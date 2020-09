Mitwirkung gefragt: Schönwalder gestalten ihr Quartier

Schönwalde

Christopher Steding wohnt seit zwei Wochen in Greifswald. Genauer gesagt: in Schönwalde II. Es hätte ihn auch woanders hin verschlagen können. „Aber der Preis für die Ein-Zimmer-Wohnung stimmt und die Anbindung zur WGG ist kurz“, sagt der 22-Jährige, der aus Stralsund stammt und dieser Tage bei der Wohnungsgenossenschaft eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann begann. Wer eine Wohnung sucht, schaut zuallererst auf die Höhe der Miete, weniger aufs Quartier, auf Freizeitangebote und Kultur, Sportstätten und grüne Oasen. Aber sind das nicht genau die Aspekte, die unser Leben bereichern – sobald die eigenen vier Wände erst einmal eingerichtet sind? Und was kann jeder selbst dazu beitragen, um sein Viertel lebenswerter zu gestalten?

Die Hansestadt Greifswald rückt genau dies in ihren Blick. Sie hat beim Land auf dessen Initiative Anfang des Jahres eine Projektskizze zur „Zukunft des Wohnens in Schönwalde“ eingereicht, um das Stadtviertel weiter und für die jetzigen sowie künftigen Bewohner attraktiver zu gestalten. Mehr noch: „Mit dem Modellprojekt wollen wir den Segregationstendenzen entgegenwirken“, sagt Greifswalds Vizebürgermeisterin Jeannette von Busse ( CDU). Mit anderen Worten: Der zunehmenden sozialen Entmischung des zu DDR-Zeiten errichteten Plattenbaugebiets soll mit verschiedenen Aktivitäten Einhalt geboten werden.

Viele visionäre Ideen

Neue Häuser mit einem Mix an Grundrissen und Mietermilieus, gehobenes und preiswertes Wohnen, grüne Gärten, unterirdisches Parken und Platz für Begegnungen aller Generationen: Visionäre Ideen gibt es reichlich. Und daneben Maßnahmen, die bereits in Planung sind, wie etwa die neue Sporthalle III oder ein Spielplatz am Stadtpark. Die Stadt präsentierte alle Überlegungen erstmals während einer öffentlichen Veranstaltung im März in der Fischerschule vor 130 Gästen. Danach wurden Vorschläge überarbeitet, Gespräche mit den Wohnungsunternehmen, aber auch Ministerien über mögliche Finanzen geführt. Wichtig bei all dem: Nichts soll über die Köpfe der Greifswalder hinweg geschehen, weshalb die Stadt am Donnerstagabend zu zwei Workshops in das Humboldtgymnasium lud.

Für Azubi Christoph Steding, der das Dialogangebot annahm, „eine interessante Veranstaltung“. Das Stadtviertel besitze nach seiner ersten Einschätzung viel Potenzial, „wobei die ganzen Ideen ein bisschen viel auf einmal sind. Vielleicht sollte man klein anfangen.“

Abriss Thälmannring 44-47 noch in diesem Jahr

Die Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft ist bereits mittendrin: „Wir reißen noch in diesem Jahr den Thälmannring 44-47 ab und gehen gleich anschließend in die Bauphase“, kündigt Geschäftsführer Klaus-Peter Adomeit an. Wie im März verkündet, soll auf dem Gelände unter anderem ein Hochhaus entstehen. Doch damit werde nicht begonnen, sondern mit zwei Sechsgeschossern. Dieses Quartier, so Nadine Hoffmann vom Stadtbauamt, soll zur neuen Wohn- und Gemeinschaftsmitte des Stadtteils werden. „Eine der Ideen ist, den ruhenden Verkehr in eine Tiefgarage zu verlagern“, sagt die Koordinatorin des Modellprojekts. Für das Hochhaus könne sie sich sehr gut einen Architektenwettbewerb vorstellen. Das trifft auch den Nerv der Workshopteilnehmer.

Konzept soll im Oktober vorliegen

Auch wenn die Resonanz auf das Mitwirkungsangebot von Stadtteilbewohnern am Donnerstag eher mau ausfiel, gab es am Ende viele weitere Vorschläge und Hinweise von Kooperationspartnern und anderen Beteiligten: Freies WLAN auf Plätzen, öffentliche Toiletten, Lastenradausleihe, mehr Aushänge für Stadtteil-Infos, Flächen für Achtsamkeitssportarten, öffentliches Picknicken, ein E-Mail-Verteiler für alle am Stadtteil Interessierten ...

Die Stadtverwaltung wird jetzt das Material noch einmal sichten, strukturieren und in ein Konzept gießen, „das wir den Fachgremien der Bürgerschaft bis Mitte Oktober vorlegen wollen“, sagt Baudezernentin Jeannette von Busse. Ziel sei eine Beschlussfassung noch vor Jahresfrist, um mit dem Konzept Geld beim Land einzuwerben. Allein das Bauministerium habe bereits bis zu acht Millionen Euro in Aussicht gestellt.

