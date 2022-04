Modenschau in Greifswald: Das sind die Trends für diesen Sommer

Greifswald

Rot, Orange, Lila, Grün, Pink – der modische Sommer wird bunt und fröhlich, stellt Birgit Jesske vom Modehaus Jesske klar. „Die Leute wollen wieder fröhlich sein. Es herrscht Aufbruchstimmung“, sagt die Modekennerin. Dieses Lebensgefühl spiegele sich auch in der neuen Mode wieder, die jetzt vor 600 Gästen im Modehaus Jesske im Greifswalder Domcenter präsentiert wurde. Motto der neuen Saison: Her mit dem schönen bunten Leben. Das Ehepaar Jesske betreibt sein Modehaus auf gut 2000 Quadratmetern im Domcenter. Eine weitere Filiale ist in der Stralsunder Innenstadt angesiedelt.

Schlabberlook weicht schlichter Eleganz

„Die Silhouetten werden wieder schmaler. Der Schlabberlook des Homeoffice wird abgelöst durch schlichte Eleganz“, sagt Jesske. Während im vergangenen Jahr viele aufeinander abgestimmte Naturtöne die Mode dominierten, sind es diesem Jahr knallige Farben. Auch den Anzug gibt es in diesem Jahr in Farbe, ebenso Outfits komplett in Rot oder Pink. Der neue Blazer von Gerry Weber kommt in Hellgrün daher. Hosenanzüge, Overalls und Pullunder sind voll im Trend.

Auch sportliche Mode wurde präsentiert. In diesem Jahr wird viel Haut gezeigt, Männer in kurzen Hosen, Frauen in bauchfreien Oberteilen, in Leggings und maritimem Look mit Streifen präsentierten sich auf dem Laufsteg.

Blumenkleider machen Lust auf den Sommer

Beim Thema poetischer Garten, Romantik waren viele bunter Kleider zu sehen, mit Blumendrucken oder Animalprint. „Die Kleider erinnern an einen blühenden Garten“, sagt Birgit Jesske verträumt. „Das macht Lust auf Urlaub und Reisen, drückt auch das Fernweh aus, das wir nach zwei Jahren Corona haben“, verdeutlicht Jesske. Die Blusen und Kleider haben Spitze, farbenfrohe Röcke werden mit leichtem Strick kombiniert.

„Die Mode aus dem Vorjahr lässt sich sehr gut kombinieren mit einigen bunten Teilen der aktuellen Kollektion“, schlägt Birgit Jesske vor. Sie freut sich auf den Ansturm im Modehaus Jesske. „Nach zwei Jahren Corona mit all den Einschränkungen brennen die Menschen nun darauf, sich neu einzukleiden“, beschreibt Jesske die Stimmung der Kunden in den vergangenen Wochen.

Zur Galerie Her mit dem schönen Leben ist das Motto der diesjährigen Sommerkollektion im Modehaus Jesske in Greifswald und Stralsund. Blumenkleider, Hosenanzüge in knalligem Rot oder Grün, Schwarz-weiß-Drucke auf schmal geschnittenen Kleidern und Blusen, immer mit intensiven Farbtönen in Rot, Orange, Lila, Pink. Hier sehen Sie die Trends der kommenden Wochen.

Von Katharina Degrassi