Mitternachtsshopping in Greifswald: Wie sich Einkaufen im Coronawinter anfühlt

Endlich wieder unter Leute kommen oder einen Shoppingbummel bis spät in den Abend: Das Mitternachtsshopping in der Altstadt am Samstagabend lockte einige Greifswalderinnen und Greifswalder auf den Boulevard.

Sie nutzten die Chance, mit viel Platz in Schuh- und Modeläden zu stöbern und noch mehr, um an zahlreichen Glühweinständen eine gute Zeit zu haben. Darunter fünf Freunde aus Greifswald, die beim Westend die Musik der Rockband „Plan B“ genossen. Einige Grüppchen hielten sich dort auf, wippten, klatschten und schlürften Glühwein. „Wir sind hier, weil wir Spaß haben wollen. Es ist endlich mal wieder eine Gelegenheit, unter Leute zu kommen“, sagte Carolin Siggelkow.

Händler: „Fühlt sich wie Lockdown an“

Auch in einige Läden wollte die Gruppe noch schauen. Selbst wenn die 2G Regel nervt. Lachend zogen die fünf über den streckenweise leeren Boulevard in Richtung Marktplatz, wo der Weihnachtsmarkt wartete und Bläser des Posaunenwerks MV Minikonzerte in der Fußgängerzone spielten.

Das Shoppingerlebnis sollte den Innenstadthändlern die Kassen füllen. Geklappt hat es nur bedingt, sagte Thomas Timm (58), Inhaber von Sportwelt 2000. Manche Läden hatten bereits um 18 Uhr zu, andere wie Timms Laden blieben bis zum offiziellen Ende um 22 Uhr geöffnet. „Für mich ist das Glas immer halb voll. Deswegen wollen wir heute etwas Positives auf die Beine stellen“, sagte er.

Shopping ohne Impfnachweis

Die Erlöse aus dem Glühweinverkauf an seinem Laden spende er an die Nachwuchsförderung des FSV Blau-Weiß Greifswald. Dass nur Geimpfte und Genesene in die Läden dürfen und Absagen im Sportbereich sorgen aber bei ihm für fehlende Kunden. „Es fühlt sich seit Wochen wie ein Lockdown an“, machte er klar.

Philipp Rostalski sei aus den Vorjahren mehr Betrieb am langen Shoppingabend gewohnt. Normalerweise schenke er Sekt aus und verteile Stollen an die Kunden, was die Stimmung lockere. „Das fehlt natürlich in diesem Jahr. Aber wir sind trotzdem mit dem Tag insgesamt zufrieden“, sagte der Ladeninhaber von Kreativ- und Künstlerbedarf und Beiwerk.

Vereinzelt fanden Kunden ihre Wege in die Läden der Einkaufsmeile. Oder zumindest bis vor das Schaufenster, erzählten Stefanie Diedrich (33) und ihr guter Freund Jan S. (43). Weil sie ungeimpft ist, kaufte sie sich einen Mantel, während sie vor dem Laden Marc O’Polo stand. Sie schildert es so: Ihr gefiel das Kleidungsstück, also schickte sie eine Freundin ins Geschäft. Die probierte für sie an, zeigte sich durch das Fenster. Einem Kumpel drückte Diedrich ihre Geldkarte in die Hand, der für sie bezahlte. „Die Verkäuferin war sehr nett und hat das möglich gemacht. Es ist schon verrückt“, sagte sie. Dass sie nicht in die Läden darf, habe sie nicht davon abgehalten, trotzdem mit Freunden eine gute Zeit zu haben.

Weihnachtsstimmung fehlt

Echte Weihnachtsstimmung kam bei dem Bummel jedoch nicht auf, fand Jan S. Mehr Musik und Aktionen haben ihm gefehlt. Bummeln unter Coronaregeln vorbei an dunklen Schaufenstern trage auch nicht dazu bei.

Vor dem Weihnachtsmarkt könnten Leute eng gedrängt stehen, aber in Läden dürfen Ungeimpfte nicht, obwohl sie getestet sind, sagte er. „Für mich ist wichtig, dass sich Ungeimpfte und Geimpfte nicht zerstreiten. Das ist für mich selbstverständlich. Schließlich ist das hier eine Freundin.“

Geschenke für die Kinder und Kleidung kauften sich Enrico und Annette Wienholz bereits am Nachmittag. An den 2G-Regeln störten sie sich nicht. „Ich möchte die Händler vor Ort unterstützen, weil ich die persönliche Beratung schätze. Die Traditionsbetriebe sollen erhalten bleiben“, sagte sie. Ihr Impfnachweis sei in allen Läden gründlich korrigiert worden.

Annette und Enrico Wienholz sind mit ihrem Weihnachtsshopping glücklich. Quelle: Christopher Gottschalk

Frank Embach ist Modehändler und Chef des Greifswalder Innenstadtvereins, der den Abend veranstaltete. Es sei ein Erfolg gewesen, weil die Gäste, die kamen, zufrieden gewesen seien. „Solche Veranstaltungen sind ein Weg zu einer Normalität, in der wir lernen, mit dem Virus zu leben“, so Embach. Deswegen solle es auch im kommenden Jahr eine Neuauflage geben.

Von Christopher Gottschalk