Mülleimer in der Greifswalder Innenstadt sollen häufiger geleert werden

Greifswald

Herumfliegender Müll, der von den Vögeln aus den dafür vorgesehenen Behältern heraus gefischt wird, soll in Zukunft nicht mehr dem Stadtbild in der Innenstadt entsprechen. Die Greifswalder Bürgerschaft stimmte auf ihrer Sitzung mehrheitlich für den Änderungsantrag der CDU-Fraktion, in der die Verwaltung prüfen soll, die Leerung der städtischen Abfallbehälter an eine Fremdfirma zu übertragen. Außerdem soll über eine häufigere Leerung der Mülleimer nachgedacht werden.

Der ursprüngliche Antrag der SPD-Fraktion sah die Nachrüstung der Abfallbehälter mit einer Abdeckung und größeren Mülleimern mit einer Vorrichtung zur gefahrlosen Entsorgung von Zigarettenstummeln und einem Schutz vor Tieren vor. Das sorgte für Kritik aus Reihen der CDU und den Grünen. „Es ist ein falsches Zeichen, wenn wir den Klimanotstand ausrufen, aber größere Mülleimer aufstellen, wodurch noch mehr Müll entsteht“, sagt Alexander Krüger von den Grünen.

