Mülleimer in der Greifswalder Innenstadt sollen häufiger geleert werden

Greifswald

Im vierten Anlauf hat es nun doch geklappt. Seit 2016 ist der Maßnahmenkatalog „Saubere Stadt“ im Gespräch, auf der vergangenen Bürgerschaftssitzung stimmten die Abgeordneten mehrheitlich für den Antrag der SPD. Mit einem Vier-Punkte Programm soll die Sauberkeit in der Stadt verbessert werden, insbesondere die Müllsituation in der Innenstadt ist den Abgordneten ein Dorn im Auge. Überquellende Papierkörbe seien kein Aushängeschild, „der Wind treibt den Müll durch die Straßen, bis in den Ryck hinein“, beschrieb Monique Wölk ( SPD) das aktuelle Bild, welches sich Passanten zuletzt häufiger in der Innenstadt bot.

Müllvermeidungsstrategie mit Gastronomie

Jetzt soll also gemeinsam mit den Anbietern gastronomischer To-go Produkte eine Müllvermeidungsstrategie erarbeitet werden, dazu kommt eine Kampagne des Stadtmarketings „ Greifswald bleibt sauber“ und eine Erhöhung der Leerungsfrequenz der Mülleimer. Wie oft die Mülleimer in der Innenstadt künftig geleert werden sollen, steht allerdings nicht fest. Sicher ist nur, dass die Leistung durch die Mitarbeiter der Stadt zu erfolgen hat, eine Beauftragung von Fremdfirmen scheide nach Angaben von Monique Wölk aus.

„Deckel“ gegen tierische Müllräuber

Bestehende Mülleimer sollen künftig mit statischen „Deckeln“ ausgerüstet werden, um ein Herauswühlen des Inhalts durch Tiere wie Möwen oder Krähen zu vermeiden. Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) äußerte Bedenken und unterstrich, dass in seinen Augen die Müllvermeidung der Schlüssel ist, alles andere seien „Krücken“. „Je möwensicherer der Mülleimer ist, desto weniger wird er genutzt“, stellte er fest. „Ein reingeschobener Pizzakarton und der Mülleimer ist blockiert, egal wie viel Platz darunter noch ist.“ Anja Hübner (Tierschutzpartei) gab zu bedenken, dass man sich für ein Modell entscheiden solle, bei dem man sicherstellen könnte, das eventuell eingedrungene Tiere auch wieder raus kämen.

Keine gelben Tonnen für Greifswald

Das im SPD-Antrag ebenfalls geforderten Engagement für „gelbe Tonnen“ verwies Fassbinder in die Zuständigkeit des Kreistags. „Ich habe in der Vergangenheit mehrfach mit dem Landkreis und auch der Entsorgungsfirma Remondis gesprochen. Mit wurde klar gesagt, das es keine gelben Tonnen für Greifswald geben wird. Die bestehenden Tonnen sind Auslaufmodelle“, sagte er.

Die CDU ergänzte den Antrag der SPD mit dem Punkt „Fremddosen“. Insbesondere an Imbissständen würden immer noch Dosen verkauft, die nicht korrekt bepfandet seien. Diese aus anderen Ländern importierten Dosen würden die Mülleimer zusätzlich verstopfen und seien ökologisch nicht tragbar. Eine bessere Kontrolle sei nötig.

310 000 Euro für den Nachtragshaushalt

Sauberkeit hat ihren Preis: Die Kosten für den städtischen Haushalt 2020/21 werden zunächst mit 310 000 Euro angegeben, davon 190 000 Euro für Investitionen, der Rest für Personalkosten. Auch diese Kosten werden im Nachtragshaushalt eingebracht. Die Entscheidung, ob es künftig „plastikfreie Hundekotbeutel“ in den Spendern gibt, musste auf die nächste Bürgerschaftssitzung Ende August verschoben werden.

Von Anne Ziebarth