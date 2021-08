Greifswald/Neuendorf

Das Motorsportzentrum in Neuendorf steht vor dem Aus. Das befürchtet der Greifswalder Sportförderverein mit seinem Vorsitzenden Egbert Liskow nach seinem Besuch auf dem Gelände. Die Ursache liegt nach Einschätzung der Verantwortlichen in der Corona-Pandemie. Dadurch können seit eineinhalb Jahren keine Ferienlager, Verkehrsschulungen für Bildungseinrichtungen und Motorsport angeboten werden. In Neuendorf kann man beispielsweise nach Entrichtung einer vergleichsweise geringen Gebühr Kart und Quad fahren. Die so gewonnenen Einnahmen wurden für die Begleichung der Betriebskosten genutzt.

Gelände mit diversen Angeboten

„Wir brauchen dafür etwa 7500 Euro“, sagt Christian Brandt. Er ist Vorsitzender des MC „Greif“. Zu den Betriebskosten kommen unter anderem Personalkosten, weil das 12 000 Quadratmeter große Gelände mit Crossbahn, Verkehrsgarten, einem großen Vereinshaus, den Werkstätten, Lagerräumen, Grillplätzen und den Übernachtungsmöglichkeiten nicht allein gelassen werden kann. Die etwa 20 Mitglieder könnten das nicht ehrenamtlich leisten, so Brandt.

2020 gab es immerhin eine Corona-Überbrückungshilfe vom Land. Mit Mitgliedsbeiträgen und im Vergleich zu früheren Zeiten wenigen Sponsorengeldern ist die Finanzierung nicht möglich.

Die „goldenen“ 1990er Jahre

„Wir haben schon geholfen und werden es auch weiter tun“, sagt der Sportfördervereinsvorsitzende, der CDU-Landtagsabgeordnete Egbert Liskow. „Aber hier benötigen wir eine größere gemeinsame Aktion mit anderen, um dem Motorsportzentrum eine Zukunft zu geben.“ Denn die „goldenen Zeiten“ mit diversen Arbeitsbeschaffungsmöglichkeiten und öffentlichen Fördermitteln in den 1990er Jahren sind längst vorbei. Damals konnte man auch Personal auf Zeit über die Arbeitsagentur finanzieren lassen.

„Wir haben nach der Wende 1993 eine Interessengemeinschaft gegründet und vergeblich in Greifswald nach Möglichkeiten für den Aufbau eines Motorsportzentrums gesucht“, erzählt Bernd Haase über die Geschichte des Geländes. Er ist der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Motorsport. Das Gelände etwas außerhalb Neuendorfs in Sichtweite der Landesstraße habe einen großen Vorteil: Es gibt keine Probleme wegen Lärms. Daran scheiterte zum Beispiel das Vorhaben, sich im Greifswalder Gewerbegebiet Herrenhufen anzusiedeln.

Ruinen beseitigt und alle Möglichkeiten genutzt

In der Blütezeit des Greifswalder Motorsports nach der Wende waren es fünf Vereine, die sich zusammenschlossen. Heute sind es noch zwei. In Neuendorf wurde aus einem Gelände mit Stallruinen unter Verwendung von nicht mehr benötigten Gebäuden und Einrichtungsgegenständen, zum Beispiel eines Hotels, das Motorsportzentrum aufgebaut. „Ohne das Engagement unseres damaligen Vorsitzenden Ernst Rühe hätten wir das nicht geschafft“, schätzt Haase ein.

Mit dem Nachwuchs im Motorsport sehe es allerdings schlecht aus. „Wir betreiben einen sehr kostenintensiven Sport“, sagt Brandt. Da müssten Eltern schon bereit sein, viel Geld in die Ausrüstung zu stecken, wenn Kinder zum Beispiel Motocross fahren wollen. Brandt war übrigens gerade mal 18 Jahre alt, als er 1969 die Leitung des MC „Greif“ übernahm.

Viele Hilfsangebote aus der Politik und den Sportbünden

Die Greifswalder Sportausschussvorsitzende Mignon Schwenke (Linke) erfuhr durch die OZ von den Problemen des Motorsportzentrums und hatte sie anschließend im Gremium thematisiert. Bernd Haase und Christian Brandt sollen mit ihr in Kontakt treten. Schwenke sieht Chancen für eine Hilfe, um die Zeit fehlender Einnahmen zu überbrücken. „Der Landessportbund hat ein Sonderprogramm aufgelegt“, sagt sie. „Aber zuerst sollten sich die Vereine an den Kreissportbund wenden.“

Man habe die Greifswalder Motorsportfreunde 2020 aktiv bei der Einwerbung der Corona-Soforthilfe des Landessportbundes unterstützt, erinnert Thomas Plank, der Geschäftsführer des Kreissportbundes. Anträge auf Projektförderung des Kreissportbundes und des Landessportbundes seien für das nächste Jahr möglich.

„Gern beraten wir die Motorsportfreunde individuell vor Ort“, sagt Plank. Der Stadtsportbund Greifswald habe zwar keine Gelder, so der Vorsitzende Dirk-Carsten Mahlitz. Aber man berate die Motorsportfreunde ebenfalls gern. Unterstützungsmöglichkeiten seien bereits durch die Geschäftsstelle eruiert worden.

Von Eckhard Oberdörfer