Greifswald

Schwere Prellungen im Gesicht und an der rechten Schulter, die wochenlang schmerzten: Das ist das Ergebnis eines Fahrradsturzes, den Manuela Ehrke Ende Mai erleben musste. Mit ihrem Mountainbike wollte sie von der Stralsunder Straße kommend in Richtung Ladebow fahren. Die Strecke dorthin vorbei am Museumshafen hat sie schon etliche Male genommen.

Doch dann passierte es: Mit ihren Rädern geriet sie zwischen die Bahnschienen, die auf Höhe des Spielplatzes am Museumshafen eine kleine Kurve schlagen: „Von vorne kam ein Auto. Ich habe den Winkel zur Bahnschiene nicht bekommen. Mit dem Rad bin ich in den Spalt zwischen Schiene und Asphalt gekommen. Ich hatte ordentlich Schwung drauf und bin über den Lenker gefallen. Das Fahrrad lag mindestens einen Meter von mir weg“.

Gastronom warnt Fahrradfahrer vor der Stelle

Mehrere Passanten seien der Greifswalderin zu Hilfe geeilt. „Ich habe mich hingesetzt und erst einmal abgetastet, ob ich irgendwo blute. Jemand sagte zu mir, dass sie schon öfter gesehen hat, dass hier Leute hinfallen. Ich bin dann erst einmal nach Hause.“ Weil sich Manuela Ehrke nicht sicher war, ob ihr Jochbein möglicherweise gebrochen ist, ließ sie sich kurze Zeit später in der Notaufnahme behandeln. Die Hansestädterin hatte Glück im Unglück. Sie kam lediglich mit schweren Prellungen davon.

Mindestens einmal die Woche würden Radfahrer wegen der Schienen stürzen, sagt Salim Jarrah. Seit Pfingsten ist er Geschäftsführer des Restaurants „Schwalbe II“. Dieses liegt genau in Blickrichtung zum Unfallschwerpunkt. „Neulich ist eine Frau mit ihrem Rad auf den Schienen gestürzt und hat am linken Arm geblutet. Ich habe ihr einen Stuhl besorgt und ihr ein Glas Wasser gegeben. Der Krankenwagen, der kam, hat sie mitgenommen. Zwei Tage vorher war es ein älterer Mann, der aber zum Glück einen Helm aufhatte.“

Bereits mehrfach rückten Krankenwagen an, nachdem Fahrradfahrer wegen der Schienen gestürzt sind. Quelle: privat

Gäste des Restaurants, die mit dem Fahrrad kommen, warne der Gastronom immer vor der Stelle: „Ich sage ihnen, dass sie aufpassen und dort lieber vom Fahrrad absteigen sollen.“ Das Problem trug Jarrah dem Kommunalpolitiker Thomas Stamm-Kuhlmann (SPD) vor. Dieser wiederum brachte das Thema in der letzten Bürgerschaftssitzung ein, die am Montag tagte. Zwar habe Stamm-Kuhlmann ab und zu bemerkt, dass Krankenwagen in Richtung Museumshafen unterwegs sind. Dass die Schienen jedoch so ein Problem für Radfahrer darstellen, sei ihm vorher nicht bekannt gewesen, sagt er.

Stadtverwaltung will Maßnahmen prüfen

Im September rückten die Rettungswagen bislang drei Mal zum Museumshafen aus. Im August waren es ebenfalls drei. Im Juni lediglich einmal. Hier wurde jedoch zusätzlich ein Notarzt mitbestellt. Doch nicht bei jedem Sturz ist medizinische Hilfe vor Ort nötig. Auf OZ-Anfrage erklärt die Stadtverwaltung, dass sie bislang keine Kenntnis von derartigen Unfällen gehabt hat. Die Gefahrenstelle soll nun jedoch überprüft werden, sagt Sprecherin Andrea Reimann: „Das zuständige Tiefbau- und Grünflächenamt wird sich mit dem städtischen Bahnbetreiber in Verbindung setzen, um geeignete Maßnahmen zu finden und dann gegebenenfalls auch umsetzen zu können.“

2014 wurde die insgesamt 5,5 Kilometer lange Strecke, die entlang des Museumshafens bis nach Ladebow führt, für den Verkehr wieder freigegeben. Wenn auch nur unregelmäßig, fahren weiterhin Züge auf den Gleisen. Doch welche Möglichkeiten gebe es, um Schienen-Unfälle am Museumshafen zu verhindern? Vorstellbar für die Stadtverwaltung wären Schilder oder Markierungen auf der Verkehrsfläche für die Radfahrer. Dafür sprechen sich sowohl der Gastronom als auch der SPD-Mann aus. Auch Manuela Ehrke würde das begrüßen, schlägt jedoch auch vor, die tiefen Rillen in der Kurve auf Höhe des Spielplatzes am Museumshafen aufzuschütten.

„Gleisunfälle sind für den Radverkehr generell immer ein Thema. Sobald man diese als Radfahrer etwas schräger quert, kann das Rad stecken bleiben und stürzen“, sagt Gerhard Imhorst vom Greifswalder Ortsverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Auch ihm sei bislang nicht bekannt gewesen, dass es dort regelmäßig zu Unfällen kommt. Die Möglichkeit, dort Schilder aufzustellen, könne man jedoch durchaus in Betracht ziehen, so Imhorst.

Von Christin Lachmann