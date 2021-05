Mundgeruch hinter der Maske? Greifswalder Zahnarzt klärt auf 

Greifswald

Oft merken die Betroffenen selbst nicht, dass ihr Atem unangenehm riecht. Anders ist es hingegen beim Partner oder dem Arbeitskollegen. „Meistens wird es nicht direkt angesprochen. Wir gehen dann lieber einen Schritt zurück. Das Thema Mundgeruch ist immer noch etwas Hochnotpeinliches“, sagt Thomas Kocher, Zahnarzt und Experte für Parodontitis am Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Universitätsmedizin. Schätzungsweis hat jeder Dritte Mundgeruch, der in Fachkreisen als Halitosis bezeichnet wird.

Seit einiger Zeit werden die Betroffenen häufiger mit dem eigenen schlechten Geruch konfrontiert – nämlich dann, wenn sie eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Dass sie den Geruch verstärkt, kann Kocher nicht bestätigen. Auswirkungen könne die Maske dennoch auf die Mundgesundheit haben. Bei Menschen, die ständig durch den Mund atmen, kann es zu Zahnfleischentzündungen kommen. Grund dafür ist, dass die Frontzähne nicht von Speichel bedeckt werden und somit austrocknen. „Aber dafür muss man die Maske schon sehr lange tragen“, erklärt Kocher weiter. Zuckerfreie Kaugummis verhindern diesen Effekt im Übrigen, weil sie den Speichelfluss anregen.

Bakterien sind verantwortlich für den schlechten Geruch

Nur selten würden die Patienten von Thomas Kocher mit der Befürchtung zu ihm kommen, sie könnten schlecht aus dem Mund riechen. „Es ist eher so, dass sie nach der Behandlung sagen, dass ihr Mundgeruch weg ist.“ Noch immer glauben viele Menschen, dass der üble Geruch aus dem Magenbereich kommt. Doch nur in zehn Prozent der Fälle verursachen bestimmte Krankheitsbilder wie etwa Nasennebenhöhlenentzündungen, Diabetes oder Tumore Mundgeruch.

In rund 90 Prozent der Fälle liege die Ursache direkt im Mund- und Rachenbereich, wie Kocher erklärt. Verantwortlich dafür sind Bakterien, die organische Substanzen aus dem Speichel, den Zahnfleischtaschen, aus Essensresten und Schleimhautzellen verarbeiten. Dadurch entsteht beispielsweise Schwefelwasserstoff, der wiederum nach faulen Eiern riecht. Es ist eine Geruchsvariante, die im Mundraum entstehen kann.

Zahnarzt empfiehlt: Einmal täglich Zahnzwischenräume reinigen

Die gute Nachricht: „Bei den allermeisten Patienten ist der Mundgeruch einfach zu therapieren. Wenn ich es schaffe, die bakterielle Besiedlung in den Griff zu bekommen, verschwindet der schlechte Geruch und man schmeckt auch wieder besser“, sagt Kocher. Sich einmal morgens und abends die Zähne zu putzen, reicht zur Vorbeugung allerdings nicht aus. Denn die Zahnbürste putzt meist dort, wo am wenigsten passiert: „Nämlich auf den Glattflächen zur Wange oder auf den Glattflächen zur Zunge hin. Dort entsteht aber meistens keine Parodontitis oder Karies. Viel passiert auf den Kauflächen und zwischen den Zähnen.“

Wer regelmäßig die Zahnzwischenräume mit Zahnseide oder Zwischenraumbürste reinigt, wird den üblen Geruch meist auch schnell wieder los. Daher empfiehlt der Experte, diese einmal täglich – am besten vor dem Zähneputzen – zu säubern. Doch auch die Zunge ist das reinste Paradies für Bakterien. Laut Koch sind die Bakterien, die sich vor allem im hinteren Bereich der Zunge aufhalten, dieselben, die sich in den Zahnfleischtaschen und zwischen den Zähnen niederlassen. „Wenn der Mundgeruch nicht durch eine verbesserte Mundhygiene wegzubekommen ist, dann muss auch die Zunge entsprechend gereinigt werden.“ Spezielle Zungenreiniger gibt es in Apotheken, Drogerien und in einigen Supermärkten zu kaufen.

Langzeitstudie belegt: Elektrische Zahnbürsten sind effektiver

Schon das kleinste Bluten beim Zähneputzen verunsichert viele Menschen. Es kann ein Hinweis für eine oberflächliche Zahnfleischentzündung sein, erklärt Kocher. Diese würde man in der Regel mit einer verbesserten Mundhygiene innerhalb von vier bis sechs Wochen wieder in den Griff bekommen. „Sollte es danach immer noch bluten, wird es an der Zeit, sich professionelle Hilfe zu suchen.“ Denn eine Parodontitis kann man nicht einfach so wegputzen.

Lange Zeit gingen viele Zahnmediziner davon aus, dass handelsübliche Handzahnbürsten für die Mundhygiene ausreichen. Die Langzeitstudie Study of Health in Pomerania (SHIP) der Universitätsmedizin Greifswald zeichnet jedoch ein anderes Bild: „Ein Drittel der Probanden, die eine elektrische Zahnbürste benutzt haben, hatten rund 20 Prozent weniger Zahnverlust bei der 11-Jahreskontrolluntersuchung. Wir gehen davon aus, dass zwei Minuten mit der Handzahnbürste nicht so effektiv sind wie zwei Minuten mit der Elektrischen. Man müsste das also ausgleichen, indem man mit drei Minuten per Hand putzt“, erklärt der Zahnarzt.

Kocher und seine Kollegen sind an den Patienten ganz dicht dran. Doch es gibt auch Menschen, an denen selbst die besten Zahnärzte kläglich scheitern. Diese bilden sich den Mundgeruch nämlich nur ein und haben eine Pseudo-Halitosis. „Es sind häufig Patienten, die depressiv sind oder andere psychische Probleme haben. Da können wir dann nichts machen“, erklärt Kocher.

