Wolgast

Die wegen der Corona-Pandemie verordnete Abstinenz für den Besuch sportlicher Großveranstaltungen wird jetzt hier und da gelockert. Nach der Pause im vergangenen Jahr soll am kommenden Sonntag auch das traditionelle Motocross-Rennen am Wolgaster Ziesaberg wieder stattfinden und Rennsportbegeisterte aus Nah und Fern in seinen Bann ziehen.

„Das Training beginnt am Sonntag um 9 Uhr“, verkündet Henry Kammel, Vorsitzender des federführenden Vereins Motorsportclub (MC) Wolgast im ADAC. Im Rahmen der Landesmeisterschaft MV 2021 stehen dann ab 12.50 Uhr jeweils zwei Wertungsläufe in den Klassen MX 1, Einsteiger MX 2, Senioren ab 35 sowie Senioren ab 50 auf dem Programm. Nach aktuellem Stand werden insgesamt 112 Fahrer an den Start gehen. Gegen 17.40 Uhr ist die Siegerehrung geplant.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

„Endlich ist auch in unserer Region wieder ein wichtiger sportlicher Höhepunkt zu erleben“, freut sich Kammel, der mit reichlich Publikum rechnet. „Wenn wir 2000 Zuschauer haben, dann ist alles gut“, sagt der Wolgaster. In diesem Fall könnten mit dem Erlös aus den Eintrittsgeldern – Personen im Alter von 10 bis 16 Jahren zahlen 5 Euro; der Eintritt für Personen ab 16 Jahren kostet 10 Euro – auch die Kosten für das Event gedeckt werden.

Die Vorbereitungen für das beliebte Rennereignis laufen seit etwa zwei Wochen auf Hochtouren. Der anspruchsvolle naturnahe Parcours am Ziesaberg wurde mit großem Aufwand präpariert und entsprechend den Sicherheitsvorschriften hergerichtet. „Viele unserer Mitglieder haben fleißig mitgeholfen, um die Strecke und das Umfeld auf diesen guten Stand zu bringen“, lobt der Vereinschef, der auch froh ist, dass sich so viele Sponsoren, Förderer und Helfer für das Motocross-Rennen vor den Toren Wolgasts engagieren. Auch bekannte Wolgaster Motocross-Veteranen, wie Udo Scheel, Heinz Hoppe und Udo von Glowacki werden wieder an der Kultstrecke erwartet.

Vereinsvorsitzender Henry Kammel (rechts) und Schatzmeister Marko Friszewski hoffen, dass sich am Sonntag mindestens 2000 Gäste an der Motocross-Strecke am Wolgaster Ziesaberg versammeln werden. Quelle: Tom Schröter

„Frank Schapert zum Beispiel fungiert als Streckenbauer und sorgt in Vorbereitung des Rennens mit der Planierraupe dafür, dass das wellig gewordene Streckenprofil wieder ausgeglichen wird“, berichtet Henry Kammel. „Veit Scheddin formte mit dem Bagger die Sprünge und die seitlichen Streckenbegrenzungen aus. Die Peeneland Agrar GmbH und Bauer Müller aus Lühmannsdorf helfen unter anderem beim Grubbern, Mähen und Bewässern, die Firma Asto aus Lühmannsdorf kümmert sich um die Elektrik und der BMV stellt diverse Maschinen bereit.“

Zahlreiche Mitstreiter des derzeit 133 Mitglieder zählenden MC Wolgast beteiligten sich unterdessen an mehreren Arbeitseinsätzen. In ihrer Freizeit mähten sie zwischen einzelnen Streckenabschnitten den Rasen und sorgten dafür, dass keine Äste mehr in die Fahrspuren hineinragen. Auch erhielten der Container für die Rennleitung und die Zeitnahme einige frische Farbe. In dieser Woche sind die Begrenzungselemente für die Zuschauer aufzustellen. Und die Motorsportfans denken ebenfalls sozial. 20 Motocross-Freikarten gehen an vom Wolgaster Albert-Schweitzer-Familienwerk betreute Jugendliche.

Organisation erfordert immensen Aufwand

Der personelle Aufwand während des Rennens ist ebenfalls enorm. Das Organisationsteam vereint etwa 40 Mitstreiter. Hinzu kommen rund 25 Streckenposten, Ärzte, Sanitäter, die Feuerwehren aus Wolgast und Lodmannshagen, Verantwortliche für Zeitnahme, Security sowie Streckensprecher Horst Kaiser. „Unsere Gäste bitten wir, die aktuellen Corona-Regeln einzuhalten“, ergänzt Kammel. „Man kann sich per Luca-App einloggen oder Formulare ausfüllen, die man von unserer Internetseite herunterladen und vorher ausdrucken kann, um Zeit zu sparen. Die Zugänge zur Strecke funktionieren als Einbahnstraßensysteme getrennt nach Eingang und Ausgang.“

Auch für die kulinarische Versorgung der Motocross-Besucher ist laut Mitteilung des Vereinsvorsitzenden wieder ausreichend gesorgt. „Und in der Mittagspause präsentiert der Nachwuchs des MC Wolgast auf kleinen Maschinen sein Können. Außerdem sind einige unserer Vereinsmitglieder mit Beiwagen zu sehen.“

Von Tom Schröter