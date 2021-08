Weitenhagen

Die jetzige Kreisstraße von der Bundesstraße nach Weitenhagen wird Gemeindestraße. Vor der Übergabe von Vorpommern-Greifswald wird die Durchfahrt durch Potthagen saniert. Sie ist darum seit dem 3. August für mindestens zwei Monate voll gesperrt.

Nach Weitenhagen gelangt man nun von der B 109 nach Guest und von dort durch den Wald in das Dorf. Um die Befahrbarkeit des unbefestigten Weges zu verbessern, ließ der Kreis als Bauherr der Ortsdurchfahrt Beton-Recycling-Material aufbringen. Laut Ankündigung ist es zertifiziert. Allerdings waren Nägel in dem Material, Bürger hätten sich die Reifen zerstochen. Am schlimmsten aber sei der an trockenen Tagen entstehende Betonstaub. Der sei gesundheitsgefährdend. Darum habe sie sich an das Gesundheitsamt des Kreises gewandt.

„Das ist öffentliche Müllverklappung“, sagt die Guesterin Heike Kahlert. Sie ist Mitglied einer Bürgerinitiative „Guester Weggefährten“, die die Sperrung des Waldweges für den Durchgangsverkehr erreichen will. Feuerwehr und andere Einsatzfahrzeuge sowie Gemeindearbeiter sollen weiter fahren können. Für ihr Anliegen sammelten sie 600 Unterschriften. Sie wollen, dass der Weg für Sport, Spiel, Wandern und Radfahren genutzt wird.

Bürgerin: Radfahren ist derzeit nicht möglich

„Nachdem die Rennstrecke durch den Wald für den Umleitungsverkehr freigegeben wurde, haben alle einen guten Eindruck davon, wie es zukünftig sein könnte, wenn der Guester Weg/Weitenhäger Landweg tatsächlich zu einer öffentlichen Straße ausgebaut würde“, schätzt der Vorsitzende der BI, Jan-Peter Hildebrandt ein. Rechtlich gesehen ist der Weg allerdings eine öffentliche Straße.

Besonders am Rand und an Ausweichstellen des Weitenhäger Landwegs liegt gegenwärtig noch Betonbruch Quelle: Eckhard Oberdörfer

Die Weitenhägerin Marianne von Weber, ebenfalls Mitglied der BI, unterstützt Kahlert. „Es ist erschreckend, wie leichtfertig man weiterhin Flächen versiegeln will/wird. Die Bäume und die Tiere des Waldes haben keine Stimme. Radfahren und Nordic Walking auf dem Guester Weg sind im Moment nicht möglich.“ Auch der unmittelbar am Guester Weg gelegene Weitenhäger Kindergarten leide sehr unter der erheblichen Staubentwicklung. Der jetzige Zustand sei nicht hinnehmbar. Der Betonbruch habe den Weg verdorben.

„Je länger Material liegt, desto weniger Staubentwicklung“

Heike Kahlert kritisiert, dass sich Bürgermeisterin Janina Jeske zu wenig für die Belange der Bürger in Guest eingesetzt habe. Gegenüber der OZ erinnert die erste Frau der Gemeinde daran, dass auf angepasstes Fahren, also niedrige Geschwindigkeiten verwiesen wird. „Dann staubt es weniger, was tatsächlich auch so ist. Je länger das Material liegt, desto geringer wird auch die Staubentwicklung. „Da es Montagabend regnete, sollte sich die Situation verbessert haben. Der Gemeindevertreter Patrick Remy aus Guest schlug im Gemeinderat vor, im bewohnten Bereich Schrittgeschwindigkeit anzuordnen. Diese Idee habe die Bürgermeisterin aufgegriffen, um diese an den Kreis heranzutragen.

Die Situation ist aktuell besser, kann OZ nach einer Radfahrt auf der Strecke am Mittwoch bestätigen. Der Regen hat offenbar die Staubentwicklung verhindert/minimiert. Vor allem am Rand und an den Ausweichstellen liegt noch deutlich erkennbar Betonbruch.

Umleitung wird noch sieben Wochen benötigt

Künftig werde gesprengt, um die Staubentwicklung zu minimieren, verspricht Anke Radlof, Sprecherin des Kreises, des Bauherren. Die Umleitung über Guest werde nur für acht Wochen benötigt, informiert sie, das wären aktuell noch sieben. „Danach kann eine innerörtliche Umleitungsmöglichkeit genutzt werden. Früher ist dies aus technologischen Gründen leider nicht möglich.“

Der Greifswalder Landweg. Er ist derzeit teilweise für Autos gesperrt Quelle: Eckhard Oberdörfer

Heike Kahlert meint, dass andere Umleitungsoptionen hätten geprüft werden müssen, zum Beispiel über den Greifswalder Landweg oder über eine Fläche innerorts neben der Straße. „Wir haben das untersucht“, informiert Radlof. Straßenbaulastträger, Gemeinde, Verkehrsbehörde und Busunternehmen hätten Varianten geprüft. Die beteiligten Fachleute hätten sich letztlich für die Variante über Guest entschieden.

Wie Anke Radlof weiter ausführt, sei die Entfernung des Recycling-Materials auf der provisorisch befestigten Strecke eigentlich nicht vorgesehen, aber: „Wir können natürlich die Staubbelästigung nicht für ewig zulassen und werden gemeinsam mit der Gemeinde als Straßenbaulastträger nach einer Lösung suchen.“ Dabei sei zu bedenken, dass der Verkehr wieder deutlich zurückgehen dürfte, wenn die Strecke nicht mehr als Umleitung genutzt wird.

Ortsdurchfahrt Guest soll ausgebaut werden

Laut Beschluss der großen Mehrheit der Gemeindevertretung soll der Guester Weg/Weitenhäger Landweg ausgebaut werden, zum Beispiel als Spurplattenweg oder als Schotterweg. Damit soll eine schnellere Fahrt für Einsatzfahrzeuge möglich und die Verbindung innerhalb der Gemeinde mit den Ortsteilen Guest und Diedrichshagen verbessert werden. Sie sind seit 2019 Teil der Gemeinde Weitenhagen. Die Feuerwehr ist für das Vorhaben.

Die geschätzten Kosten der Straße bis Guest liegen bei 1 100 000 Euro plus 200 000 Euro Planungskosten. Auf ihrer letzten Sitzung entschied die Gemeindevertretung bei einer Stimmenthaltung, dass die Ortslage Guest ebenfalls erschlossen werden soll. Die zusätzlichen Kosten wurden durch den Gemeinderat beschlossen.

Die Guesterin Heike Kahlert will das nicht. Ihr reicht der Zustand der Ortsdurchfahrt, denn der zwinge dazu, langsam zu fahren. „Bei uns können Kinder noch auf der Straße spielen“, sagt sie. Das sei ein Gewinn an Lebensqualität.

Von Eckhard Oberdörfer