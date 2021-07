Mysteriöse Spende für die Feuerwehr in Weitenhagen bei Greifswald

Weitenhagen

In der kleinen Gemeinde Weitenhagen bei Greifswald gibt es gerade kein anderes Gesprächsthema: Eine unbekannte Person hat einen Umschlag mit 1000 Euro in bar im Briefkasten des Fördervereins der Feuerwehr hinterlassen. „So was ist noch nie passiert“, sagt Kassenwart Jochen Schölzel.

Entdeckt hat den Umschlag der stellvertretende Wehrführer der Feuerwehr Torsten Krumm. Er staunte nicht schlecht, als er nach dem Öffnen die Geldscheine sah. „Ich fand das richtig cool und musste das erst mal einem meiner Kameraden erzählen“, beschreibt er seine Reaktion auf die Überraschung.

Spenden in dieser Höhe sind sehr ungewöhnlich

Spenden an die Feuerwehr in Weitenhagen gab es bereits so manche. Mal spendete eine Firma 300 Euro oder Privatpersonen 50 bis 500 Euro. Woher die 1000-Euro-Spende kommt, das weiß niemand so richtig. In der Gemeinde wird spekuliert, dass das Geld möglicherweise aus dem Nachlass einer kürzlich verstorbenen älteren Frau stammen könnte. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sind sich jedenfalls sicher, dass das Geld nicht von jemandem aus den eigenen Reihen kommt.

Doch was soll mit dem Geld passieren? „Wir werden das Geld nicht für ein großes Fest ausgeben“, betont Jochen Schölze vom Förerverein. Fest steht, dass etwa 700 Euro an die Jugendfeuerwehr gehen sollen. Denn die Jugendfeuerwehr liege den Mitgliedern des Fördervereins am Herzen. „Die Freiwillige Feuerwehr ist bei Jugendlichen immer noch angesagt“, so der Vorsitzende des Fördervereins, Joachim Hauswald. 14 Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 16 Jahren sind derzeit in der Jugendfeuerwehr aktiv. Und der Rest der Spende? Der wird wohl für kleine Dinge wie eine neue Anhängerplane oder Helmlampen verwendet.

Jochen Schölzel und Joachim Hauswald (r.) freuen sich über die anonyme Spende, die bereits verplant ist. 700 Euro sollen der Jugendfeuerwehr zugute kommen. Quelle: Thomas Kasperski

Weiteres Geld für die Feuerwehr von Ehrenamtsstiftung

Und es gibt noch eine zweite gute Nachricht für die Kameraden der Feuerwehr Weitenhagen. Die Stiftung für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement in Mecklenburg-Vorpommern finanziert der Feuerwehr und der Jugendwehr Weitenhagen einen Aktivsporttag. Am 7. August verbringen die Kameraden zunächst zwei Stunden in einem Kletterwald auf Usedom und veranstalten anschließend ein Picknick in der Natur. Satte 547 Euro gibt die Stiftung.

„Die Feuerwehr wurde in den letzten Jahren von der Gemeinde stets gut ausgestattet“, betont Hauswald. Das sei nicht selbstverständlich und auch nicht in jeder Gemeinde so. Dennoch bleibe unter dem Strich kaum Geld, um auch mal etwas für die gute Stimmung unter den Kameraden zu machen. Daher kam Hauswald auf die Idee, einen Antrag bei der Ehrenamtsstiftung MV zu stellen. „Das ging alles sehr unkompliziert und unbürokratisch“, beschreibt er das Antragsverfahren. Kurze Zeit später war das Geld bewilligt. Bei der Feuerwehr sei man sowohl dem anonymen Spender als auch der Ehrenamtsstiftung MV sehr dankbar für die finanziellen Zuwendungen betont Schölzel.

In der Feuerwehr Weitenhagen engagieren sich 20 aktive Kameraden. Dazu kommen elf in der Reserve, sechs in der Ehrenabteilung, neun in der Jugendfeuerwehr und zwei ausgebildete Jugendwarte. Der Förderverein der Feuerwehr Weitenhagen hat sich 2013 mit sieben Mitgliedern gegründet. Heute zählt er 44 Mitglieder. Er ist unter anderem für die Akquise von Spenden zuständig. Mit diesen Spenden unterstützt er die Feuerwehr und die Jugendwehr.

Von Thomas Kasperski