Greifswald

An die gefallenen Greifswalder Studenten des Ersten Weltkriegs und des Zweiten Weltkriegs erinnert auf dem Wall ein Findling. Er wurde 1921 am 18. Januar, dem 50. Jahrestag der Gründung des Kaiserreiches, aufgestellt.

Inschrift wurde in der DDR entfernt, der Stein entsorgt

Unter dem Zitat Hindenburgs „Vergesst den Geist von 1914 nicht“ stand zunächst: „Den deutschen Heerführern im Weltkriege im Gedenken an ihre gefallenen Kommilitonen. Greifswalds akademische Jugend“. In der DDR wurde erst die Inschrift entfernt, in den 1970er-Jahren der Stein „entsorgt“. Er wurde schon vor der Wende gefunden und 1995 mit der Inschrift „Ihren in den Weltkriegen gefallenen Kommilitonen. Die Studentenschaft der Universität Greifswald“ wieder aufgestellt. Diese ist wegen wiederholter „Farbangriffe“ schlecht zu lesen. Eigentümer des Steins ist die Studierendenschaft.

Anzeige

Der Studentenstein im Sommer 2020. Quelle: eob

Weitere OZ+ Artikel

Die CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Axel Hochschild (links) und Gamal Khalid reinigen 2019 den Studentenstein. Quelle: eob

Allerdings fehlte nicht viel, und Greifswald hätte einen monumentalen Gedenkort bekommen, wie in den Akten des Universitätsarchivs nachzulesen ist: eine Kapelle mit einem acht mal zehn Meter großen, dreiteiligen Glasgemälde des Berliner Künstlers Ludwig Dettmann (1865 bis 1944). Es trug die Inschrift „Den gefallenen Helden der Ernst-Moritz-Arndt-Universität“. Das Glasgemälde sollte in einer Kapelle vor dem heutigen Institut für deutsche Philologie im Graben zwischen Wall und Stadtmauer zu sehen sein. Es zeigt einen Soldaten mit einem Stahlhelm in der Hand.

Das Glasgemälde wurde im März 1934 in der Berliner Akademie der Künste vorgestellt. Dettmann, der nach der sogenannten Machtergreifung 1933 der NSDAP beitrat, zeichnete einen Entwurf der Kapelle. Gebaut wurde sie – vor allem aus Kostengründen – nicht.

Initiative ging von Reichskommissar Wilhelm Kähler aus

Die Vorgeschichte: In den 1930er-Jahren wurde intensiv über eine größere Ehrung der Weltkriegstoten diskutiert. Die Initiative ging von dem Greifswalder Prof. Wilhelm Kähler (1871 bis 1934) aus, dem Rektor, zu dessen Amtszeit der Findling auf dem Wall eingeweiht worden war. Kähler, langjähriger Abgeordneter der Deutschnationalen Volkspartei im preußischen Landtag, war von Juli 1932 bis Februar 1933 Reichskommissar für das preußische Kultusministerium.

Vorschlag: Plastik am Hauptgebäude auf dem Innenhof

Er wollte laut Schreiben vom November 1932 der Hochschule das „seit 14 Jahren fehlende Gefallenendenkmal“ schenken, und zwar eine Glasmalerei plus Gedenktafel mit den Namen der etwa 300 Gefallenen für das Treppenhaus des Hauptgebäudes. Kunstgeschichtsprofessor Otto Schmitt und die Studierenden hatten Bedenken wegen des Standortes. Außerdem wollten die Kommilitonen das Kunstwerk zumindest teilweise finanzieren, und Spenden sammeln. Vorgeschlagen wurde, ein Fenster im Erdgeschoss zuzumauern und eine Plastik am Hauptgebäude Richtung Innenhof anzubringen. Den Künstler sollte Kähler vorschlagen.

Studenten für Bildhauer des Denkmals für gefallene Corpsstudenten

Prof. Hermann Hosaeus (1875 bis 1958) als Spezialist für heldische Kriegerdenkmäler seinerzeit gut im Geschäft, lieferte kurz darauf auf Bitten von Rektor Prof. Kurt Deißner (1888 bis 1942) einen Entwurf. Der Bildhauer hatte gute Beziehungen zu den Studenten, deren Vertretung vom Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund beherrscht wurde. Hosaeus hat unter anderem das Denkmal der gefallenen Corpsstudenten auf der Rudelsburg geschaffen.

Denkmal für gefallene Corpsstudenten von Hermann Hosaeus auf der Rudelsburg. Quelle: Thomas Guffler

Die Denkmalpflege war nicht begeistert. Der pommersche Provinzialkonservator Franz Balke (1889 bis 1972) hielt Hosaeus für ungeeignet, eine Plastik zu schaffen, die zu der „vornehmen Barockfassade“ passt. Er schlug vor, der Stettiner Werkschule für gestalterische Arbeit eine Chance zu geben und in acht bis 12 Meter Abstand zum Gebäude eine Plastik aufzustellen. Es sollte keine figürliche Großplastik sein, sondern ein „edler Kubus“ mit vergoldeter Inschrift, so der Konservator.

Denkmalpflege schlägt modernen Künstler vor

Leiter der Stettiner Bildhauerklasse war seit 1925 Kurt Schwerdtfeger (1897 bis 1966), der unter anderem am Bauhaus studiert hatte und für eine moderne Kunstauffassung stand. Schwerdtfeger wurde 1937 aus dem Lehramt entlassen, seine Werke aus öffentlichen Museen entfernt. Er erhielt – wie nicht anders zu erwarten – keinen Auftrag. Auch Balke vertrat moderne Ideen, so verteidigte er das 1932 eingeweihte Sparkassengebäude von Hans Poelzig (1889 bis 1936) am Wolgaster Markt. Hosaeus kam 1934 bei der heute nicht mehr vorhandenen Gedenktafel im Hauptgebäude für drei bei Auseinandersetzungen am sogenannten Blutsonntag im Juli 1932 getötete SA-Leute, darunter der Student Bruno Reinhard, zum Zuge.

„Heldisch, volksverständlich und rein deutsch“

Kählers Nachfolger Bernhard Rust ( NSDAP, 1883 bis 1945) schenkte der Universität das Glasgemälde Dettmanns. Es sei heldisch, volksverständlich und rein deutsch, schrieb der Künstler Rust. Viele Laien würden es als Andachtsbild bezeichnen. Dettmann forderte vom Minister, dass das Glasgemälde einen würdigen Platz findet, so wie dieser es ihm versprochen habe. Das „nichtssagende Treppenhaus“ lehnte er ab.

Stadt wollte Fenster nicht haben

Dettmann reiste Anfang 1934 nach Greifswald zwecks Besichtigung geeigneter Orte. Das Treppenhaus des Audimax an der Rubenowstraße gehörte dazu, wurde aber verworfen. Weil das nötige Geld für die von Dettmann favorisierte Kapelle fehlte, bot die Uni der Stadt das Kunstwerk als Dauerleihgabe für die geplante, aber erst 1937 eingeweihte Ehrenhalle für Gefallene in der wieder geöffneten Gerichtshalle im Osten des Greifswalder Rathauses an. Erneut war die Denkmalpflege nicht begeistert, verwies auf schlechte Beleuchtung. Die Stadt lehnte ab.

Nach 1945 machte Verwaltung erst mal weiter wie bisher

Im Oktober 1934 wurde entschieden, das Fenster im Saal mit den antiken Gipsabgüssen (archäologische Studiensammlung) aufzubewahren. Es sollte in einem Neubau des neuen Universitätsgeländes (heute Beitzplatz) seinen endgültigen Platz finden. Am 10. September 1940 schrieb der Universitätskurator an das Ministerium: „Infolge des Krieges kann die endgültige Entscheidung über die Verwendung des Fensters durch Einbau in einen der geplanten Neubauten nicht getroffen werden.“

Die Entscheidung sollte nach dem Kriegsende fallen. Die Verwaltung funktionierte, machte nach der kampflosen Übergabe an die Rote Armee weiter wie bisher. Am 7. Juli 1945 hieß es, dass man zum Fenster noch nichts entscheiden könne, „da Neubauten zur Zeit noch nicht durchgeführt werden können.“ Nach sechs Monaten sollte neu entschieden werden. Dazu steht nichts in der Akte.

Wo das Fenster letztlich geblieben ist, geht nicht aus diesen Unterlagen hervor. In den Beständen der Kustodie sei keine Nazikunst zu finden, so Kustos Thilo Habel. Da sei offenbar gründlich bereinigt worden.

Lesen Sie auch:

Von Eckhard Oberdörfer