Swinemünde/Zinnowitz

Knapp drei Monate nach dem Fund des toten Türstehers Dag S. am 7. Mai auf der polnischen Seite der Insel Usedom ist der Leichnam des Mannes endlich nach Deutschland überführt worden.

Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund, Martin Cloppenburg, auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG bestätigte, wurde der Leichnam in der vergangenen Woche nach Greifswald in die Rechtsmedizin gebracht. Dort fand eine erneute Obduktion statt, die Ergebnisse dazu liegen aber noch nicht vor.

Die Staatsanwaltschaft in Stettin hat zudem umfangreiches Material zu den Obduktionsergebnissen übermittelt – aber alles in Polnisch. „Wir müssen sämtliche Untersuchungsergebnisse nun ins Deutsche übersetzen lassen, das nimmt angesichts der Fülle der Akten noch einmal viel Zeit in Anspruch“, so Cloppenburg.

Rechtshilfeersuchen im Juni gestellt

Damit ist immer noch unklar, wo und wie der 60-Jährige zu Tode kam. Die Staatsanwaltschaft Stralsund ermittelt bisher wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge, hält aber auch eine fahrlässige Tötung für möglich. Die polnische Staatsanwaltschaft hatte trotz eines im Juni gestellten Rechtshilfeersuchens der deutschen Behörde wochenlang nicht reagiert und weder Obduktionsergebnisse übermittelt noch die Leiche überstellt.

Toter war als Türsteher bekannt

Der Tote war am 7. Mai in einem Waldgebiet in Swinemünde (Świnoujście) entdeckt worden. Ein Auto des Mannes wurde im benachbarten Ahlbeck auf dem Grenzparkplatz beschlagnahmt. Der Mann stammte aus Greifswald, lebte aber seit Jahren auf der Insel Usedom, wo er eine Sicherheitsfirma betrieb. Früher war er nach Medienberichten als Türsteher von Diskotheken und Bars bekannt. Außerdem war er zu DDR-Zeiten erfolgreicher Kraftsportler.

Im Zusammenhang mit dem Tod von Dag S. wurde auch eine Bekannte des Opfers ermittelt. Sie soll zuletzt mit dem 60-Jährigen gesehen worden sein. Ihre Wohnung war durchsucht und ihr Auto sichergestellt worden.

Von Cornelia Meerkatz