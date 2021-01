Im Revisionsprozess gegen den angeklagten Stiefvater David H. will sein Anwalt beim nächsten Verhandlungstag plötzlich zwei neue Zeugen bringen. Der Angeklagte selbst will sich weiter nicht zur Tat äußern. Der 29-Jährige hat die sechsjährige Leonie im Januar 2019 so schwer misshandelt, dass sie an den Verletzungen starb.