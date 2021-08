Wolgast

Bis 1992 hat die Pansowsche Mühle auf dem Paschenberg in Wolgast täglich 18 Tonnen Getreide vermahlen. Für das Gebiet des Altkreises Wolgast entstand hier das Roggenmehl. Die alte Technik ist zum großen Teil noch erhalten. Am Sonnabend wurde sie von etwa 25 Mitgliedern des Mühlenvereins Mecklenburg-Vorpommern, die zu ihrer Jahrestagung auf Einladung des im Mai neu gegründeten Wolgaster Mühlenvereins in Wolgast, weilten, besichtigt.

Von Andreas Lemke, zusammen mit seinen drei Söhnen Eigentümer der Mühle, erfuhren sie, dass Technikbegeisterte die Holländerwindmühle, die in den 1880er Jahren anstelle ihres 1881 abgebrannten Vorgängers neu erbaut wurde, wieder Leben einhauchen wollen. Lemke wusste auch zu berichten, dass der Mühlenstandort auf dem Paschenberg erstmals urkundlich 1561 erwähnt wurde.

Mühle soll als Stück Wolgaster Kulturgut erhalten bleiben

Erklärtes Ziel der Initiatoren um die Vereinsvorsitzende Kathrin Potratz-Scheiba ist es, die Mühle als ein Stück Wolgaster Kulturgut zu erhalten und dabei generationsübergreifend zusammenzuarbeiten. Sie soll in einen Erlebnisweg „Wolgaster Mühlenlandschaft“ eingebettet und auch multimedial erlebbar werden.

Die Stadt könne auf diese Weise ein weiteres touristisches Highlight bekommen, so Potratz-Scheiba, deren Urur- und Urgroßvater als Müller in der Pansowschen Mühle arbeiteten und deren Vater, Schweißtechniker Siegfried Scheiba, im Mühlenverein mitarbeitet.

Mühlenverein MV mit wachsender Mitgliederzahl

„Ein solch großes Engagement kann gar nicht genug gewürdigt werden, denn Mühlenvereine haben in Mecklenburg-Vorpommern keine Lobby“, erklärt der Vorsitzende des Mühlenvereins MV, Jan Bauditz. Er nennt in Nordwestmecklenburg eine Mühle sein eigen. Die Zahl der Vereinsmitglieder ist in den letzten Jahren stark gewachsen, sie beträgt jetzt 60. Das ist einerseits sehr erfreulich, weil immer mehr Menschen erkennen, dass wir unser Kulturgut nicht vernachlässigen dürfen. Nachfolgende Generationen müssten noch erleben können, mit welchem Kraftaufwand einst Lebensmittel produziert wurden, so Bauditz.

Doch das werde immer schwieriger, weil der Erhalt alter Mühlen sehr kostenaufwendig sei. Zwar gäbe es nach seinen Worten für die Sanierung der Außenhüllen von Mühlen noch finanzielle Unterstützung durch das Land, doch beim Erhalt und der Wiederinbetriebnahme der Technik selbst höre es auf. „Es gibt in Schwerin kein Interesse dafür. Dabei sind Mühlen in ihren verschiedenen Formen und Arten ein Teil des Kulturgutes dieses Landes. Es ist unverständlich, dass es so achtlos zur Seite geschoben wird“, sagt Bauditz.

Keine Unterstützung bei Restaurierung der Technik

So wurde auf der Jahrestagung in Wolgast, bei der neben Mühlenvereinen auch zahlreiche Eigentümer dieser zumeist historischen Gebäude anwesend waren, deutlich, dass es zwar vielfach Enthusiasten gibt, die vorhandene Wind-, Wasser- und Motormühlen erhalten wollen, diese aber bei der Restaurierung oftmals vor allem aus finanziellen Gründen an ihre Grenzen stoßen.

„Außerdem wurde uns sowohl durch das Landwirtschafts- als auch das Energieministerium erklärt, dass der Wiederinbetriebnahme von Mühlen als Technische Denkmale andere Interessen im Wege stünden“, sagt Bauditz. Bei den Wassermühlen seien es laut Landwirtschaftsminister die Fische, die immer Vorrang hätten. Die Tiere würden durch Wassermühlen verdrängt. „Dabei gab es früher Hunderte Mühlräder und die Mühlbäche quollen regelrecht vor Fisch über“, so Bauditz.

Der im 31. Jahr existierende Mühlenverein MV engagiert sich für den Erhalt historischer Wind-, Wasser- und Motormühlen. Zugleich erforschen die Mitglieder vor allem die Geschichte der Mühlen und der Müllerei, erkunden frühere Mühlenstandorte und beraten Eigentümer bei anstehenden Restaurierungen und Fördermöglichkeiten. Unter den Mitgliedern sind Eigentümer und Nutzer von Mühlen, aktive und frühere Müllermeister, Mühlenbauer, Ingenieure sowie Technik- und Kulturinteressierte.

