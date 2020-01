Greifswald

Legenden, Mythen und Geschichten verzaubern die Menschen seit jeher. Um den Namen Greifswald rankt sich bekanntlich die Legende des vierfüßigen Greifs mit doppeltem Schwanz, der Kinder zum Fressen gern hatte. Auch im 21. Jahrhundert gibt es sie: Geschichten, die zu Mythen werden. Nur finden sie heute vorwiegend in der digitalen Welt ihre Anhängerschaft. So wie auf der Plattform Jodel. Neben „Guck-mal-was-ich-Leckeres-gekocht-habe“-Fotos, wichtigen Fragen für die Abendgestaltung, wie „Ist beim Studentenclub C 9 schon Einlassstopp?“, oder auch gesellschaftskritischen Mitteilungen – wie „Es ist kurz vor Mitternacht und ich war heute noch nicht einmal draußen“ – finden sich dort auch allerlei skurrile Geschichten und Begegnungen, die anonym gepostet werden. Wir stellen Greifswalds digitale Legenden vor:

Der Möwenmann

Ist er Mensch, Möwe oder doch Superheld? Jedenfalls soll er laut Jodel in Greifswald für Sicherheit und Ordnung sorgen. Vor einigen Monaten bedankte sich eine Nutzerin bei einem „süßen Typen im Möwenkostüm, der mich gestern Nacht vor den Kerlen auf dem Wall beschützt hat. Du warst so schnell weg, wie du gekommen bist.“ Es dauerte nicht lang, bis der Mythos des Möwenmannes geboren wurde. „Nicht der Held, den wir wollen, aber den, den wir verdienen“, kommentierte ein anderer Nutzer. Ein weiterer User fragte, ob es den Möwenmann wirklich gibt. Darauf antwortete ein anderer: „Natürlich gibt es ihn! Bist du in Not kommt er und rettet dich!“

Das Glühweingirl

Ein Date auf dem Greifswalder Weihnachtsmarkt kann sooo romantisch sein. Doch was passiert, wenn die Verabredung nicht erscheint? Nun, im Normalfall verschwindet man als Sitzengelassener nach kurzer Zeit, ohne Aufsehen zu erregen. Der Legende nach beobachtete ein Mann, wie eine Frau augenscheinlich versetzt wurde. Kurzerhand schrieb er auf der Plattform Jodel die Frau anonym an. Beide verabredeten sich für den nächsten Tag erneut auf dem Weihnachtsmarkt. Was daraus geworden ist, ist nicht überliefert. Nur so viel: Noch immer spricht die Jodelgemeinde über die Geschichte, in der sie die Frau als Glühweingirl betitelten.

Der „Türgate“

Kommen wir nun zur Kategorie „Ungewöhnliches“. Ein Nutzer schrieb, dass seine Mitbewohnerin oft abends einfach so vor seiner Tür steht. „Hat jemand eine Idee, was der Sinn darin ist?“, fragte er die Jodel-Gemeinde, die darüber diskutierte und grübelte. Über 600 Kommentare und Tipps gingen im Laufe der Zeit ein. „Versteck dich unter ihrem Bett ... warte, bis sie eingeschlafen ist und sag dann laut: ,Das ist gar kein Doppelbett‘“, riet ein Nutzer. Irgendwann stellte er seine Mitbewohnerin zur Rede. Es folgte eine fadenscheinige Ausrede, warum sie immer vor seiner Tür stehe. Einige Tage zog sich dieser Jodel nun schon hin. Irgendwann, so erzählte es der Nutzer, „war sie etwas betrunken, hat gesagt, dass sie in mich verliebt ist und ist mir gleich um den Hals gefallen.“ Die Nutzer fieberten mit. Wird es ein Happy End geben? Tatsächlich wurden sie kurze Zeit später ein Paar. Ein Update gab es ein halbes Jahr später: „Wir sind nach wie vor zusammen“, schrieb der Nutzer.

„Ich sehe den Schatten und oft höre ich sie auch“, schrieb ein Nutzer, dessen Mitbewohnerin nachts des Öfteren vor seiner Tür stand. Warum sie das tat, stellte sich etwas später heraus. Quelle: Jodel

Die Legende vom Greifswalder Klopfer

Obwohl die Geschichte des Greifswalder Klopfers bereits vor fast zwei Jahren das erste Mal auf Jodel auftauchte, gibt es auch heute noch zahlreiche Einträge über ihn. Im ersten Post schrieb ein Nutzer: „Gestern Nacht hat irgendeiner gegen mein Fenster geklopft (...)“. Immer wieder gibt es Geschichten darüber, wie jemand nachts an Türen oder Fenstern klopft. Zuletzt ist sie Anfang November wieder aufgetaucht. Eine Userin schrieb: „Gerade hat ernsthaft wer an meinem Fenster geklopft ... Ihr spinnt doch!!! Ich hab mich zu Tode erschrocken.“ Daraufhin antwortete ein weiterer Nutzer: „Das Comeback des Klopfers ...“ Die Identität konnte bis heute nicht vollständig geklärt werden. Doch es ranken sich viele Mythen darüber, wer er sein könnte.

Auch dieser Nutzer wunderte sich, dass es immer wieder an der Tür klopfte oder klingelte und niemand da war. Quelle: Jodel

Der Blumenmann

Doch es gibt auch Geschichten auf Jodel, die durchaus erschreckend sind. Wie die Konversation über den sogenannten Blumenmann. Zum ersten Mal tauchte die Geschichte von dem Mann vor etwa einem halben Jahr auf Jodel auf. Dort schrieb eine Userin: „War gestern mit einem Typen von Jodel am Strand, er hat mich mit seinem Auto abgeholt. Am Strand hat er dann von seiner Obdachlosigkeit erzählt und um finanzielle Hilfe gebeten.“ Weiter schrieb sie, dass sie ihm dann zehn Euro gegeben habe. „Bin einfach froh, wieder gesund daheim angekommen zu sein.“ Die Nachrichten auf diesem Post überschlugen sich. Schnell stellte sich heraus: Die Userin war nicht die Einzige: „Mir ist vor zwei Wochen genau das Gleiche passiert. Hab ihm gesagt, dass ich Studentin bin und nichts geben kann.“ Einige Wochen später meldeten sich weitere Nutzer, denen Ähnliches passiert ist. Schon war die Legende vom „Blumenmann“ geboren, der den Namen deswegen erhalten hat, weil die Nutzerinnen angaben, dass sein Kofferraum bizarrerweise voller Blumen war. Viele andere Nutzer fragten sich, wie man überhaupt zu einem Fremden ins Auto steigen könnte, den man über die anonyme Plattform kennengelernt hat. Dennoch wurden die User dank der App vor diesem Mann gewarnt. Ob alle diese Geschichten tatsächlich so passiert sind, ist nicht nachvollziehbar. Aber so ist das eben mit Legenden.

