Greifswald

Hugo Pfeiffer (1901 bis 1976), Walter Graul (1900 bis 1973), Richard Schmidt (1882 bis 1946), ja selbst Oberst Max Otto Wurmbach (1885 bis 1945) sind im öffentlichen Bewusstsein der Greifswalder kaum präsent. Dabei gehören sie zu den wichtigen Akteuren der kampflosen Übergabe Greifswalds am 30. April 1945 an die Rote Armee. Sie verdienen einen prominenteren im kollektiven Gedächtnis der Greifswalder (siehe Kasten).

Heinrich Pfeiffer Quelle: Stadtarchiv Greifswals

Das neue, von Oberbürgermeister und Stadtarchiv herausgegebene ,Buch „Die unbekannten Retter Greifswalds“ leistet einen wichtigen Beitrag, um das ändern.

Gemälde von Konrad Homberg von 1971, das Parlamentäre und sowjetische Truppen zeigt Quelle: OZ-Archiv

Stadtarchivar Uwe Kiel befasst sich seit Jahren mit diesem zentralen Ereignis der jüngeren Stadtgeschichte. Seine Beiträge zeichnen sich profunde Kenntnis der Quellen und Literatur aus. Es sei jedem, der sich für Greifswalder Geschichte interessiert, ausdrücklich empfohlen. Neben ihm haben auch andere Autoren mitgewirkt, darunter Familienangehörige der Retter. Dadurch bietet das Buch einen Mix wissenschaftlicher Beiträge und Erinnerungen.

Walter Graul Quelle: Stadtarchiv Greifswald

Drei Autoren, und zwar Achim von Borries, Gert Haendler und kurz vor Erscheinen auch Ernst-Joachim Krüger, haben das Erscheinen des Buches leider nicht erlebt.

Film und Buch prägten die Erinnerung

Uwe Kiel zeichnet einleitend die Jahre nach, in denen Oberst Rudolf Petershagen (1901 bis 1968), der Kampfkommandant der Stadt vor 75 Jahren, zum zentralen Helden mit nationaler Bedeutung, zum Bestsellerautor mit seiner für das DDR-Fernsehen verfilmten Autobiographie „Gewissen in Aufruhr“, wurde. Buch und Film präg(t)en das Bild von den Ereignissen 1945. Kaum ein Greifswalder der 1960er Jahre dürfte Petershagen nicht zumindest von Angesicht gekannt haben, stand er doch stets auf Ehrenbühnen und war ein gefragter Gast und Redner bei Veranstaltungen.

Helmut Maletzke malte Rudolf Petershagen 1995 Quelle: OZ-Archiv

Dabei war der eingangs erwähnte Oberst Max Otto Wurmbach Petershagens Stellvertretreter. Er leitete die Parlamentärsdelegation, die der Roten Armee entgegen fuhr und in Anklam die kampflose Kapitulation anbot. Dieser gehörten außerdem Prof. Gerhardt Katsch (1887 bis 1961), der in Greifswald anwesende ranghöchste Mediziner, und der Unirektor Prof. Carl Engel (1895 bis 1947) an. Kiel würdigt dankenswerterweise auch einen der Fahrer Oskar Lehmann (1906 bis 1980) und die Dolmetscher Emil Cieslik (1878 bis 1949) und Boris Matussow (1914 bis 1993). Der zweite Fahrer, Schirrmeister Gehrmann, musste laut Petershagen zur Teilnahme am Unternehmen genötigt werden.

Oskar Lehmann Quelle: Stadtarchiv Greifswald

Eine Widerstandsgruppe, zu deren führenden Köpfen der Kommunist Hugo Pfeiffer, der Rechtsanwalt Walter Graul, der Justizrat Hans Lachmund (1892 bis 1972) und der Wiecker Pastor Gottfried Holtz (1899 bis 1898) gehörten, habe laut Kiel durch überwiegend indirektes Wirken wie die gezielte Verbreitung von Informationen und Gerüchten eine katalysatorische Wirkung gehabt. Pfeiffer trat bei der Übergabe an der Spitze eines Greifswalder „Exekutivcomités“ einer Gruppe des Nationalkomitees Freies Deutschland (NKFD) auf. Er trat nun als eine Art Zentralfigur auf.

Hans Lachmund Quelle: Stadtarchiv Greifswald

Gottfried Holtz Quelle: Stadtarchiv Greifswald

Petershagen spielte zunächst keine Rolle in der Erinnerungskultur

Max Otto Wurmbach Quelle: OZ-Archiv

Denn Offiziere der Wehrmacht wie Petershagen und Wurmbach, also Mitglieder der NS-Elite, passten nicht in die neuaufzubauende Tradition. Der neue OB Paul Hoffmann nennt in einem Schreiben an den Präsidenten Mecklenburg-Vorpommerns sie gar nicht unter den maßgeblich Beteiligten. Als Erste werden Pfeiffer und Frau, dann Holtz, Lachmund und Graul genannt. Es folgen als Vertreter der Arbeiterschaft Julius Schröder und Hermann Lindgreen. Katsch wird immerhin noch als letzter erwähnt. „Der sich in sowjetischer Kriegsgefangenschaft befindende Rudolf Petershagen war in den ersten Nachkriegsjahren in Greifswald praktisch eine Persona non grata“, so Kiel. Der Kampfkommandant wurde, so die Lesart, vom NKFD zum Verzicht auf Widerstand gezwungen. Lachmund, Graul und Holtz erhielten zunächst leitende Funktionen im neuen Magistrat.

Gerhardt Katsch Quelle: OZ-Archiv

Pfeiffer wurde an 8. Mai 1945 erster Stellvertreter des Greifswalder OB, verlor die Position aber auf Veranlassung der Landesregierung im September wieder. Allmählich rückte Katsch, nunmehr Verdienter Arzt des Volkes, zum „ersten Retter“ Greifswalds auf, und zwar eher beiläufig, wie Kiel anmerkt. Dessen von Stadt und Uni gewollte Ehrenbürgerschaft anlässlich seines 65. Geburtstages 1952 wurde unter anderem damit begründet, dass er die Stadt als angeblicher Leiter der Parlamentärsdelegation vor der Vernichtung bewahrte.

Rasanter Aufstieg im Kalten Krieg

Dass ab Mitte der 1950er Jahre Petershagen zum „anerkannten und gefeierten Retter Greifswalds“ wurde, das sei ein Ergebnis der großen Politik, erläutert Uwe Kiel. Der Oberst war 1952 in einem „Akt politischer Justiz“ wegen Spionage von einem US-amerikanischen Gericht zu einer Gefängnishaft verurteilt worden. Das ließ sich nutzen: „Bislang selbst lokal, in Greifswald, eher bedeutungslos, wurde Petershagen nun zu einer Figur von überregionalem Rang. .... Als Kämpfer für den Frieden und die Einheit Deutschlands wurde der frühere Oberst der Wehrmacht nunmehr durch die SED auf den Schild gehoben.“

Gedenktafel für Katsch an seinem früheren Wohnhaus Petershagenallee Quelle: eob

Gedenktafeln für Petershagen an seinem früheren Wohnhaus in der Petershagenallee Quelle: eob

Im September 1955 kam Petershagen nach Greifswald zurück. Der Oberst wurde Ehrenbürger der Stadt, Ehrensenator der Universität, eine Kita und eine Straße tragen seinen Namen, an seinem Wohnhaus befindet sich die größte Gedenktafel der an Gedenktafeln reichen Stadt.

Parlamentär und Unirektor Engel starb im Lager

Max Otto Wurmbach, der Leiter der Parlamentärsdelegation, wurde ihm posthum nicht zur Seite gestellt. Er musste sich am 1. Mai in Kriegsgefangenenschaft begeben und starb im Dezember 1945 an einer Lungenentzündung in einem Lazarett in Weißrussland. Auch Unirektor und Parlamentär Carl Engel wurde nicht geehrt, er starb im sowjetischen Speziallager Fünfeichen.

Der 1945 amtierende OB Siegfried Remertz Quelle: Stadtarchiv Greifswald

Der Prähistoriker teilte damit das Schicksal des 1945 amtierenden Oberbürgermeisters Siegfried Remertz, der die Bekanntmachung zur kampflosen Übergabe mit unterzeichnet hatte, und Bürgermeister Richard Schmidts, die als maßgebliche Mitarbeiter der Stadtverwaltung ebenfalls einen herausragenden Anteil an der kampflosen Übergabe hatten.

Brauchen wir einen Gedenkort für alle? Ein Relief von Jo Jastram an der 1966 im Beisein Petershagens eingeweihten Rathaustür erinnert an die kampflose Übergabe mit der Inschrift des Germanistikprofessors Hans-Jürgen Geerds: Im Aufruhr des Gewissens keimte neues Leben. Den Patrioten reichte der Sowjetsoldat die Hand. So wurde durch entschlossene Tat Greifswald der Freiheit übergeben. Von den 18 seit 2011 im Rathausfoyer gewürdigten Greifswaldern sind Rudolf Petershagen, Gerhardt Katsch seit DDR-Zeiten und Margarethe Lachmund seit 2000 Straßenpaten. Nach Ernst Lohmeyer wurden nach der Wende ein Platz und das Haus der Theologen benannt. Rudolf Petershagens Witwe Angelika schlug 1992 vor, den Teil des St. Georgsfeldes nach Max Otto Wurmbach zu benennen, wo dieser gewohnt hatte. Sie wollte eine Tafel am Rathaus für Petershagen, Wurmbach, Schönfeld, Engel und Katsch stiften. 2016 schlugen die FDP-PolitikerAndré Bleckmann und David Wulff ein Denkmal für Petershagen ein Denkmal im Rosengarten vor, ohne dass es ein konkretes Ergebnis gab.

Neue Helden rücken in den Vordergrund

Nach der Wende rückten sie und die anderen Akteure indes stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Ihr Mut unter Einsatz ihres Lebens, viele Menschen und die Stadt zu retten, wurde gewürdigt. Sie haben gemeinsam, zum Teil ohne Wissen voneinander gewirkt. Wurmbach und Petershagens Adjutant Johann Schönfeld, der Fünfeichen überlebt hatte, wurden postum zu Ehrenbürgern. Carl Engel wurde, anders als zunächst beabsichtigt, diese Ehre nicht zuteil.

Hafenkapitän Paul Grams Quelle: OZ Archiv

Tagebücher von Engel und Katsch wurden in Büchern publiziert und 2011 schließlich wurde im Rathausfoyer eine Tafel mit 17 Rettern Greifswalds enthüllt und später durch den Namen des Hafenkapitäns Paul Grams (1900 bis 1989) ergänzt. Sie beginnt mit Petershagen und endet mit dem zweiten Fahrer Gehrmann. Die Debatte um Rolle und Bedeutung der Akteure hält indes an.

Unversitäts- und Hansestadt Greifswald, Oberbürgermeister und Stadtarchiv (Hg.): Die unbekannten Retter Greifswalds, ISBN 978-3-86935-384-5, 24,90 Euro

Von Eckhard Oberdörfer