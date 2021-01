Rostock

Jens Fischer, Center-Manager im Ostsee-Park Sievershagen bei Rostock, hat bei unerfreulichen Nachrichten fast schon Routine: Mitte Dezember beantragte die Friseurkette Klier die Insolvenz im Schutzschirmverfahren. Eine Woche danach ereilte Spiele Max das gleiche Schicksal. Diesen Montag gab die Kette Adler-Modemärkte bekannt, dass sie ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung anstrebt. Alle drei Unternehmen sind Mieter im Ostsee-Park, den Jens Fischer leitet. „Die Zeiten sind gerade nicht einfach“, sagt der Centermanager.

Sechs Filialen betreibt Adler in MV, mit 114 Angestellten. Über die Insolvenz „wurden und werden die Mitarbeiter im Laufe des Tages informiert“, sagte Unternehmenssprecherin Jasmin Dentz am Montag der OZ. Die meisten Filialen im Nordosten befinden sich in Einkaufszentren, etwa im Greifswalder Elisenpark, im Mecklenburger Einkaufszentrum (MEZ) in Gägelow bei Wismar und im Sieben-Seen-Center in Schwerin. Alle Läden sind seit 16. Dezember im Lockdown und haben geschlossen.

Anzeige

Lesen Sie auch: Usedomer Einzelhändler machen auf ihre Not aufmerksam: „Am Ende unserer Möglichkeiten“

Geschäfte sollen wieder öffnen

Sobald es die Corona-Regeln zulassen, soll der Geschäftsbetrieb trotz Insolvenz in allen 142 Filialen in Deutschland weitergehen. Es ist geplant, die Geschäfte nach dem 31. Januar wieder zu öffnen, so Sprecherin Dentz. 29 Filialen weitere Läden befinden sich in Österreich, Luxemburg und in der Schweiz. Insgesamt arbeiten 3350 Menschen für das 1948 im sächsischen Annaberg/ Buchholz gegründete Unternehmen.

Bild aus besseren Tagen: Adler-“Markenbotschafterin“ Birgit Schrowange beim Talk mit Verkaufsleiter Mario Höppner im Ostsee-Park Sievershagen. Quelle: Adler Mode/Jonas Krantz

Die traditionsreiche Kette wurde nach eigenen Angaben Opfer des Corona-Lockdowns: „Auslöser für den Insolvenzantrag sind die erheblichen Umsatzeinbußen durch die seit Mitte Dezember andauernden Schließungen fast aller Verkaufsfilialen“, teilte die Unternehmenszentrale in Aschaffenburg ( Hessen). Es sei nicht gelungen, die durch den Lockdown entstandenen Zahlungsschwierigkeiten mit Hilfe des staatlichen Corona-Unterstützungsfonds in den Griff zu bekommen. Auch die Suche nach Investoren blieb demnach erfolglos.

Birgit Schrowange war regelmäßig in MV

Die Adler-Filialen organisierten in MV regelmäßig Veranstaltungen für ihren Kunden. Markenbotschafterin Birgit Schrowange trat mehrfach unter anderem im Greifswalder Elisenpark auf und gab ihren Fans Autogramme. Vor gut einem Jahr stand die TV-Moderation noch im Ostsee-Park in Sievershagen auf der Bühne neben Regional-Verkaufsleiter Mario Höppner. Schlagersängerin Stefanie Hertel sang in Greifswalder Adler-Markt. Mit Jugendweihe-Modeschauen versuchte die Kette im Nordosten auch ein jüngeres Publikum anzusprechen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Insolvenzanwalt Christian Gerloff soll während des Insolvenzverfahrens den Vorstand beraten. Letzterer bleibt bei einer Insolvenz in Eigenverwaltung im Amt. Der Münchner Anwalt gilt aus ausgewiesener Experte für die Modehandel. 2019, lange vor der Corona-Krise, schilderte er in einem Interview mit der „ Wirtschaftswoche“ die Krise der Branche. Nicht nur Online-Anbieter wie Zalando und Amazon machten den Läden zu schaffen. Viele Probleme seien selbst verursacht. Es gebe ein Überangebot in Deutschland, zudem seien viele Geschäfte nicht attraktiv genug, um noch Kunden anzulocken.

Patient lebt noch

Seine Kernbotschaft als Insolvenzverwalter beschreibt Gerloff mit den Worten: „Ich bin nicht der Pathologe, sondern der Notarzt – der Patient lebt und kann gerettet werden.“ Adler-Mode schrieb 2019 noch schwarze Zahlen machte unter dem Strich 70 Millionen Gewinn bei rund einer halben Milliarde Euro Umsatz.

Von Gerald Kleine Wördemann