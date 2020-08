NDR-Spendenaktion: Erhält der Kinderkrebsverein Greifswald doch noch Geld?

Greifswald

Wird der Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder doch noch finanziell an den Spenden beteiligt, die im vergangenen Dezember bei der Hilfsaktion „Hand in Hand für Norddeutschland“ zusammenkamen? Es wäre denkbar, wie Ernst Klar, geschäftsführender Vorstand der Krebsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, nun sagt.

Die Enttäuschung bei den Ehrenamtlichen war groß, nachdem der Verein trotz TV-Beitrag und anschließendem Spendenaufruf kein Geld für das geplante Ferienhaus auf Zingst erhielt. Beachtliche 710 000 Euro sind bei der Aktion, die vom Norddeutschen Rundfunk ( NDR) ins Leben gerufen wurde, für MV zusammengekommen.

Doch der Verein ging leer aus und machte die Angelegenheit publik. Warum das Projekt nicht finanziell gefördert wurde, erklärt Ernst Klar. Ein wichtiger Punkt: Die Projekte müssen innerhalb von drei Jahren umgesetzt werden.

40 000 Euro nach Benefizgala

Der Neubau auf dem Grundstück in Zingst, das dem Verein von einer älteren Frau vererbt wurde, würde nach aktuellem Stand mehr als 400 000 Euro kosten. Auf einer Benefizgala konnte der Kinderkrebsverein etwa 40 000 Euro einsammeln.

Dass die Ehrenamtlichen den Restbetrag innerhalb der drei Jahre zusammenbekommen, sah das Vergabekomitee, bestehend aus Vertretern der Krebsgellschaft MV und der onkologischen Zentren im Land, nicht. Doch der Verein hat bereits viel Geld für das Projekt zusammen. Laut Jutta Hietkamp, Schatzmeisterin, würden lediglich noch 100 000 Euro fehlen.

Kritik hat Krebsgesellschaft getroffen

Weil einige Projekte, die am Spendentopf beteiligt wurden, möglicherweise auch wegen Corona nur teilweise realisierbar seien und somit Geld übrig bleiben würde, werde es eine Umverteilung geben, wie Ernst Klar sagt: „Dazu wird die Kommission bei einer weiteren Vergaberunde nach zwölf Monaten wieder zusammentreten.“

Die Kritik an dem Umgang mit dem Kinderkrebsverein bei der Kampagne „Hand in Hand für Norddeutschland“ traf die Krebsgesellschaft. Der Grund: Dass vorgestellte Vereine im Fernsehen oder im Hörfunk möglicherweise kein Geld erhalten, erfahren die Zuschauer nicht. „Das ist ein Vorwurf, den ich sehr ernst genommen habe, weil Menschen dahinter stehen, die in einer bestimmten Vorstellung Geld gespendet haben und dann enttäuscht wurden“, sagt der geschäftsführende Vorstand der Krebsgesellschaft MV.

Zwar sei es bisher nur selten vorgekommen, dass ein Projekt gezeigt, aber nicht gefördert wurde, so Klar weiter, „doch der Schlüssel liegt darin, die Förderwürdigkeit vorab zu prüfen“. Heißt: Projekte und Vereine sollen nur dann gezeigt werden, wenn sie den Finanzierungsrichtlinien auch entsprechen.

Sender dementiert Kritik

Doch was sagt der NDR zu diesem Vorwurf? Der Sender dementiert die Kritik: „Das Vergabeverfahren wurde und wird auf unseren Seiten zur Aktion deutlich benannt und auch im persönlichen Kontakt mit den Spendern – zum Beispiel am Spendentag – klar kommuniziert“, sagt Sabine Rossbach, Direktorin des NDR Landesfunkhauses Hamburg.

Das betreffe auch die Zweckbindungen von Spenden. „Wir werden dies allerdings in diesem Jahr noch prominenter auf unseren Seiten und Veröffentlichungen darstellen“, so Rossbach weiter.

Nachdem publik wurde, dass der Verein um Jutta Hietkamp (Schatzmeisterin) und Dagmar Riske (Vereinsvorsitzende, Mitte) kein Geld erhalten hat, gab es Direktspenden für den Verein. 500 Euro, überreicht von Doreen Koitzsch (r.), kamen vom Lions Club „Baltic“ Greifswald. Quelle: Cornelia Meerkatz

Dagmar Riske : „Gespräch ist nicht gut gelaufen“

Welche der 23 geförderten Projekte wie viel Geld genau erhalten haben, will die Krebsgesellschaft hingegen weiterhin nicht mitteilen. Fünf Projekte, die gefördert wurden, kommen von der Krebsgesellschaft MV selbst, darunter ein „Memory-Book“-Projekt, bei dem an Krebs erkrankte Menschen ihre Gedanken für die Hinterbliebenen in einem Buch oder in einem Film zusammenfassen, die Präventionskampagne „ Sun Pass“, bei dem Kita-Kinder spielerisch lernen, sich wirksam vor zu starker Sonneneinstrahlung zu schützen, aber auch ein Forschungsprojekt.

Ernst Klar ist vor allem eines wichtig: „dass die Gesamtaktion nicht in Schieflage kommt.“ Das sehen auch Jutta Hietkamp und Dagmar Riske vom Kinderkrebsverein so. Auch sie betonen, dass es eine gute Benefizkampagne ist. „Jedes Projekt, das vorgestellt wurde, ist jeden Euro wert“, sagt Hietkamp. Nachdem der Kinderkrebsverein publik machte, dass er bei der Aktion nicht berücksichtigt wurden, suchte die Krebsgesellschaft MV das Gespräch.

Bei einem Treffen erklärte Ernst Klar, warum der Verein kein Geld erhalten hat. Das Gespräch sei emotional gewesen, sagt der Professor. Dagmar Riske findet deutlichere Worte: „Aus meiner Sicht ist das Gespräch nicht gut gelaufen“, so die Vereinsvorsitzende. Noch immer sei die Enttäuschung groß, „das muss er auch verstehen.“

Dass der Verein bei einer weiteren Vergabe eventuell doch noch Geld erhalten könnte, wurde in dem Gespräch nicht kommuniziert, zu sehr waren die Fronten verhärtet. Sobald der Kinderkrebsverein einen aktualisierten Finanzplan einreicht, könnte dieser in der nächsten Vergaberunde doch noch Geld erhalten.

Viele kleine und große Spenden für den Verein

Zudem erhielt der Greifswalder Verein nach Bekanntwerden der Ungereimtheiten zahlreiche kleine und große Spenden. Allein vom Wismarer Verein „Tätowierte gegen Krebs“ bekamen die Greifswalder insgesamt 2000 Euro. Eine Familie aus Ulm überwies 200 Euro. Auch der Lions Club Baltic Greifswald beteiligte sich mit 500 Euro.

„Das ist gut angelegtes Geld, denn der Bau eines Ferienhauses für die Familien der krebskranken Kinder verdient größten Respekt. Deshalb helfen wir als Charity-Club natürlich gern“, betonte Doreen Koitzsch, Vorsitzende des Fördervereins des Lions Clubs.

Von Christin Lachmann