschränkungen finde ich da völlig in Ordnung“, sagt Christiane Neumann. „Die Leute stecken so viel Herzblut in ihre Arbeit. Wir wollten es uns ansehen und haben uns entschieden, als Rentner schon mittags herzukommen. Am Abend und am Wochenende sind sicher mehr Leute unterwegs.“

Für die passende musikalische Umrahmung sorgen Spielleute auf der Bühne im Museumshafen. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Es sind jedoch nicht nur Gaukler und Händler, die das Publikum anziehen. Auch die kulinarischen Spezialitäten locken die Besucher auf die historischen Märkte. „Das Heurekana – ein gefülltes Hefebrot mit Schmand drauf – findet man auf solchen Festen und ist so lecker“, gesteht Diana Wittek. Die Leipzigerin ist durch Zufall während ihres Urlaubs hier auf das Historienspektakel aufmerksam geworden, nachdem sie an einer Stadtführung teilgenommen hat, von der sie sich begeistert zeigte. „Ich mag solche Feste – auch wegen der Köstlichkeiten. Und wenn nun endlich wieder so etwas ermöglicht wird, muss man da auch hin“, meint die junge Frau, die ein Faible für das historische Handwerk zeigt und auch damit liebäugelt, sich mal beim Böttchern zu versuchen.

Ab 11 Uhr öffnen sich auch am Wochenende die Tore zum Festplatz. Zum Abbruch blasen die Händler am Samstag um 22 Uhr, Sonntag um 18 Uhr. 440 Kontrollkarten, die beim Verlassen des Geländes wieder abgegeben werden, garantieren, dass Personenbeschränkungen eingehalten werden können.

Von Wenke Büssow-Krämer