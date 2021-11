Greifswald

Das Wetter grau, die Pandemie außer Kontrolle, die allgemeine Stimmung entsprechend im Keller oder zumindest höchst ambivalent – umso größer die Genugtuung, dass unter solchen Umständen das einst „Normale“ zumindest gelegentlich wieder erlebbar ist.

So etwa am vergangenen Sonnabend mit einem Konzert, für das Greifswalds Domchor, das Bachwochen-Orchester, Mechthild Kornow (Sopran), Lars Grünwoldt (Bariton) und KMD Frank Dittmer keinen noch so widrigen Umständen aus dem Weg gegangen waren, um das diesjährige Totengedenken im Dom St. Nikolai zu Greifswald nicht ausfallen zu lassen.

Nur scheinbar schlicht

Auch die eigentlich irregulären Aufführungsbedingungen im akustisch schwierigen Dom konnten erfreulicherweise nicht verhindern, dass sich gewöhnungsbedürftige Probenumstände und ein Genehmigungsbangen bis zuletzt dennoch gelohnt hatten! Nun also Gabriel Faurés „Requiem“ (1887) und Mendelssohn Bartholdys „42. Psalm“. Und damit ein Totengedenken der eher leisen Art.

Nicht die Kompaktheit eines Brahms oder die Dramatik Verdis, dafür „Zartheit, Vergebung und Hoffnung“, so Fauré, „nicht „Schrecken des Todes“ oder „schmerzvolle Passage“, eher „Sehnen nach jenseitigem Glück“. Und genauso erklang es: in dunklen, gleichwohl variablen Orchesterfarben (ohne Violinen!), im Chorischen gedeckt, teils wie von weither kommend, nur scheinbar schlicht, aber geprägt von einer Verinnerlichung, die nur selten den Grad selbstbewusster Glaubensvergewisserung erreicht.

Orchester und Solisten wie gewohnt professionell

Bei Mendelssohn konnte man da griffiger zupacken. Und Dittmar tat genau das. Er ließ stringenter, auch emphatischer musizieren, ausdrucksintensiver und lebendig pulsierender. Zuversicht hieß hier die Parole, der Wille und der Glaube daran, dass sie unbedingt erreichbar sei. Dies kraftvoll, orchestral auch voluminös und chorisch bis zum fast agitatorisch Hymnischen reichend.

Orchester und Solisten wie gewohnt professionell, Greifswalds Domchor auf der Höhe des zu Fordernden und KMD Dittmer souverän am Pult. Ein Zeichen der Zuversicht in dunkler Zeit. Ein weiteres, so Schönes wie Ermutigendes, gab es einen Tag zuvor mit dem A-cappella-Chorkonzert des Greifswalder Ensembles Tonlust (Angela Ullwer) in St. Joseph zu Greifswald

Von Ekkehard Ochs