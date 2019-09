Rostock

Zu einer Ausweitung der Screening-Maßnahmen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) nach dem Nachweis multiresistenter Erreger in vier Kliniken nun alle Krankenhäuser im Land aufgefordert. Untersucht werden sollen alle Patienten, die in den vergangenen sechs Monaten stationär in einem der betroffenen Krankenhäuser im Landkreis Vorpommern-Greifswaldbehandelt wurden, teilte das Landesamt am Mittwoch mit.

Alle Krankenhäuser sollten zudem Kontakt mit den für sie tätigen Laboren aufnehmen. Diese sollten alle Proben von multiresistenten Stämmen des Typs 4MRGN zur weiteren Untersuchung an das Nationale Referenzzentrum in Bochum schicken.

Die Reha-Kliniken im Land wurden gebeten, ebenfalls ihr Screening auszuweiten, sofern Patienten aus einem der vier betroffenen Krankenhäuser bei ihnen behandelt werden.

Von RND/dpa