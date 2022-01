Mutmaßlicher Brandstifter von Wolgast muss in U-Haft

Wolgast

Der mutmaßliche Brandstifter von Wolgast, der in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag in der Robert-Koch-Straße 23 seine ein-Raum-Wohnung angezündet hat, muss in Untersuchungshaft. Das entschied gestern Nachmittag der Haftrichter am Amtsgericht Greifswald.

Allerdings wurde der mutmaßliche Täter – ein 27-Jähriger, der bereits wegen schwerer Brandstiftung vorbestraft ist – bereits mit dem Krankenwagen unter Polizeiaufsicht zum Haftprüfungstermin von Wolgast nach Greifswald gebracht. Nachdem dem Haftantrag stattgegeben wurde, kam der Mann per Krankenwagen von Greifswald aus ins Haftkrankenhaus nach Bützow.

Bewacht im Krankenhaus

Der polizeibekannte mutmaßliche Brandstifter war noch in der Brandnacht wegen gesundheitlicher Probleme vom Polizeigewahrsam im Revier Wolgast aus ins Kreiskrankenhaus Wolgast gebracht worden. Dort wurde er von Polizeibeamten bewacht, da Fluchtgefahr bestand.

Der Brand in der Robert-Koch-Straße am Sonntag kurz nach Mitternacht hatte für jede Menge Aufregung gesorgt. Bewohner jenes Aufgangs im Plattenbau, in dem es brannte, mussten teilweise über die Drehleiter evakuiert werden, andere standen bei Minusgraden im Freien. Schnell erhärtete sich durch Zeugenhinweise der Verdacht, dass der Mieter seine Wohnung selbst abgefackelt hat. Der alkoholisierte mutmaßliche Brandstifter wurde von Polizeikräften im Rahmen der Nahbereichsfahndung geschnappt. Er wehrte sich mit Händen und Füßen gegen seine Festnahme, schlug und trat nach den Polizeibeamten und beleidigte sie verbal.

Insgesamt 48 Feuerwehrleute waren am Sonntag im Einsatz. Quelle: Tilo Wallrodt

Anzeigen wegen anderer Delikte

Bereits Stunden vor dem Brand musste die Polizei am Sonnabend gegen den Mann einschreiten, weil er nach OZ-Informationen gegen die geltende Hundehalterordnung verstoßen hat und mit einem nicht angeleinten Hund durch einen im Stadtteil befindlichen Einkaufsmarkt lief und den Weisungen des Ladeninhabers nicht folgte. Außerdem soll er andere Mieter und auch Polizeikräfte beleidigt haben. Mittlerweile gibt es mehrere mehrere Anzeigen gegen den Mann.

Ein Sprecher der Polizeiinspektion Anklam bestätigte auf OZ-Nachfrage, dass der mutmaßliche Brandstifter bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. In Wolgast machte am Montagabend die Nachricht von der U-Haft des Mannes ebenso die Runde wie die Nachricht, dass es sich bei ihm um jenen Wolgaster handelt, der am 23. Dezember 2016 zusammen mit einem damals 17 Jahre alten Jugendlichen in einem Vierfamilienhaus auf dem Wolgaster Schulzenhof eine Wohnung angezündet hatte.

Brandstiftung 2016 im Schulzenhof

Bei dem Brand damals hatten sich die beiden Täter gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft, die Wohnungseinrichtung zerstört und anschließend Grillanzünder auf den Wohnzimmertisch angezündet. Durch das Feuer verbrannten Einrichtungsgegenstände und die Wohnung war wegen der starken Rauchentwicklung genau wie die Nachbarwohnungen nicht mehr bewohnbar. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast löschten damals den Brand.

Die OZ berichtete seinerzeit über den Fall. Während der in der aufgebrochenen Wohnung lebende Mieter zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause war, musste sein 55-jähriger Nachbar über die Drehleiter gerettet und später im Kreiskrankenhaus Wolgast stationär behandelt werden. Die Feuerwehrleute holten auch eine 26-jährige Mieterin und ihr Kleinkind aus ihrer Erdgeschoss-Wohnung.

Lange Haftstrafen verhängt

Tags darauf, am 24. Dezember 2016, waren die beiden Täter gefasst worden. Im Mai 2017 wurden Beide vom Jugendschöffengericht rechtskräftig verurteilt. Der damals 23-jährige Angeklagte erhielt wegen schwerer Brandstiftung eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. Da der Mann schon damals schwer alkoholabhängig war, kam er vor Antritt seiner Haftstrafe in eine geschlossenen Entziehungsanstalt. Der 17-jährige Angeklagte wurde zu einer Einheitsjugendstrafe von vier Jahren verurteilt, weil er vor der Brandstiftung noch eine schwere räuberische Erpressung begangen hatte.

Bei dem Brand am Sonntagmorgen war in dem Haus, das der Wolgaster Wohnungswirtschaft GmbH gehört, ein Schaden von 50 000 Euro entstanden. 48 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Bereits vor Wochen im Dezember hatte es ebenfalls in dem Aufgang gebrannt, damals im Kellerbereich.

Von Cornelia Meerkatz