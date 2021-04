Greifswald

Am 1. Mai will die rechtsextreme Partei NPD in Greifswald demonstrieren. Dafür wurden bereits vor Wochen Flyer verteilt. Mehrere Initiativen der Stadt wollen das allerdings verhindern und haben selbst Gegenproteste organisiert.

Wer demonstriert und wie?

Die Anhänger der rechtsextremen NPD haben zur Demonstration aufgerufen und werden am 1. Mai ihren Protestmarsch antreten.

Zudem gibt es Gegeninitiativen unter anderem in Form von 14 Mahnwachen. Bunte Plakate werden am 1. Mai an den Häusern von über 30 Organisationen, wie kulturellen Zentren, Schulen, Verwaltungen und religiösen Gemeinden in der Stadt hängen. Auch die Fassade des Greifswalder Rathauses werde an dem Tag mit einem bunten Banner geschmückt sein, erklären die Organisatorinnen. Teilnehmer sind auch die Volkshochschule, die Stadtbibliothek und die Jacobi-Kirche.

An den Protesten zur Gegendemonstration beteiligen sich über 20 Parteien, Initiativen und Bündnisse. Dazu zählen die Grünen, die SPD, Die Linke und Tierschutzpartei, Fridays for Future, die Nordkirche, der Deutsche Gewerkschaftsbund und auch antifaschistische Gruppen aus der Hansestadt.

Wo finden die Proteste statt?

Die NPD plant, an diesem Tag vom Bahnhof aus auf die Bahnhofstraße und über die Goethestraße auf die Europakreuzung zu marschieren. Von dort aus verläuft die geplante Route über den Schuhhagen und die Lange Straße bis zum Karl-Marx-Platz und zurück zum Bahnhof. Auf dem Weg sind zahlreiche Mahnwachen geplant. Auch eine antifaschistische Demonstration, die ab 15 Uhr von der Europakreuzung starten soll, kreuzt den Weg der Neonazis.

Wann finden die Aktionen statt?

Die erste Mahnwache beginnt bereits um 10 Uhr auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs. Ab 13 Uhr wollen die Neonazis vom Hauptbahnhof aus durch die Stadt laufen. Um 12 Uhr wird in der Jacobi-Kirche zudem ein Friedensgebet mit Bischof Tilman Jeremias stattfinden. Ab 15 Uhr startet von der Europakreuzung aus auch eine Demonstration gegen die NPD. 

Wie viele Teilnehmer werden erwartet?

Die Polizei rechnet insgesamt mit rund 1400 Teilnehmern auf beiden Seiten – diese Zahl ergebe sich zumindest rechnerisch aus den Corona Auflagen. 300 NPD-Teilnehmer seien für die Demonstration angemeldet worden. 400 bei der Gegendemonstration sowie bis zu 50 Teilnehmer bei 14 Mahnwachen.

Wo ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen?

Für den Samstag rechnet die Polizei mit umfangreichen Sperrungen im gesamten Innenstadtbereich und empfiehlt, das Gebiet weiträumig zu umfahren. In der Zeit von 12 bis 20 Uhr wird es vor allem im Bereich der Bahnhofstraße, Goethestraße, Platz der Freiheit, Lange Straße, Anklamer Straße, Franz-Mehring-Straße, Neunmorgenstraße und Gützkower Straße zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen.

Anwohner werden gebeten, ihre Autos nicht im Bereich der Demorouten zu parken. Auch der Parkplatz an der Osnabrücker Straße werde gesperrt und könne an diesem Tag nicht genutzt werden. Die Polizei bittet weiter darum, zeitweilige und grundsätzliche Beschilderungen in der Innenstadt unbedingt zu beachten.

Welche Auflagen gelten vor Ort?

Grundsätzlich gilt: Reisen von anderen Bundesländern nach Mecklenburg-Vorpommern sind nicht erlaubt.

Reisen zwischen Kreisen innerhalb des Landes sind prinzipiell erlaubt. Doch auch hier gibt es eigentlich Ausnahmen für Hochrisikogebiete, wie es Vorpommern-Greifswald gerade eines ist. Am 14. April hat der Kreis deswegen eine Allgemeinverfügung erlassen, die ein Einreiseverbot regelt. Auf diese verweist auch das Land selbst. Allerdings ist in der Allgemeinverfügung eine Befristung der genannten Maßnahmen bis zum 18. April genannt. Somit ist das Reisen innerhalb von MV nach Vorpommern-Greifswald aktuell erlaubt, bestätigt der Landkreis.

Die Kreisverwaltung als Genehmigungsbehörde fordert vor Ort den Mindestabstand, das Tragen von medizinischen Masken sowie ein Ess- und Trinkverbot auf den Veranstaltungen.

Wie viele Polizisten sichern die Demo ab?

Insgesamt 1000 Beamte sollen am Sonnabend im Einsatz sein. Dazu zählen die beiden Hundertschaften der Landespolizei sowie Beamte, die aus den beiden Präsidien Neubrandenburg und Rostock kommen. Sie werden von einer weiteren Hundertschaft der Bundespolizei unterstützt. Zudem würden Wasserwerfer in Greifswald sein, auch wenn der Einsatzleiter betonte, er hoffe nicht, dass diese zum Einsatz kämen.

Warum wurden die Demos erlaubt?

Beide Demozüge haben eine Sondergenehmigung bezüglich der Teilnehmerzahl, aber auch strenge Auflagen erhalten.

Wann gab es das zuletzt?

Am 1. Mai 2020 fand eine antifaschistische Demonstration in der Hansestadt statt. Rund 150 Teilnehmer kamen vor einem Jahr zusammen. Der letzte nennenswerte Aufmarsch der NPD fand genau vor zehn Jahren in Greifswald statt. Die rechtsextreme Partei demonstriert traditionell nur in einer Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Zuletzt fiel die Wahl dabei auf Neubrandenburg, Rostock oder 2019 Wismar.

Von OZ