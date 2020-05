Motorrad in Greifswald gestohlen

Greifswald

In Greifswald haben bislang unbekannte Täter ein Motorrad gestohlen. Das in der Walter-Schlaak-Straße abgestellte weiße Krad der Marke Honda mit dem amtlichen Kennzeichen HGW-SK95 wurde in der Nacht vom 25. zum 26. Mai in der entwendet, teilt die Polizei mit. Als Tatzeitraum gibt sie Montag, 22 Uhr, bis Dienstag 9.45 Uhr an. Der entstandene Schaden wird auf rund 7400 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834/5400 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.Lesen Sie auch: Cyber-Attacke: Greifswalder Politikerin wurde Opfer von Hackern

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Von Udo Burwitz