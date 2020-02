Mobiler Freizeitpark begeistert Greifswalder Kinder

Greifswald

Manche Kinder konnten sich kaum entscheiden, auf welche Hüpfburg sie zuerst springen sollten. Johanna (5) und Papa Maik (39) mit Sohn Maximilian (2) auf dem Schoß (Foto, v.l.n.r.), schlitterten zunächst die Clownsrutsche herunter. „Das ist ein cooles und besonderes Angebot für die Kinder“, freute sich Papa Maik aus Hinrichshagen nach der Rutschpartie. In der Caspar-David-Friedrich-Sporthalle im Ostseeviertel-Ryckseite tobten am Sonntag hunderte Kinder in Hüpfburgen im Piraten-, Zirkus oder mittelalterlichen Schlossstil. Lollis, Getränke und Crêpes mit Schokolade versüßten ihnen die Spielpausen in Mikeys Hüpfburgenpark, einem mobilen Freizeitpark. Im Sommer werde der Park am Museumshafen Halt machen, kündigte ein zufriedener Veranstalter an.FOTO: CHRISTOPHER GOTTSCHALK

Johanna (5) und Papa Maik (39) mit Sohn Maximilian (2) auf dem Schoß amüsieren sich auf einer Rutsche in Mikeys Hüpfburgenpark in Greifswald. Quelle: Christopher Gottschalk

So wie dieser 4-jährige Greifswalder amüsierten sich auch viele andere Kinder in den Hüpfburgen in Mikeys Hüpfburgenpark in der Sporthalle der Caspar-David-Friedrich-Schule. Quelle: Christopher Gottschalk

Eine Hüpfburg im maritimen Stil gehörte zum Angebot in Mikeys Hüpfburgenpark in der Caspar-David-Friedrich-Sporthalle. Quelle: Christopher Gottschalk

Von Christopher Gottschalk