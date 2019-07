Zinnowitz/Stralsund

Das Landgericht Stralsund hat im Fall Maria K. das Verfahren gegen den 19-jährigen Nicolas K. aus Karlshagen und den 21-jährigen Niko G. aus Zinnowitz wegen Mordes vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts Stralsund eröffnet. Der Prozess beginnt am 20. August.

Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, am 18. März dieses Jahres gemeinschaftlich die 18-jährige schwangere Maria K. aus Zinnowitz heimtückisch und aus Mordlust getötet zu haben. Sie sollen in der Absicht, einen Menschen sterben sehen zu wollen, ihr Opfer unter einem Vorwand in dessen Wohnung in der Waldstraße mit zahlreichen Messerstichen getötet haben.

Nicolas K. vermindert schuldfähig?

Nun werden mit der Mordanklage weitere grausige Details der Tat bekannt: Zunächst soll der 19-Jährige dem Opfer von hinten einen Stich in den Hals und den Nacken versetzt, sich dann auf das am Boden liegende Opfer gesetzt und ihr zahlreiche weitere Stiche im Kopf- und Hals-Bereich zugefügt haben. Der 21-Jährige soll dabei die Beine von Maria K. festgehalten haben.

Nicolas K., der 19-Jährige, soll aufgrund seiner Alkoholisierung und einer psychiatrischen Erkrankung bei der Tat vermindert schuldfähig gewesen sein, sagt Olaf Witt, Sprecher des Landgerichtes Stralsund. Er befindet sich daher auch nicht – wie der Mitangeklagte – in Untersuchungshaft, sondern ist seit dem 14. Mai vorläufig in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Niko G. droht lebenslange Haft

Dem erwachsenen Angeklagten droht wegen Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe, sagt Witt weiter. Der 19-Jährige gilt als Heranwachsender. Ihm droht im Falle der Anwendung des Jugendstrafrechts bei einer Verurteilung wegen Mordes eine Jugendstrafe bis zu 15 Jahren, wenn wegen der besonderen Schwere der Schuld das Höchstmaß der Jugendstrafe von zehn Jahren nicht ausreicht. Daneben droht auch die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Für den Mordprozess sind fünf Verhandlungstage angesetzt. Es sind 21 Zeugen und drei Sachverständige geladen. Am 30. August sollen die Urteile gesprochen werden.

