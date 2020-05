Mundschutzpflicht im Bus: So kommt sie bei den Fahrgästen in Vorpommern an

Stralsund

Seit rund einer Woche gilt in Vorpommern eine Mundschutzpflicht in Bussen. Besonders eng wird es für die Fahrgäste in den Hansestädten. In Stralsund fahren die meisten Linien wieder ganz regulär nach Fahrplan. Allerdings ist manches anders.

Sobald der Bus vor der Haltestelle zum Stehen kommt, öffnen sich nicht wie gewohnt die vorderen Türen. Man muss hinten einsteigen. Im Fahrzeug sieht man den Grund: Für den Busfahrer ist ein Schutzbereich eingerichtet. Der „Fahrerarbeitsplatz“ ist nach vorne abgesperrt, hier gilt „Betreten verboten!“. Das schließt mit ein, dass im Bus kein Fahrscheinverkauf mehr stattfindet, bedeutet aber nicht, dass kein Ticket mehr benötigt wird.

Kompliziertes Ticketsystem bei der VVR

Wer Bus fahren will, braucht nach wie vor einen Fahrschein oder Fahrausweis. Den zu bekommen, ist aber gar nicht so einfach. Wer zum Beispiel bei der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen online ein Ticket lösen will, bekommt das erst Tage später zugeschickt. Die mobilen Vorverkaufsstellen halten mal eine halbe Stunde, mal eine Stunde und teils auch nur an bestimmten Tagen an ausgewählten Knotenpunkten.

Laut VVR-Sprecher Michael Lang nutzen aktuell nur wenige Menschen den Bus. „Wir haben deutlich weniger Fahrgäste“, sagt Lang. „70 bis 80 Prozent“, ordnet er ein. Bei einer Testfahrt mit der Linie 3 von Andershof bis zur Stralsunder Hafenstraße ließ sich das nicht erkennen. Wohl aber, dass sich alle acht Passagiere an die Mundschutzpflicht hielten.

Vom klassischen Einwegmundschutz über die farbenfrohe selbst genähte bis hin zum Schal wurden verschiedene Varianten genutzt. Wer keinen Bedeckung hat, kann eine in den VVR-Vorverkaufsbussen erwerben – aber nur mit einem Ticket. Kosten: 5 Euro. Fahrgäste, die eine Monatskarte über den VVR-Online-Shop kaufen, erhalten eine MNB gratis.

Günstige Masken bei der VVG

In Greifswald läuft dies anders. „Ein Mundschutz kann für 1 Euro beim Busfahrer erworben werden“, sagt Dirk Zabel, Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH (VVG). Diese wurden selbst mit wiederverwendbaren Mund-Nase-Tüchern ausgestattet. Sie achten bei den Fahrgästen ebenfalls strikt auf die Einhaltung der politischen Vorgaben.

„Da es eine Maskenpflicht für die Fahrgäste gibt, können diese auch wieder vorne einsteigen“, sagt Zabel. „Für Fahrgäste, die nicht im Schülerverkehr fahren, empfehlen wir Zeitkarten. Damit können wir die Barbezahlung im Fahrerbereich deutlich reduzieren.“ Trotz Wiederaufnahme des Regelverkehrs hält sich die Auslastung der Busse noch in Grenzen.

So kommt die Bedeckung bei den Fahrgästen an

Das Tragen des Schutzes ist nicht immer einfach, findet Erika Putzier: „Man kann schlecht atmen. Man schwitzt dahinter. Ich könnte das nicht den ganzen Tag tragen.“ Zudem hat sie ein spezielles Problem: „Ich bin Brillenträger und musste meine Brille abnehmen, weil die sofort beschlägt.“ Trotz der Strapazen könne sie die Regelung aber verstehen: „Das hätten sie gleich von Anfang an machen sollen.“

Eine ähnliche Auffassung teilt Vivien Klawitter: „Ich halte das schon für recht sinnvoll, da die Infektionsgefahr im Bus relativ hoch ist.“ Die 19-jährige Abiturientin hat allerdings keine Probleme mit ihrem Mundschutz. „Ich bin Servicekraft im Altersheim – und da muss ich die Maske sogar für zwei Stunden tragen, dagegen sind die 20 Minuten im Bus gar nichts“, berichtet sie.

Von Arne Lehmann und Kay Steinke