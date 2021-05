Muttertag in Greifswald: Hier finden Sie auch noch kurzfristig Blumen

Greifswald

Muttertag kommt jedes Jahr für sehr viele Menschen sehr unverhofft und spontan. Das ist keine Floskel, Yvonne Schmidtke kann das bestätigen. Sie ist Floristin, betreibt zwei Blumenläden in der Greifswalder Innenstadt und dem Ostseeviertel Parkseite. In der Woche vor dem ersten Advent und vor dem Muttertag sind ihre beiden arbeitsreichsten Wochen. „Viele rufen auch noch zwei Stunden nach Ladenschluss an und bitten um einen kleine Strauß für die Mama,“ erinnert sie sich an die vergangenen Jahre.

Das wird auch in diesem Jahr nicht anders. Doch für große Bestellungen ist es nun zu spät. „Die Ware ist bestellt, am Wochenende müssen die Kunden mit dem leben, was da ist.“ Das ist zum Glück viel und das Wochenende wird lang. Schmidtkes „Blumenreiche“ werden an beiden Tagen geöffnet sein. Samstag von 8 bis 16 Uhr und am Sonntag noch einmal von 8 bis 12 Uhr. Sie wird dann mit ihren vier Angestellten in den Läden sein und ihren Mann beim Liefern unterstützen.

Rosa und Apricot sind die Trendfarben, Wiese das Motto

Doch was sucht man aus, hat man es erstmal in den Blumenladen seiner Wahl geschafft? Schmidtke kennt die Trends des Jahres. „Rosen sind sehr beliebt. Einige schenken auch rote, die größte Nachfrage geht aber klar in Richtung Apricot, Rosa, Rosé und Weiß“, rät die Floristin. Auch der Stil der Sträuße hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt. Die Blumen sollen natürlich aussehen, den Wald und die Wiese in das Wohnzimmer bringen. Blumen wie Schneeflocken oder Männertreu sind dann gern gesehen in den Gebinden. Ansonsten gilt: Die Klassiker ziehen immer. Gerbera, Petunien und Verbenen. Gerne auch als bunte Ampel für den Balkon oder die Terrasse, jetzt, wo die Tage wieder sonniger werden.

Corona und schlechtes Wetter beeinflusst die Preise

Und wie teuer muss so ein guter Strauß sein, der die Mama glücklich macht. „Wir haben kleine Sträuße für acht oder neun Euro, aber sonst müssen es schon 20 Euro sein“, sagt Yvonne Schmidtke und weist auf die Probleme der Gärtner hin. „Wir beziehen viele Pflanzen aus Italien. Der Frost hat gerade erst den Eukalyptus erfrieren lassen. Auch die Tulpenernte war in diesem Jahr nicht so üppig“, sagt sie. Das alles lässt die Preise steigen.

Schmidtke hat noch eine Tipp für das kommenden Jahr. 2022 fällt der Muttertag auf Sonntag den 8. Mai. Wer sich den Termin schon jetzt rot im Kalender anstreicht, kann dann pünktlich bestellen und wird die volle Auswahl an Blumen haben – und einen entspannten Sonntag.

Diese Blumenläden haben in Greifswald Sonntag geöffnet

„Die klassischen Muttertagssträuße sind oft rosa-weiß. Sommerlich ist gefragt“, weiß Ina Trittin aus dem Fachgeschäft Flower Power in der Brüggstraße. Oft werden dann auch passende schöne Gefäße wie Vasen für die Sträuße oder Pflanzschalen mitgenommen. Viele Vorbestellungen bekommen die Kollegen in diesen Tagen herein. „Wer einfach so vorbeikommt, bekommt aber auch noch was“, versichert die Fachfrau. Dafür hat Flower Power am Sonntag von acht bis zwölf Uhr geöffnet.

Auch Dietlind Perner wird am Sonntag noch ihre spontanen Kunden beraten. „Es gibt nichts, bei dem ich sage, so muss der Muttertagsstrauß aussehen. Sträuße, Bepflanzungen oder Topfpflanzen – es geht von allem etwas“, sagt die Inhaberin des Blumenhaus Perner in der Lange Straße. Sie sieht dann auch oft Orchideen oder andere Blühpflanzen im Topf als Mitbringsel. Von acht bis 13 Uhr ist sie am Sonntag für die Kunden da.

Den Frühling ins Haus gebracht

Bei Renate Klammer in der Gützkower Landstraße halten sich die Vorbestellungen in Grenzen. „Die Leute wissen, dass sie was bekommen“, meint die Inhaberin des Blumenlädchens, die die bunte Pracht bereits am Samstag von 8 bis 16 Uhr an die Kundschaft bringt. Und sie weiß auch, was dann gefragt ist. „Bunte Frühlingssträuße und Rosen sind die Klassiker für die Muttis.“

Die Stammkundschaft hat die Muttertagsüberraschungen bereits vorbestellt. „Bunte Sträuße sind es dann, die vorgefertigt sind. Das ist der Trend. Rosen sind eher nicht mehr so gefragt. Am meisten werden Frühlingssträuße gekauft“, berichtet Karola Koch. „Auch gerade die letzten Tulpen sind gefragt, denn die Tulpenzeit ist dann auch vorbei“, erklärt die Inhaberin des Rosenkavalier in der Wolgaster Landstraße. Auch Ranunkeln, Hortensien, Rittersporn oder die ersten Sonnenblumen werden der Mama gerne überreicht.

Kunden verlassen sich auf Kreativität der Floristin

Bei Maxi Flora am Elisenpark schwebt Katrin Seidel-Teßner auch im Hortensien-Himmel. „Wir haben sie in so vielen Farben: grün, weiß, lila, blau-weiß“, schwärmt die Fachfrau. Topfpflanzen, an denen die Beschenkte länger ihre Freude hat, scheinen im Trend zu sein. Orchideen, Pfingstrosen, Callas, aber auch Margeritentöpfchen oder Rosenstämmchen sind gerne gesehen. „Wir haben viele Vorbestellungen. Oft wird uns dann ein Preisspanne vorgegeben und die Gestaltung uns überlassen“, sagt Katrin Seidel-Teßner, die im Maxi Flora am Sonntag von 8 bis 11 Uhr auch spontan noch die Sträuße bindet.

Profiflora in der Langen Straße/Ecke Fischmarkt hat die Öffnungszeiten der Nachfrage angepasst und öffnet am Samstag von 7 bis 16 Uhr und am Sonntag von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Mitarbeiterin Heike Hühr weiß, dass die Nachfrage so vielfältig ist wie die Vorlieben der zu Beschenkenden. „Einer mag es bunt, der andere weiß. Da können die Sträuße für Mutter und Schwiegermutter dann gleich aussehen – oder auch unterschiedlich dem jeweiligen Geschmack angepasst“, sagt die Kollegin.

Von Wenke Büssow-Krämer und Philipp Schulz