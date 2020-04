Greifswald

Zu einem Brand in einem der größten Moorgebiete Greifswalds mussten am Samstag gleich mehrere Löschfahrzeuge ins Polder Steinbecker Vorstadt ausrücken. Über zwei Stunden waren die Kameraden damit beschäftigt, den Schwelbrand auf einer Fläche von etwa 400 Quadratmetern zu löschen. Vermutet wird derzeit, dass der Brand durch unsachgemäße Entsorgung von Grillkohle verursacht wurde.

Die Entwässerung des Moorkörpers und die mittlerweile langanhaltende Trockenperiode sorgte dafür, dass sich das Feuer schnell auf diese Fläche ausbreiten konnte. Der Wasserstand des Moores liegt derzeit über einen Meter unterhalb der Mooroberfläche, was Vegetation und Torf inzwischen stark austrocknen ließ.

Anzeige

Etwa 400 Quadratmeter Moor brannten im Polder Steinbecker Vorstadt. Quelle: NABU Greifswald

Weitere OZ+ Artikel

Nabu fordert Abschaltung des Schöpfwerkes

Der schnelle Einsatz der Feuerwehr verhinderte schlimmeres. Denn vor allem in entwässerten Moorgebieten kann sich das Feuer zu unterirdischen Schwelbränden entwickeln, die dann schwerer zu bekämpfen sind. Löschwasser kann dann nur schwer in den Boden eindringen und erreicht tiefere Bodenschichten meist nicht. In der Folge können solche Moorbrände, obwohl oberflächlich augenscheinlich gelöscht, unterirdisch über sehr lange Zeit weiterglimmen.

Der Nabu befürchtet, dass solche Brände auch in unserer Region zunehmen könnten, wenn die Trockenperioden aufgrund des Klimawandels zunehmen. „Eine nachhaltige Verhütung von Moorbränden ist nur durch eine Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushaltes zu erreichen.“ sagt Carl Barnick vom Nabu Greifswald. „Nicht entwässerte Moore brennen nicht, da der Wasserstand ganzjährig oberflächennah ist.“ Der Nabu fordert daher den schnellstmöglichen Rückbau der Gräben und das Abschalten des Schöpfwerkes im Polder Steinbecker Vorstadt zur Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushaltes.

Lesen Sie auch:

Nach Feuer in Greifswald: Brandstifter zu vier Jahren Haft verurteilt

Zwei Kreise mit sehr hohem Risiko: Gefahr von Waldbränden in MV wächst täglich

Neue Dürre: Braucht MV bald Stauseen für die Landwirtschaft?

Von Wenke Büssow-Krämer